Проект, вопреки мнению пессимистов, всё-таки дожил до версии 1.0.

Экстракшн-шутер Escape from Tarkov от студии Battlestate Games существует в виде проекта в раннем доступе уже, страшно сказать, с 2017 года. За это колоссальное по меркам игровой индустрии время шутер ощутимо развился, и недавно мы наконец-то официально узнали точную дату выхода его полноценной (1.0) версии — 15 ноября.

Сегодня же руководитель проекта Никита Буянов поделился ещё одним важным известием: Escape from Tarkov отправился в печать, или, как это принято говорить в игровой индустрии, «ушёл на золото».

Согласно практике, после объявления об уходе игры в печать дальнейшего изменения даты выхода уже не происходит, поскольку подразумевается, что вся работа над проектом в том виде, в котором он должен добраться до релиза, уже завершена. Впрочем, в игровой индустрии встречались редкие прецеденты, при которых это неписанное правило нарушалось.