Разработчики игр активно используют эту статистику для демонстрации востребованности своих творений.

Когда в Steam, а следом за ним и в других сервисах стали появляться так называемые списки желаемого, авторы этой функции руководствовались идеей повышения удобства пользования игровыми магазинами. Но разработчики и издатели не были бы акулами бизнеса, если бы в конечном счёте не стали использовать списки желаемого в качестве инструмента продвижения своих товаров.

Capcom не стала исключением и отрапортовала о том, что хоррор-экшен Resident Evil Requiem в списки желаемого на всех платформах добавили уже более четырёх миллионов человек.

Выход Resident Evil Requem запланирован на 27 февраля, а в ближайшей перспективе Capcom проведёт трансляцию, посвящённую различным особенностям игрового процесса и деталям сюжета новинки.

Насколько статистика добавлений в списки желаемого коррелируется с последующей статистикой продаж в первые недели — вопрос, на самом деле, открытый. Дело в том, что многие пользуются списками желаемого исключительно для того, чтобы следить за участием интересующих игр в различных акциях и распродажах.