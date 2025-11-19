Но конкретными цифрами не поделилась. А это повод призадуматься.

Существует расхожее и с логической точки зрения вполне обоснованное мнение, что в стратегических играх наиболее удобоваримым и приятным для конечного геймера сеттингом является либо Средневековье, либо эпоха Древнего Рима. Поэтому когда Ubisoft в своё время анонсировала свой новый градостроительный симулятор Anno 117 Pax Romana непосредственно в древнеримском сеттинге, стало понятно, что новинку ждёт успех. Причин две: на сегодняшний день Anno это куда более раскрученная франшиза, чем 15—20 лет назад, да и перспектива управления новой римской провинцией весьма привлекательная для ценителей жанра.

И вот сегодня компания Ubisoft в комментарии изданию PC Gamer заявила, что Anno 117 Pax Romana продемонстрировала самый успешный релиз за всю историю серии, став её самой быстропродаваемой частью. Конкретные цифры Ubisoft, впрочем, не назвала, что уже вызывает вопросы.

С другой стороны, не стоит торопиться с подозрениями: статистика «онлайна» у новой части многократно превосходит предшественницу в лице Anno 1800. Так, максимальное количество одновременно присутствующих в Anno 117 Pax Romana в Steam превысило 50 тысяч человек, тогда как у Anno 1800 этот показатель зафиксировался на отметке в 25,3 тысячи человек. Пиковые суточные же показатели у древнеримской части серии и вовсе в 6—8 раз превышают показатели игры эпохи промышленной революции.