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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Unity полностью отменила комиссию Runtime после шквала критики со стороны разработчиков
А лимиты по доходу для бесплатных подписчиков удвоят.

Компания Unity Technologies объявила об отмене планов по взиманию комиссии Runtime с разработчиков игр. Это решение, вступающее в силу немедленно, стало ответом на шквал критики со стороны игрового сообщества, обрушившегося на компанию после анонса новой модели монетизации.

Напомним, что ранее Unity сообщила о введении комиссии за каждую установку игры, созданной на её движке. Многие разработчики восприняли это как попытку нажиться на их успехе и указали на непрозрачность новой модели. Особое возмущение вызвало то, что комиссию планировалось взимать даже с тех, кто разработал свои игры на старых версиях движка, когда о Runtime не было и речи.

В своём обращении глава Unity Мэтт Бромберг признал ошибочность выбранного ранее подхода. Он подчеркнул, что Unity все еще стремится к «демократизации разработки игр», но это невозможно без доверия со стороны клиентов. «Мы хотим быть надёжным партнером для разработчиков, а не конфликтовать с ними», — заявил он.

Вместо Runtime компания переходит к более прозрачной модели подписки, основанной на количестве рабочих мест. Цены на подписки Unity Pro и Unity Enterprise будут изменены с 1 января 2025 года. Стоимость Unity Pro вырастет на 8% до 2200 долларов за рабочее место в год. Подписка Unity Enterprise подорожает на 25%. Условия её предоставления будут обсуждаться с каждым крупным клиентом индивидуально.

При этом бесплатная подписка Unity Personal сохранится. Более того, её лимиты по доходу будут удвоены — с 100 000 до 200 000 долларов. Кроме того, для игр, созданных на Unity Personal с помощью новой версии движка Unity 6, заставка «Made with Unity» станет необязательной.

Отказ от Runtime позволит Unity сконцентрироваться на развитии удобных и доступных инструментов для разработчиков. В компании рассчитывают, что это позволит восстановить доверие сообщества и укрепить партнерские отношения.

#программное обеспечение #unity #разработка игр #сервисы
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