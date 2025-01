К выходу новых видеокарт от Nvidia, так сказать.

Студия MachineGames объявила о запланированном выходе февральского обновления для Indiana Jones and the Great Circle. Патч добавит поддержку новых функций видеокарт серии GeForce RTX 50, а также исправит ряд ошибок, включая те, что мешали некоторым игрокам достичь 100% прохождения и преодолевать определенные препятствия в Сукхотае.

Среди новых графических возможностей, которые появятся в игре благодаря обновлению, – технология DLSS 4 Multi Frame Generation от NVIDIA. Она обеспечит дополнительный прирост производительности. Кроме того, будет добавлена поддержка RTX Hair – новой технологии рендеринга волос, входящей в состав RTX Kit.

RTX Hair использует сферы вместо треугольников для более точной передачи формы волос, что позволяет рендерить волосы с лучами с лучшей производительностью и меньшим объёмом занимаемой памяти. Эта технология – часть нового RTX Character Rendering SDK от NVIDIA, который станет доступен позже в этом месяце. Вторая часть SDK –RTX Skin – пока не заявлена ни для одной игры, но известно, что она будет доступна в RTX Remix.

Напоминаем, что для Indiana Jones and the Great Circle запланировано как минимум одно дополнение – The Order of Giants. Кроме того, весной игра выйдет на PlayStation 5. Сам проект вышел на ПК 9 декабря 2024 года. За всё время своего пребывания в Steam он собрал свыше 6,6 тысяч отзывов, из которых 91 % является положительным. Но нужно понимать, что в Steam для игроков из РФ и РБ проект недоступен.