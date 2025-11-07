Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
После нового переноса релиза Grand Theft Auto VI акции Take-Two Interactive резко подешевели
По-другому на фондовом рынке после таких известий и быть не могло.

Вчера поздним вечером компания Rockstar Games поделилась неприятным известием: релиз экшена Grand Theft Auto VI, до которого чуть ли не вся игровая индустрия считает не то что месяцы, а дни, задержится ещё на несколько месяцев — до 19 ноября следующего года. Столь неприятные известия, снабжённые при этом весьма банальным объяснением в духе «нам нужно больше времени», неизбежно негативно повлияли на финансовые показатели владеющей Rockstar компанией Take-Two Interactive.

Как следует из статистики фондового рынка, стоимость акций Take-Two снизилась с 254 долларов за единицу до оглашения сведений о переносе выхода Grand Theft Auto VI до 228 долларов за единицу — после. Затем, как оно всегда бывает на фондовых рынках, произошёл лёгкий отскок до 240 долларов за акцию, но при этом следует понимать, что в США сейчас самый разгар рабочего дня, и не исключено, что к его завершению акции компании восстановят свою стоимость.

В таких случаях обычно выгодно приобретать акции компаний по низу рынка с целью их последующей перепродажи после «отскока». Впрочем, в России в связи с отключением страны от западных финансовых систем в рамках односторонних ограничительных мер это пока технически невозможно.

#rockstar games #gta 6 #grand theft auto 6 #gta vi #rockstar north #take-two interactive #grand theft auto vi
