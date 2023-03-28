Словосочетание «оптимизации нет» последние годы сопровождает всё больше и больше видеоигр: дорогих и не очень, ожидаемых и не очень. И если от маленьких студий усилий по оптимизации и проверке своего проекта ожидать как минимум наивно, то вот от крупных и именитых коллективов эту работу не просто следует ждать, её надо требовать в обязательном порядке. К сожалению, привыкшие покупать игры по предзаказу геймеры продолжают баловать разработчиков, в результате чего те расслабились и не занимаются своей ключевой деятельностью. Не стала исключением и вышедшая сегодня PC-версия The Last of Us Part I.
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Как стало известно буквально сразу после запуска The Last of Us Part I на персональных компьютерах, данная версия игры страдает от очень слабой оптимизации, а также от непомерно долгого процесса компиляции шейдеров после запуска.
К сожалению, практика тестирования видеоигр перед их релизом, по всей видимости, была полностью забыта разработчиками, считающими, что и так сойдёт. На момент публикации данной заметки средний пользовательский рейтинг The Last of Us Part I в Steam составлял всего 40 %, при этом постоянно снижаясь и летя в «красную» зону.