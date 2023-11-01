Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: демонстрация геймплея хоррора Alone in the Dark в новых материалах от журналистов
Может, будет не такое «душное» как Alan Wake II?

реклама

Несколько европейских блогеров и игровых ресурсов получили доступ к предварительной версии хоррора Alone in the Dark. Напомним, главные роли в данном проекте достались актёрам Дэвиду Харбору и Джоди Комер, которые подарили свои голоса и внешность героям Эдварду Карнби и Эмили Хартвуд соответственно.

реклама

В свежих роликах нам демонстрируют как мирные эпизоды с исследованием локаций и общением с персонажами, так и убедительные экшен-сцены с боевыми стычками с монстрами. Видеоматериалы также дают возможность оценить уровень исполнения лицевой анимации у персонажей, детализацию локаций и настроенное освещение.

Разработкой хоррора Alone in the Dark занимается студия Pieces Interactive совместно с издательством THQ Nordic. Проект, предлагающий вернуться в поместье Дерсето, сами авторы называют «признанием в любви к культовой классической игре ужасов 90-х».

Действие Alone in the Dark происходит в 1920-е годы. По здешней легенде, где-то на юге дядя Эмили Хартвуд пропал без вести. Вместе с частным детективом Эдвардом Карнби девушка отправляется в поместье Дерсето — приют для душевнобольных, где происходит что-то странное. По ходу действа игрокам придётся столкнуться с загадочными обитателями приюта, увидеть кошмары наяву, сразиться с монстрами и, разумеется, раскрыть заговор зла.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Разработчики в описании к своему проекту в Steam напомнили, что игроков ждёт приключение «на пересечении реальности, тайны и безумия», которое «поставит под сомнение всё, что вы знаете о себе». Alone in the Dark поступит в продажу 16 января 2024 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и S.

#thq nordic #alone in the dark #pieces interactive
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Похожая на «Героев Меча и Магии» стратегия SpellForce: Conquest of Eo выйдет до конца этого года на консолях
Тепло принятая публикой пошаговая тактика Jagged Alliance 3 выйдет на консолях уже 16 ноября
Стратегия Last Train Home про управление поездом в Сибири выйдет 28 ноября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы
4
Спутники Starlink совершили 25 000 маневров предотвращения столкновений всего за 6 месяцев
+
Ghostrunner 2 - очень краткий обзор игры
+
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
16
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
69
Forbes: Россия уничтожает лучшие танки Украины ускоренными темпами
25
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
93
Французская разведка сообщила о подготовке развёртывания в зоне СВО системы РЭБ «Былина»
5
Краткий обзор накопителя Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5"
15
О беспорядках в Дагестане - что известно на данный момент
15

Сейчас обсуждают

Олег Ст
18:06
Т.е они у нас отжали 300млрд.баксов, но воры это мы?!
Новый 16-дюймовый MacBook Pro со 128Gb ОЗУ и 8Tb SSD будет стоить почти 9 тысяч долларов
l33t_h4x00r
18:05
как будто это прям "супер" деньги
Везучий майнер самостоятельно добыл 1 блок Биткоина и заработал 20 000 000 рублей
NeoFart
18:04
HIPER конечно прикольный бренд, но что бы их сервера начали покупать, одной проплаченой статьи на Оверах недостаточно. Сервер из набора неизвестных комплектующих, проще уж взять платформу Supermicro и...
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
VRoman
18:04
Дешеветь они от этого когда будут?
NVIDIA полностью перестанет поставлять видеокарты RTX 4090 в Китай уже через две недели
usr721
18:02
Жить стало лучше и веселей или нужно еще чуточку потерпеть?…
За год Россия нарастила выпуск танков в семь раз – глава "Ростеха" Чемезов
Kutuz
18:00
Кто это "мы" - недобитки с бывшей пригожинской птицефабрики? Тупыми обвинениями и неумением в самый базовый фактчекинг пока что только ты тут особо выделился. Я твой кумир и ты следишь за всем, что я ...
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
Апшеронский скакел
17:51
А по некоторым боеприпасами в 60 раз
За год Россия нарастила выпуск танков в семь раз – глава "Ростеха" Чемезов
Scud Dusty
17:49
Бздустах, помнишь такого говноблохера pavelshakh? Так этот многоликий выпердыш "апшеронский чай", "апшероский скакел", "гвоздь", "машиах", "neshesha" и т.д. - есть обиженный псих-одиночка Павлик Шах, ...
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
Алексей Каверин
17:46
Нет такой страны, кастрюля
Французская разведка сообщила о подготовке развёртывания в зоне СВО системы РЭБ «Былина»
Алексей Лохмачев
17:45
Был 1 танк, сделали 7?
За год Россия нарастила выпуск танков в семь раз – глава "Ростеха" Чемезов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем