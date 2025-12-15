Также проект получил дополнение под названием The Reckoning.

Мрачный магический шутер Witchfire от коллектива The Astronauts, в 2014 году получившего широкую известность в узких кругах благодаря детективному мистическому экшену The Vanishing of Ethan Carter, осенью 2023 года в формате проекта в раннем доступе добрался до Epic Games Store, а ещё через год — до Steam. За это время Witchfire удалось привлечь внимание полумиллиона человек, о чём разработчики сообщили в официальном пресс-релизе.

Вместе с тем для игры вышло обновление под грозным названием The Reckoning («Расплата»), включающее в свой состав четыре новых вида оружия ближнего боя, а также три новых огнестрельных «ствола», включая давно запрашиваемый геймерами трёхствольный дробовик.

Согласно имеющемуся плану, вытащить Witchfire из раннего доступа создатели игры намерены в следующем году. Финальная версия будет включать в себя полный сюжетный режим и ряд других нововведений, подробнее о которых будут сообщать по мере приближения к заветному моменту.