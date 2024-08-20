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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Релиз ролевой игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 перенесён на 2025 год
Кажется, с проектом не всё в порядке. Будем рады ошибаться.

Компания Paradox Interactive продолжает развивать практику переносов релизов своих игр. На этот раз стало известно, что выход Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, разработкой которой занимается студия The Chinese Room, перенесён на первую половину 2025 года. Ранее планировалось, что проект поступит в продажу до конца 2024 года.

В своём заявлении Paradox назвала этот перенос «упреждающим решением», продиктованным стремлением компании предоставлять игрокам «высококачественные игры». «Хотя [Bloodlines 2] находится в достаточно хорошем состоянии, чтобы мы могли бы придерживаться запланированных сроков релиза, — говорится в заявлении, — Paradox и The Chinese Room совместно решили отдать приоритет полировке».

В Paradox дали понять, что перенос позволит «создать буфер для контроля качества, предоставив больше времени между тестированием и запуском, чтобы гарантировать выпуск игры, когда она будет готова». В частности, The Chinese Room использует дополнительное время для расширения сюжета Bloodlines 2, собираясь реализовать вдвое больше концовок, чем в предыдущей части, а также для «корректировки отдельных областей», таких как Фабьен — это, если что, голос в голове главного героя.

The Chinese Room добавляет, что продолжит делиться подробностями о Bloodlines 2 с поклонниками в преддверии её пересмотренного окна релиза в следующем году. В будущих обсуждениях планируется затронуть такие темы, как социальное взаимодействие, различные фракции Сиэтла, некоторые дополнительные персонажи и многое другое. «Это был долгий путь, — говорится в заключении заявления Paradox, — но мы находимся на завершающей стадии разработки и сообщим дату релиза, как только будем уверены в уровне полировки игры».

Так вот, Bloodlines 2 — далеко не единственная игра, релиз которой был перенесен компанией Paradox за последнее время. Выход Prison Architect 2 и консольной версии Cities: Skylines 2 также несколько раз переносился. Похожая на Sims игра Paradox Life By You также неоднократно переносилась, пока в начале этого года издатель не принял окончательное решение закрыть проект и закрыть студию-разработчика.

Отмена Life By You стала лишь последней в цепочке громких неудач Paradox за последние годы. Напомним. Bloodlines 2 чуть не была отменена, прежде чем за неё взялась The Chinese Room после вскрытия многочисленных проблем во «внутренней кухне» первоначальной студии. А вышедшая в 2023 году The Lamplighters’ League оказалась настолько провальной, что Paradox решила частично расформировать подконтрольную студию Harebrained Schemes.

Наконец, последствия преждевременного запуска Cities: Skylines 2 до сих пор дают о себе знать. Именно поэтому Paradox приняла непростое для себя решение а не выпускать никаких дополнительных DLC, пока не будут устранены проблемы с «градостроем». В июле генеральный директор Paradox Фредрик Вестер признал, что издатель «принял неверные решения в нескольких проектах». О проделанной работе над ошибками, если таковая сейчас действительно проводится, мы узнаем в ближайшее время.

#игры #vampire the masquerade bloodlines 2 #paradox
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