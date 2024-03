После провального Starfield за шестую часть как-то боязно.

Сегодня, 25 марта 2024 года, у игровой серии The Elder Scrolls случился крупный юбилей. Ровно 30 лет назад ролевая игра The Elder Scrolls: Arena поступила в продажу. Bethesda Game Studios отметила это событие публикацией в своих социальных сетях, в которой выразила признательность фанатам и отметила значимость бренда для всей игровой индустрии.

В честь праздника разработчик предложил пользователям бесплатно загрузить Arena и The Elder Scrolls II: Daggerfall с официального сайта. Классические The Elder Scrolls III: Morrowind и The Elder Scrolls IV: Oblivion теперь доступны на консолях Xbox в разрешении 4K через функцию обратной совместимости.

Студия также напомнила об активно идущих работах над The Elder Scrolls VI, представленной впервые ещё в 2018 году. По поводу текущего состояния игры известно только то, что в Bethesda ведётся тестирование ранних сборок. Детали о сроках релиза TES VI не приводятся, за исключением указания в документах судебного процесса между Microsoft и Федеральной торговой комиссией (FTC), из которых следует, что игра появится «не раньше 2026 года» для ПК и Xbox.

Наконец, Bethesda напомнила о разработке мобильной игры The Elder Scrolls Castles, которая расширит хорошо знакомую вселенную, но подробности по ней будут представлены позже. А ещё Bethesda Game Studios выпустила по случаю юбилея TES два арта: каждый сам для себя решит, что с ними делать.