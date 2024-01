Пока доступна только сюжетная кампания за орков.

Группа творчески настроенных энтузиастов из LoreCraft Designs объявила о выпуске Warcraft: Chronicles of the Second War — ремейка сюжетных кампаний Warcraft II на движке Warcraft III: Reforged. Если быть точнее, то пока мододелы выпустили набор кампаний за орков, а за разработку следующей части примутся после отдыха.

Скачать бесплатно Warcraft: Chronicles of the Second War могут все обладатели лицензионной копии Warcraft III: Reforged. Мододелы признаются, что на перенос сюжетных миссий за орков из второго Warcraft у них ушло более трёх лет. В ближайшее время энтузиасты из LoreCraft Designs будут заниматься исправлением обнаруженных багов и мелких технических недоработок.

В отношении же самих сюжетных миссий за орков в составе Warcraft: Chronicles of the Second War модостроители действительно проделали большую работу. Специально для данного проекта был перезаписан саундтрек и добавлены прочие геймплейные нововведения. Про отличительные особенности оригинала авторы тоже не забыли. Например, во второй части использовалась нефть для постройки кораблей.

Нам осталось дать историческую справку. Warcraft II изначально вышла для DOS и Mac OS в декабре 1995 года в Северной Америке и в 1996 году — в Европе. Версия Battle.net Edition была выпущена в 1999 году, она получила возможность игры по сети с помощью той самой службы Battle.net, а DOS-версия в этом сборнике была заменена на версию для Windows.

Ремейк Warcraft III с приставкой Reforged в названии был выпущен компанией Blizzard Entertainment совместно с Lemon Sky Studios в 2020 году. Публика встретила проект прохладно, оставив жалобы на многочисленные технические проблемы и полное несоответствие уровня исполнения сюжетных роликов с тем видеорядом, что демонстрировался издателем в момент анонса.

Народное негодование сегодня легко оценить, обратившись к странице ремейка на сайте агрегатора Metacritic. Пользовательский рейтинг там зафиксирован на постыдной отметке в 0,6 балла из 10 — в расчёт было принято свыше 31 тысяч отзывов. Рейтинг прессы, конечно, выше, но тоже считается провальным — 59 из 100 % на основании свыше 53 материалов.