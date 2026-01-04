Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Более 4 миллионов человек добавили Resident Evil Requiem в список желаемого
Разработчики игр активно используют эту статистику для демонстрации востребованности своих творений.

Когда в Steam, а следом за ним и в других сервисах стали появляться так называемые списки желаемого, авторы этой функции руководствовались идеей повышения удобства пользования игровыми магазинами. Но разработчики и издатели не были бы акулами бизнеса, если бы в конечном счёте не стали использовать списки желаемого в качестве инструмента продвижения своих товаров.

Capcom не стала исключением и отрапортовала о том, что хоррор-экшен Resident Evil Requiem в списки желаемого на всех платформах добавили уже более четырёх миллионов человек.

Выход Resident Evil Requem запланирован на 27 февраля, а в ближайшей перспективе Capcom проведёт трансляцию, посвящённую различным особенностям игрового процесса и деталям сюжета новинки.

Насколько статистика добавлений в списки желаемого коррелируется с последующей статистикой продаж в первые недели — вопрос, на самом деле, открытый. Дело в том, что многие пользуются списками желаемого исключительно для того, чтобы следить за участием интересующих игр в различных акциях и распродажах.

#resident evil requiem #caprom
Сейчас обсуждают

а вот и Праздник..
18:56
если что, это с апскейлером и генератором кадров
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
Dentarg
18:45
TDP это не энергопотребление, это требование к системе охлаждения. PL1 и PL2 придумали для Coffee Lake в 2017 году, советую актуализировать знание матчасти.
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
Дима
18:39
Это 2 большие разницы. США никто и ничто не угрожает. А нам ? Все? И не задний двор, а нож под ребром и проход для врагов РФ
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
Дима
18:33
С одной сторроны это всё печально, а с другой всё больше развязывает нам руки. При этом вероятно уже по зонам влияния определились, а делят прочие показатели и внешнее влияние на чужие зоны влияния
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
Никита Абсалямов
18:32
3.5 игры сомнительного качества и художественной ценности - такой себе повод связываться с картами AMD...
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Jlapuca
18:26
Что за гребанный ИИшный высер ??? Ни стыда, ни совести, ни мозгов.
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
а вот и Праздник..
18:18
Писёныш до твоего вранья всем далеко.
Джей Ди Венс: Танкер «Маринера» притворялся российским для обхода американских санкций
а вот и Праздник..
18:17
Писюлёк, ты уже труп.
Джей Ди Венс: Танкер «Маринера» притворялся российским для обхода американских санкций
Михаил Авраменко
18:14
Не сахарные, не растают.
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
Сергей Селиванов
18:14
Во-первых, как это к теме относится, Ну и во-вторых, в PS от BSD остались только ядро да инит, и то, я думаю из ядра вырезали ненужное , а инит сами сделали.
Почему CachyOS — непригодный для использования Linux
