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Для начала, очень коротко выскажусь о статье "писателя из лесу":

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О самом непобедимом роде войск в мире

Не всегда и во всем я согласен с Лешим, но тут он смотрел в корень. Я сейчас - о диванных войсках.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Адекватность большинства комментирующих исчезла после того, как Форум отделился от Блогов. Там можно было требовать от оппонента доказательств по спорному моменту ("Где пруфы, Билли?"). Иначе мог последовать неминуемый бан, за чистое балобольство. Но сейчас этого просто нет.

"Моя бла-бла сильнее твоей бла-бла" - и все... Разговор окончен...И это на техническом ресурсе?

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И совсем коротко о политике. Да, есть пул писателей, которые эту тему активно муссируют (даже не особо заботясь о грядущих возможных последствиях). Но вот стоит ли их винить в этом? Вернее, стоит ли винить ТОЛЬКО их? Вы же, комментаторы, рады-радешеньки побыть (хоть только на форуме) военными экспертами или политиками. Вы и породили этот тренд. Вы и в ответе за это будете. А авторы просто "оседлали волну", собирая в утлую котомку "пену"...

Но я несколько увлекся...

Возвращаемся к нашему "сине-зелено-красному салату" противоречий.

Начнем с особо запомнившихся мне комментариев (далеко не всегда в мой адрес).

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Некий комментатор неопределенного пола постоянно пишет "НВидиа - г... Моя 1060 на ровном месте сгорела..." И? И что с того? Я скажу так: купленная мной 1060 в интернет-магазине, оказалась из коробки нерабочей. И что? Брака не бывает? Хотите утверждать, что карты ненадежные? Предоставьте доказательства. А все сомневающиеся могут просто потратить час-другой на штудирование ветки на нашем Форуме. Потом и сделаете вывод: проблемные ли это карты или нет.





Далее. Обсудим формулу "3,5+0,5", которая просто перевозбудила красных фанатов. Да, НВидиа повела себя крайне некрасиво. Но разве после обнародования сего факта производительность снизилась? Некоторые пустозвоны говорят, что "медленные 0,5 Гб" видеопамяти не участвуют в процессе. Это не так. Сейчас на руках у меня уже нет видеокарты GTX 970, но можете прочитать о ней в статье:

Тестирование связки процессора i5-4690K и видеокарты Gigabyte 970 G1 Gaming в некоторых играх

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А пока просто предоставлю скриншоты. Там отчетливо видно, что видеокарта спокойно потребляет более чем 3,5 Гб памяти.

Не смотрите, что в MSI Afterburner указана GTX 1070. Мне просто было лень переделывать мониторинг. Но частота чипа и памяти, а также напряжение указывают на то, что это именно GTX 970.





О количестве видеопамяти... Это старая-старая больная мозоль фанатов АМД. Они постоянно об этом говорят (кроме короткого промежутка выхода карт Fury). Нельзя сказать, что обвинения в сторону "зеленых" об экономии видеопамяти совсем уж беспочвенны. Я и сам ругаю Хуанга, что его явно подклинило на среднебюджетной серии хх70. GTX 1070, RTX 2070, RTX 3070 имеют 8 Гб памяти. Что как-то странновато. Но вот прям критично?

У меня на эту тему был уже спор с красной командой. Мне говорили, что малый объем памяти не позволит ставить высокие или ультра настройки текстур в играх. Ведь это настройка практически не влияет на чистую производительность, но сильно загружает именно видеопамять. Я тут не совсем согласен. Ведь не меньший эффект (а иногда и больший) дает настройка теней в игре. И тут уже объем не рулит.

Не верите? Рассмотрим на примере Steelrising.

Игра почему-то страстно не рекомендует выставлять высокие настройки для текстур, намекая на нехватку видеопамяти.

Но на деле, даже более часа непрерывной игры не забивают все доступные 8 Гб.

Итак, смотрим для начала на игровых настройках:

Выглядит это так:

Теперь, то же самое, но текстуры - средние:

А вот теперь посмотрим, как влияют настройки теней в игре (для комфортной игры приходится ставить низкие настройки - не тянет).

Текстуры - средние, тени и их разрешение - высокие:

А теперь, выкрутим еще и SSAO:

Ссылка для сравнения.

Видите, настройки теней и затенения также важны. Поэтому в данном вопросе все не так и однозначно. Кроме того, комментарии одного авторитетного красного фаната со стажем на эту тему стоит подвергнуть обструкции.

Этот человек отлично знает, что кроме загрузки необходимого объема в видеопамять, существует так называемый "мусор", который просто не удаляется из нее. Поэтому, если в игре на данный момент загружено 12 Гб, то вовсе не значит, что игре действительно нужно 12 Гб.

Ведь уже были тесты на RX 580 с разным объемом памяти. И увеличение объема не всегда дает преимущество (ах, да текстуры...) Но для карт с объемом свыше 8 Гб таких тестов уже не провести. Интерпретация же разных карт очень и очень субъективна.





Далее, не особо информированный "нефанат" опять выдвигает не особо умный лозунг "RX 6500XT рвет пополам бедную и несчастную GTX 1660Super". И приводит в пример ссылку на одного блогера, которого в приличном обществе не упоминают. А что же мы имеем на самом деле? Во-первых, компания АМД отвергла один из основополагающих постулатов своей идеологии (или доктрины): чем шире, тем лучше. И выпустила видеокарты низового сегмента с "писюлькой" ооочень малого размера (надеюсь, что вы поняли о чем идет речь?). За это я в свое время и поругал АМД:

AMD RX 6500XT: что ты такое

Ладно бы, чип совсем уж жалкий был. Но, нет. А обрезанием шины PCI-E компания значительно урезала производительность. Особенно на старых мат.платах. Думать, что человек, купивший условно игровую карту, имеет более-менее современное железо, наивно. О чем думали? Мне непонятно. Фанаты могут сказать, что и GTX 1030 также урезана. Да, это так. Но данную видеокарту уже совсем не надо рассматривать в качестве игровой. По крайней мере для более-менее современных игр.

Так на деле обгоняет ли RX 6500XT GTX 1660Super? Нет. Не надейтесь. У меня нет такой карты. Но ни для кого не секрет, что в играх можно условно уровнять ее с GTX 1070. А вот ее с поделкой от АМД сравнивали. Причем, по просьбе красной стороны. На ее правилах и настройках. Сводил графики не я, а идеолог теста (хоть и красный, но все же адекватный товарищ).

Обиженный фанат недоволен? Жду опровержения от его личных тестов. Принимаются результаты в бенчмарках Far Cry 5, Assassins Creed (Origin, Odyssey, Valhalla), ROTTR, SOTTR, Immortal Fenyx rising, Gears 5, Horizon Zero Dawn... К тому же, разговоры о преимуществе PCI-E 4.0 не всегда имеет место. Результаты такого тестирования можете посмотреть сами, постить тут картинки не буду, кому интересно, почитаете первоисточник.





Еще один миф. "НВидиа занижает производительность для старых карт!" Это просто уже идиотизм в кубе. Множество тестов это опровергало. Делал это и я:

Тестируем GTX 970 на разных драйверах в игровых бенчмарках

Никакого замедления нет! А что имеется? Просто нет оптимизации для старых карт в новых играх. Это не одно и тоже. Мы же тут все хорошо владеем русским языком? Поэтому между фразами "НВидиа замедляет новыми драйверами старые видеокарты" и "НВидиа не оптимизирует драйвера в новых играх для старых карт" имеется разница. Или нет?

Ну и последнее "исследование" в ту же тему. Эта идея была у меня давно, но реализовывать ее было лень. Я даже намекнул одному страстно красному "нефанату" на подобную тему. Но безрезультатно, ему было интереснее сравнить в хлам разогнанную любимку с тестами из интернета...

Ну , а тут мой "явный фанат" высказал не в моей статье:

Нестареющая легенда - NVIDIA GeForce GTX 1060 крайне глупый комментарий:

И ладно бы по сути статьи (к которой и у меня есть претензии к отсутствию самих тестов). Но, нет. Комментаторы не ищут простых путей. Поэтому в качестве доказательств выдвинул видео, где кроме мата нет Н И Ч Е Г О ! Оцените сами (из-за обилия мата, я не буду тут размещать этот позор)...





Вот этот момент я попробую исследовать. Ведь этот миф также стар, как мир.

Так как у меня нет в наличие видеокарты от красных, то просто придется ковырять драйвер в надежде значительно улучшить картинку и снизить фпс (он ведь липовый, все фанаты АМД это знают). Сделать это с моей 1070 не так и просто. Поясняю. Взять только относительно старые игры, фанаты станут скулить "Старое, чичас уже не катит!". А в новых проектах, фпс будет на таком уровне, что мы просто не увидим разницу, снизился он или это погрешность. Ведь запустить игру нужно на максимальных настройках. Желательно иметь игру с большой дальностью прорисовки (именно тут и кроется возможность в махинациях).

Отдельно изменения в работе анизотропной фильтрации я уже проверял:

Проверяем анизотропную фильтрацию в играх

Сотню игр проверять я не буду, но парочку осилю. Поехали...

Для первой игры выберу Horizon Zero Dawn. Ее уже патчили немыслимое количество раз. Не зря. Из плохо оптимизированного продукта, получилось весьма неплохое изделие. Не идеал. Но смотря с чем сравнивать (привет, негритянке с браслетом!).

Выставляю все настройки в максимум:

Картинка такая:

Проверить настройки анизатропной фильтрации уже нельзя. Начиная с какого-то драйвера, такая возможность отсутствует. Вероятно, в НВидиа принудительно выкрутили ее в максимум, чтобы решить эту проблему в игре. Но перевести общую фильтрацию из состояния "качество" в "высокое качество" можно:

Вышло так:

Теперь еще и "поиграемся" со сглаживанием:

Итог:

Видите различия? Вот вам слайдер для лучшего сравнения. Нет никакого влияния на фпс. Да, спорный момент с анизотропкой, но тут была проблема с самой игрой. И как (кто) ее фиксил - неясно. По крайней мере, в тех дровах, где ее настройка была рабочей, сдвиг ползунка давал эффект.

Ладно, переходим к другой игре - Wolfenstein: Youngblood. Версия не самая новая, но не суть.

Сток:

Настройки графики.

Выкручиваем анизотропку:

Включаем сглаживание MFAA:

Включаем сглаживание FXAA:

Увеличиваем сглаживание:

Ставим фильтрацию на "высокое качество":

Слайдер.

Вот такие пироги...Это не значит, что так будет всегда. Например, в игре Singularity, замещение настроек сглаживания давало эффект. Но выставляя максимальное значение? я получал просто мерцающий экран в игре.

Не те игры? Не так тестировал? Не проблема: делайте сами тесты и пишите разоблачительную статью. Лично я почитаю. Но не несите неадекватную фанатскую ересь.

На этом пока все...



