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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Переиздание классической стратегии Pharaoh получило точную дату релиза
Ждём февраля, получается.
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Издательство Dotemu совместно с разработчиками из Triskell Interactive определились с точной датой релиза обновлённой версии градостроительного симулятора Pharaoh. Игра, получившая название Pharaoh: A New Era, должна выйти уже 15 февраля, её также можно добавить в список желаемого в магазине Steam.

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Pharaoh: A New Era является переизданием игры Pharaoh и дополнения Cleopatra: Queen of the Nile. Авторы называют оба проекта одними из лучших симуляторов градостроения в золотую эпоху игр от Sierra Entertainment. Игроков ждёт 50 миссий и более 100 часов геймплея. Симулятор предлагает поэтапно возводить город и следить за всеми составляющими его развития. Ведь крайне важно, чтобы город преуспевал и процветал, только тогда игрока признают «могущественным и почитаемым фараоном».

«Развивайте ваш город, обрабатывая плодородные земли в долине на побережье Нила. Возводите исторические монументы Древнего Египта, в том числе Большого сфинкса, Египетские пирамиды и Александрийский маяк. Стройте храмы и усыпальницы, чтобы ваш город имел высокий уровень культуры и благополучия, а также придерживался доминирующей религии того времени — политеизма.

Добивайтесь такого уровня стабильности, чтобы город мог пережить экономический кризис и даже нападения врагов. Фараон заботится о своем народе и делает все, чтобы снискать милость богов», — гласит официальное описание Pharaoh: A New Era в Steam.

Выход стратегии приурочен к 20-летней годовщине знаменитой франшизы. В режиме Кампании геймеры изучат основы игры и познакомятся с уникальной историей, которая будет происходить в самом сердце Древнего Египта. А ещё тут можно узнать обо всех аспектах жизни разрастающегося города.

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В распоряжении игрока будут всё необходимое для постройки города и его управления. Он должен добиться процветания всех сфер: экономики, внутренней и внешней торговли, культуры, здравоохранения, земледелия, образования и т. д. Чтобы вам было легче наблюдать за прогрессом, в игре есть различные параметры, отображающие уровень благополучия города и его жителей.

#dotemu #pharaoh a new era #triskell interactive
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