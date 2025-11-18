Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность GSC Game World* на территории РФ
Коллектив известен в первую очередь, как создатели игр серии S.T.A.L.K.E.R.

Слухи о том, что деятельность студии GSC Game World* в России может быть запрещена, начали гулять по Сети ещё в конце 2024 года после выхода шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. Источником этих слухов был зампред комитета Госдумы РФ по информационным технологиям Антон Горелкин.

И вот сегодня на официальном сайте Генеральной прокуратуры России появилось сообщение о признании деятельности GSC Game World* нежелательной на территории страны. Подробности причин принятия Генпрокуратурой такого решения упомянуты на сайте ведомства.

Напомним, что GSC Game World* была учреждена в Киеве в 1995 году. Компания занимается разработкой видеоигр, самыми известными из которых являются серия стратегий «Казаки» и серия шутеров S.T.A.L.K.E.R.

Формально компания в России деятельность и не ведёт: игры её производства недоступны для приобретения в сервисах цифровой дистрибуции с российских учётных записей, а физические копии официально и подавно не продаются. Так что конкретно для студии это решение мало что значит — свой однозначный выбор она уже давно сделала. А вот в России различные маркетплейсы могут потерять пусть и мизерную, но всё же часть доходов от реализации товаров с символикой того же S.T.A.L.K.E.R.

* — организация признана нежелательной на территории России.

#россия #украина #политика #игровая индустрия #gsc game world
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
5
«Fallout 4: Anniversary Edition» — пример отношения игровых студий к потребителю (обзор игры)
5
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
22
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
4
Релиз Call of Duty: Black Ops 7 — лучшее, что происходило с игровой индустрией в последние годы
3
Оцениваем Steam Machine — сколько может стоить устройство от Valve
4
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel
11
Подборка аниме, которым можно заменить третий сезон One Punch Man
+
«Франкенштейн» режиссера Гильермо дель Торо как хорошая экранизация классики (обзор фильма)
3
Обзор Holoswim 2 Go: «умные» очки для плавания
2

Сейчас обсуждают

Алексей Курляев
21:18
Привычного поиска серверов как в старых бф нет, но в режиме захват, как и в других режимах можно встретить три большие карты: операция огненный шторм из бф3, 4, пик освобождения, долина мирак.
Battlefield 6 получила крупный патч с новыми картой, режимом и оружием
[IRanPast]
21:16
Правильно! Давно пора уже это ввести!
ЦБ хочет запретить маркетплейсам манипулировать ценами при оплате
[IRanPast]
21:15
Правильно! Так им и нужно! А кто играет в эту игру, нужно отправлять на принудительные работы!!!
Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией студию GSC Game World – разработчика STALKER
Morder
21:10
Что ты проходил? Доткомы и кризис 2008 года? Биткоин, это волатильный скам, созданный для тестирования систем обхода ФРС и МВФ, удаления с рынка излишек эмиссии. Он рухнет. Он уже сейчас никому не нуж...
В Чехии разработали малозаметный БПЛА для нанесения ударов в условиях активной работы РЭБ
TeXtremeT
21:05
Лилджоны будут довольны
В России предложили сделать все парковки бесплатными для многодетных семей
swr5
20:50
Что-то мне подсказывает, что в России уже разрабатываются самолеты 10-го поколения с ядерным реактивным двигателем от Буревестника с неограниченным боевым радиусом, с сауной, каютами и баром на борту ...
В США началось производство истребителя шестого поколения F-47
swr5
20:41
Как всегда получится дорогущая глючная игрушка которую будут без труда сбивать советские комплексы С-125.
В США началось производство истребителя шестого поколения F-47
Алексей Носков
19:51
Я иногда переигрываю в Outpost 2 divined destiny и Imperium Galactica 1. Но заглот врядли о таких слышал.
11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
козлина
19:43
очевидно же - пейсателю стало нехватать денех на доширак, ибо раньше он покупал "доширак для бомжей", а тепер жрёт "доширак для элитных бомжей". Раньше писсал галиматью на тему виртуальных сборок, а...
11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
Beholdersm
19:41
В другом месте 31к, но все равно до хрена за устаревающий проц, на Авито за 21к навалом их продают
PC Gamer назвали топ-6 процессоров для игровых ПК в ноябре 2025 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter