Игра точно выйдет на ПК.

Разработчики из студии Fun Dog, состоящей из ветеранов игровой индустрии, представили свой проект — кооперативный хоррор-боевик The Forever Winter. Данный проект, содержащий в себе элементы типичного «выживастика», расскажет историю мрачного будущего, где произошла экологическая катастрофа.

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Действие The Forever Winter начнётся в этом самом мрачном будущем уже тогда, когда искусственный интеллект и киборги десятилетиями устраивали геноцид. Игроку нужно будет искать ресурсы, бороться за жизнь, давая отпор огромным роботам.

Поле боя в The Forever Winter непредсказуемо благодаря так называемой «системе динамических встреч»: враги имеют свои собственные цели и планы, действуют в скоординированных группах, ведут полномасштабные сражения, поэтому разумно реагировать на ваши действия. Поле битвы, которое вы покинете, не будет тем же, на которое вы вернетесь.

«Используйте свой ум, скрытность и умелую стрельбу, чтобы выжить. Выберите свой путь в тени двух великих сверхдержав, грабьте мертвецов и выбирайтесь живым. Хотя враждующие группировки поначалу могут вас игнорировать, но чем больше вы мешаете их целям, тем больше они будут стремиться исключить вас из уравнения», — гласит официальное описание The Forever Winter.

Сами авторы называют проект «любовным посланием к той ушедшей эпохе, когда команды совершали революции, создавали новые миры и экспериментировали с интересными, достойными внимания механиками». The Forever Winter должна предложить напряжённый геймплей и свежий взгляд на тактические шутеры. Сотрудники Fun Dog честно признаются, что для них данный проект очень дорог.

Даты релиза у The Forever Winter пока нет, но на ПК (Steam) данный продукт точно выйдет.