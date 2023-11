Может, будет не такое «душное» как Alan Wake II?

Несколько европейских блогеров и игровых ресурсов получили доступ к предварительной версии хоррора Alone in the Dark. Напомним, главные роли в данном проекте достались актёрам Дэвиду Харбору и Джоди Комер, которые подарили свои голоса и внешность героям Эдварду Карнби и Эмили Хартвуд соответственно.

реклама

В свежих роликах нам демонстрируют как мирные эпизоды с исследованием локаций и общением с персонажами, так и убедительные экшен-сцены с боевыми стычками с монстрами. Видеоматериалы также дают возможность оценить уровень исполнения лицевой анимации у персонажей, детализацию локаций и настроенное освещение.

Разработкой хоррора Alone in the Dark занимается студия Pieces Interactive совместно с издательством THQ Nordic. Проект, предлагающий вернуться в поместье Дерсето, сами авторы называют «признанием в любви к культовой классической игре ужасов 90-х».

Действие Alone in the Dark происходит в 1920-е годы. По здешней легенде, где-то на юге дядя Эмили Хартвуд пропал без вести. Вместе с частным детективом Эдвардом Карнби девушка отправляется в поместье Дерсето — приют для душевнобольных, где происходит что-то странное. По ходу действа игрокам придётся столкнуться с загадочными обитателями приюта, увидеть кошмары наяву, сразиться с монстрами и, разумеется, раскрыть заговор зла.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Разработчики в описании к своему проекту в Steam напомнили, что игроков ждёт приключение «на пересечении реальности, тайны и безумия», которое «поставит под сомнение всё, что вы знаете о себе». Alone in the Dark поступит в продажу 16 января 2024 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и S.