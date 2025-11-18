Коллектив известен в первую очередь, как создатели игр серии S.T.A.L.K.E.R.

Слухи о том, что деятельность студии GSC Game World* в России может быть запрещена, начали гулять по Сети ещё в конце 2024 года после выхода шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. Источником этих слухов был зампред комитета Госдумы РФ по информационным технологиям Антон Горелкин.

И вот сегодня на официальном сайте Генеральной прокуратуры России появилось сообщение о признании деятельности GSC Game World* нежелательной на территории страны. Подробности причин принятия Генпрокуратурой такого решения упомянуты на сайте ведомства.

Напомним, что GSC Game World* была учреждена в Киеве в 1995 году. Компания занимается разработкой видеоигр, самыми известными из которых являются серия стратегий «Казаки» и серия шутеров S.T.A.L.K.E.R.

Формально компания в России деятельность и не ведёт: игры её производства недоступны для приобретения в сервисах цифровой дистрибуции с российских учётных записей, а физические копии официально и подавно не продаются. Так что конкретно для студии это решение мало что значит — свой однозначный выбор она уже давно сделала. А вот в России различные маркетплейсы могут потерять пусть и мизерную, но всё же часть доходов от реализации товаров с символикой того же S.T.A.L.K.E.R.

* — организация признана нежелательной на территории России.