Также разработчики поделились другой занятной игровой статистикой.

Проект Dispatch, который можно описать как комедийное эпизодическое супергеройское приключение или же как симулятор диспетчера в супергеройской конторе, стал одной из самых высокооценённых видеоигр минувшего года. Обычно молва об играх такого типа распространяется почти со скоростью лесного пожара, и вот разработчики из студии AdHoc сообщили о том, что продажи Dispatch достигли трёх миллионов копий.

На достижение этого результата проекту потребовалось всего чуть больше двух месяцев. Вместе с тем AdHoc поделилась занимательной игровой статистикой, из которой следует, что игроки за указанный период суммарно ответили на 727 миллионов вызовов от горожан и высидели 52,5 миллиона диспетчерских смен.

Любопытно, что игроки часто принимали решение об отстранении Купе (2,8 млн раз) и Сонары (1,6 млн раз), а наиболее часто в миссиях принимали участие Водобой (2,3 млн раз) и Феномачо (2 млн раз).

Напомним, что Dispatch принимает участие в зимней распродаже в Steam, где на него распространяется 10-процентная скидка. Так что до вечера 5 января включительно героя новости можно приобрести за 990 рублей вместо базовых 1 100 рублей.