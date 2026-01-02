Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Супергеройское приключение Dispatch разошлось тиражом в 3 миллиона копий
Также разработчики поделились другой занятной игровой статистикой.

Проект Dispatch, который можно описать как комедийное эпизодическое супергеройское приключение или же как симулятор диспетчера в супергеройской конторе, стал одной из самых высокооценённых видеоигр минувшего года. Обычно молва об играх такого типа распространяется почти со скоростью лесного пожара, и вот разработчики из студии AdHoc сообщили о том, что продажи Dispatch достигли трёх миллионов копий.

На достижение этого результата проекту потребовалось всего чуть больше двух месяцев. Вместе с тем AdHoc поделилась занимательной игровой статистикой, из которой следует, что игроки за указанный период суммарно ответили на 727 миллионов вызовов от горожан и высидели 52,5 миллиона диспетчерских смен.

Любопытно, что игроки часто принимали решение об отстранении Купе (2,8 млн раз) и Сонары (1,6 млн раз), а наиболее часто в миссиях принимали участие Водобой (2,3 млн раз) и Феномачо (2 млн раз).

Напомним, что Dispatch принимает участие в зимней распродаже в Steam, где на него распространяется 10-процентная скидка. Так что до вечера 5 января включительно героя новости можно приобрести за 990 рублей вместо базовых 1 100 рублей.

#adhoc studio #dispatch
Сейчас обсуждают

Muro
09:33
Очень двоякое чувство. С одной стороны рад был снова увидеть любимых героев. С другой.. Сериал нужно было завершать на 4 части. Оди уже взрослая тетка, это не скрыть никак. Зачем лесбиянки? Зачем сдел...
«Очень странные дела 5» — субъективное мнение о провальном финале неплохого сериала
Родион Вестов
08:45
Bigme inknote color + lite 10,3 экспресдоставкой с АлиЭкспресс из Москвы получилось около 30 тыс.
Обзор планшета Onyx Boox Note Air 5C
Альфред Князев
08:02
У кого 16гб ОЗУ и меньше. Этот Линукс будет прям хорош.
Linux-дистрибутив CachyOS обошёл Windows 11 по fps в играх на RX 6700 XT при меньшем потреблении ОЗУ
Роман Никольский
07:56
А почему не построить еще пару энергоблоков, пока старые утилизируют
В России впервые полностью остановлена находившаяся в промышленной эксплуатации АЭС
serascer
07:47
Украинские БПЛА долетают единицы из десятков запущенных. В отличие от российских. И вот это реальный факт и о многом говорит. А всё остальное как раз твои влажные фантазии.
ВВС США нанесли серию авиаударов по Каракасу в Венесуэле
serascer
07:44
А что такого НОВОГО, вот прям с нуля разработал твой любимый Запад? Или ты настолько тупой, что не понимаешь значение словосочетания "технический прогресс"? Союз и Прогресс в СССР и в наше время две б...
ВВС США нанесли серию авиаударов по Каракасу в Венесуэле
Сергей Селиванов
07:15
Хмм, прочитав заголовок, я подумал, что это чимба, затем прочитал автора, немного удивился, но в итоге, немножко почитав статью, я стал уверен, что это чимба)
Почему CachyOS — непригодный для использования Linux
Альфред Князев
06:31
В твоих мечтах разве что
МО РФ показало кадры заступления «Орешника» на боевое дежурство в Беларуси
Александр Соколов
06:18
на своей руке женился и сменил ник.
Почему CachyOS — непригодный для использования Linux
Александр Соколов
06:18
оно и есть
Почему CachyOS — непригодный для использования Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter