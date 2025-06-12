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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Разработчики Mafia The Old Country считают новинку самой красивой игрой в серии
Как оно на самом деле, узнаем через пару месяцев.

Mafia The Old Country редко попадает в новостные ленты, поскольку разработчики из Hangar 13 усвоили печальный для себя урок с третьей номерной частью серии, которая была избыточно сильно разрекламирована, на практике оказавшись весьма посредственным игровым продуктом. Но когда это всё же происходит, то информационный повод обычно достоин внимания.

Так, представители Hangar 13 напомнили о том, что Mafia The Old Country является первой игрой серии, создаваемой на современном игровом движке Unreal Engine 5 от Epic Games, а ведущий художник проекта Иван Рылка и вовсе отметил, что, по его мнению, новинка является самой красивой игрой во всей серии Mafia.

Отметим, что на кадрах игрового процесса Mafia The Old Country можно заметить высокую детализацию моделей персонажей, качественную работу освещения и большое внимание, которое разработчики уделили многочисленным деталям. Понятно, что видеоигры приобретаются и проходятся отнюдь не для того, чтобы любоваться местной графикой, но хорошая картинка ещё никому и никогда не вредила. Minecraft RTX тому подтверждение.

Mafia The Old Country запланирована к выходу 8 августа. В этот день и узнаем, насколько искренни были разработчики, и насколько при этом новинка требовательна к вычислительным ресурсам компьютера. Напомним, что в Mafia The Old Country мы будем играть за молодого, но подающего большие надежды гангстера по имени Энцо Фавара, которому предстоит доказать свою важность для сицилийской мафии.

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#2k games #hangar 13 #mafia the old country
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