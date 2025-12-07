Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Инсайдер: EA не собирается в ближайшем будущем работать над серией Dead Space
Навсегда в этой жизни ничего не происходит, поэтому можно не терять надежду.

Вышедший в начале 2023 года ремейк культового в достаточно широких кругах научно-фантастического хоррора Dead Space был тепло встречен публикой, но, похоже, на этом жизнь серии закончится. По крайней мере, на обозримую перспективу. Как сообщило издание Insider Gaming, частенько в своих материалах попадающее «в десятку», издательство Electronic Arts не собирается в ближайшем будущем снова работать над данной серией.

Согласно комментарию источников издания, ссылающихся на внутреннюю переписку сотрудников Electronic Arts, франшиза про приключения Айзека Кларка «заморожена», и это касается как возможного полноценного сиквела, так и перезапуска или нового ремейка/ремастера. Насколько долгой будет эта «заморозка», неизвестно, но не исключено, что навсегда.

По всей видимости, ремейк Dead Space не оправдал финансовых ожиданий издательства. На что рассчитывала Electronic Arts, сказать сложно, но капиталистический мир суров: если что-то не приносит доход, то от повторных попыток войти в ту же реку обычно отказываются.

Отметим, что слухи об откладывании Dead Space «в ящик» гуляют по Сети уже не первый год. Первая информация об этом начала поступать от игровых журналистов ещё в 2024 году.

#electronic arts #dead space
Написать комментарий (0)
