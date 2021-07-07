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Проверяем анизотропную фильтрацию в играх

Проверим корректность работы игровой настройки "анизотропная фильтрация" в 10 играх на системе Xeon 1240 v3 + GTX 1070.
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Споры о визуальном отличии на видеокартах АМД и НВидиа уже ведутся тысячи лет. И победителя в этой войне пока не видно…

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Но сейчас речь вовсе не об этом бесконечном споре. Да и оппонента у меня нет. Просто цепь обстоятельств натолкнула меня на мысль провести данное тестирование.

Первый неприятный момент был обнаружен в игре Horizon Zero Dawn, где даже последние патчи не исправили проблему отвратительно работающей анизотропной фильтрации. Ну и второй случай произошел в игре Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (об этом немного позже).

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Тестирование будет очень простым. Для начала я сделаю скриншот из игры на настройках из самой игры, они будут либо максимальными, либо игровыми, но фильтрация на максимум. А затем через панель управления НВидиа выставлю принудительно анизотропную фильтрацию х16:

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 Тестовая система:

Процессор Xeon E3-1240 v3 (частота 3800 МГц)

Оперативная память:16 Гб, тактовая частота 1800 МГц (11-11-11-28 cr1)

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Материнская плата: MSI z97 Gaming 5

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW (частота ядра 1962-1949 МГц и памяти 8000 МГц)

Видеодрайвер: 460.89

Assassins Creed IV Black Flag – лучшая, на мой взгляд, игра бесконечного конвейера компании Ubisoft.

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Настройки игры максимальные, кроме сглаживания и, отключенного размытия при движении.

Разница между игровыми настройками и включенной принудительно почти нет. По крайней мере в игре этого практически незаметно.

Графические настройки из самой игры.

Черепица на крыше выглядит более четко.

 

Второй игрой по алфавиту пойдет третья часть культовой трилогии: BioShock Infinite.

Настройки игры максимальные, но размытие при движении отключено.

Тут никаких проблем на первый взгляд не видно. Но только при рассматривании скриншотов можно обнаружить, что при включении анизотропной фильтрации через драйвер, тени немного более качественные. Изменения настолько небольшие, что никакого влияния на производительность это не оказывает:

Картинка для относительно старой игры очень хорошая...

но ручная настройка вносит небольшие коррективы в тени.

 

Control – настройки выставлены средне-высокими. Но фильтрация текстур - на максимуме.

Результата от манипуляций нет совсем:

Настройки по умолчанию.

Принудительная анизотропная фильтрация.

 

 

Deus Ex Mankind Divided - настройки игровые, приближенные к максимальным, без сглаживания.

Анизотропная фильтрация выставлена на максимум. Но игровой вариант х16 немного отличается от принудительного х16. Это видно по решеткам на скриншоте, хотя и в этом случае такое заметно только при непосредственном сравнении скриншотов.

Настройки игры. Комплекс Утулек.

Решетки отрисованы чуть лучше.

 

Far Cry 5 - еще один конвейер Ubisoft. Настройки максимальные.

Даже на скриншоте не сразу можно найти разницу. Это более четкие листья на удаленных деревьях. Очень незначительное отличие:

Настройки графики максимальные.

х16 из драйвера. Разницы практически нет.

 

Horizon Zero Dawn. Тут даже не надо отличия обводить кружками и так все видно. В игре особенно это заметно на земле и досках:

Настройки графики высокие, кроме фильтрации и текстур (макс).

Нормальная работа анизотропной фильтрации.

Наследие консолей?

Или криворукость разработчиков?

 Несмотря на то, что принудительное включение анизотропной фильтрации улучшает картинку, это практически не оказывает влияния на снижение производительности (ну, скинем один кадр).


Prey - довольно занимательная игра. Настройки максимальные. Никакой визуальной разницы на скриншотах не обнаружено:

Было...

...стало.

 

Shadow of the Tomb Raider - настройки максимальные, но анизотропная фильтрация выставлена на х16. Отключено размытие при движении. Разницы в изображении нет:

Настройки по умолчанию.

По крайней мере, в закрытых помещениях разницы нет.

 

Ну еще один "виновник торжества": Sniper Ghost Warrior Contracts 2.

Настройки игры максимальные. В некоторых локациях плохая отрисовка поверхности земли особенно заметна. Задействование панели управления НВидиа практически полностью снимает эту проблему. Но…за счет очень заметного снижения частоты кадров. Именно этот момент сначала и смутил меня: я грешил, что старый драйвер дает лучшую производительность. Но дело оказалось во включенной фильтрации. Я сделал три скриншота в разных местах, чтобы показать падение производительности:

Настройки по умолчанию.

Улучшение затрагивает особенно заметно землю и камни.

Настройки игры.

Земля вдалеке и доски вблизи выглядят получше.

Самое непонятное место.

Минимум изменений и...минус 10 кадров...

 Больше таких ситуаций в других играх я не встречал.


Styx Master of Shadows - настройки максимальные. Тут также применение анизотропной фильтрации вызывает снижение производительности. Но вот визуально все не так и очевидно. Разница заметна только в корне с янтарем. Даже сразу и непонятно, что выглядит лучше и более "правильно":

Настройки графики максимальные.

Принудительная анизотропная фильтрация.

 

Вот такой краткий тест "анизотропной принудиловки".

Винить компанию НВидиа в том, что она якобы делает это специально, я не буду. Тут налицо просто отвратительная оптимизация разработчиков игр.

Но было бы очень интересно глянуть эти же игры на картах АМД, чтобы сделать окончательный вывод.

 Ссылки на сравнение скриншотов в слайдере

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