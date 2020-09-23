Тестирование связки процессора i5-4690K и видеокарты Gigabyte 970 G1 Gaming в некоторых играх
Приветствую всех.
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Хоть и в последние годы произошел некоторый прорыв в разработке процессоров и видеокарт, большинство в нашей небогатой стране все еще "сидят" на относительно слабых системах. И, карта уровня 1060/580, являются недостижимым уровнем и мечтой многих.
Поэтому в голову пришла идея проверить более-менее современные игры на относительно старой видеокарте GTX 970 и процессором i5-4690К.
Система уже не в состоянии обеспечивать достаточный уровень производительности на максимальных/высоких настройках.
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Процессор работает на частоте 4500 МГц при 1,296 в. и память ( Kingston HyperXKHX1600C10D3/8G) практически в стоке-1800 МГц (11-11-11-28 cr1).
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Видеокарте прошил кастомный биос,где убрал буст частоты карты,увеличил поверлимит.
Система (Windows 10 LTSC) стоит на ССД накопителе SanDisk SDSSDP128G(128 ГБ, SATA-III)
Игры на жестком диске - TOSHIBA HDWD110(1 ТБ, 7200 RPM, SATA-III)
Показания из AIDA GPGPU
Синтетика 3DMark TimeSpy
Настройки в играх будут кастомные, подходящие, по возможности, под систему. Разрешение для всех случаев: 1920х1080. Для каждой игры буду приводить пояснения.
Карты захвата не имеется, а программы, пишущие видео, режут и без того скромную производительность. Поэтому придется довольствоваться скриншотами и результатами программы CapFrameX.
Assassins Creed Syndicate: на мой взгляд последний "настоящий" ассассин. В последней версии оптимизация находится на более-менее приличном уровне и можно спокойно играть на четырех ядерном процессоре. А вот видеокарта уже не способна обеспечивать стабильные 60 кадров на максимальных или ультра-настройках.
Ограничимся высокими. В скриншоте приведен простой забег по улице Лондона.
Assassins Creed Origins- это последняя игра из серии, в которой можно получить приемлемую производительность при хоть какой-то графике.
Настройки выбраны средние (но с более мощной видеокартой можно выставлять высокие).
Кроме результата самого бенчмарка, сделал замер производительности при забеге по центральной улице Александрии.
Следующая игра, которая очень требовательная к видеосистеме-Control.
Настройки преимущественно средние, но этого в самой игре будет явно не достаточно.
Просто пробежал по коридору- результат на скриншоте.
Это удручающее значение. В замесах все будет очень печально.
Deus Ex Mankind Divided: очень требовательна к видеокарте. Ни о каком сглаживании не может быть и речи.
Настройки выставил кастомные.
Фпс в этой игре еще сильно зависит от стиля прохождения. Если играть "по стелсу", то ситуации будет получше.При игре в стиле "БаттлФилд" при взрывах, стрельбе карта будет испытывать шок. Да и процессор будет не в восторге от большого количества "неписей".
Gears 5: в эту игру особо не играл, поэтому ничего по поводу производительности сказать не могу.
Но кое-какие замечания будут. По самому бенчмарку все очень даже неплохо
Но в игре ситуация не такая радужная. Идет упор в процессор.
Особенно это заметно в массовых баталиях. 4 потока мало для игры.
Metro Exodus: еще одна игра, которая может предъявить очень высокие требования к карте. По самому процессору особых нареканий нет: проходил игру на нем в паре с 1070.
Упор был только несколько раз (на "свадьбе" в поезде, при побеге от людоедов из бункера).
На мой взгляд, бенчмарк не информативен и не дает представление о реальной производительности в игре.
Выставил высокие,но этого будет мало при вооруженных столкновениях.
И очень плохо, что настройки в игре очень скудные. Играть комфортно будет только на средних настройках.
Mortal Shell: подражатель серии Дарк Соулс. Для небольшой студии неплохая вышла игра, но крайне короткая.
Графика меня устраивает, но на максимальных настройках есть локации, где даже 1070 просаживается до 45-47 кадров.
Поэтому выбрал настройки средние.
Измерял фпс на локации, прозванной одним блогером "Мазутный завод".
Rise of the Tomb Raider: обширные настройки позволяют найти свои, чтоб и картинка была нормальная и число кадров не падала ниже 60кадров.
Процессорные настройки вполне играбельны, нагрузку на карту снизил сглаживанием.
Скриншот с локации Геотермальная долина:
Shadow of the Tomb Raider: игра плохо играбельна на dx11. Поэтому строго-dx12.
В населенных пунктах идет упор и в процессор и в видеокарту.
В свое время я прошел игру на этом процессоре и карте 1070.Можно получить почти стабильные 60 кадров для процессорозависимых локаций,скрутив настройки.
Sniper Elite V2 Remastered: никаких проблем нет.
Tomb Raider Game of The Year Edition: .игра не новая и с ней проблем тоже нет.
Не стал даже пробовать тестирование в таких "кривульках", как Бордерлендс 3 и Хорайзон Зеро Даун. Слишком они не оптимизированные для данной карты.
"Горизонт" я буквально на днях прошел и постоянно плевался в сторону игроделов. Так делать нельзя!
На высоких настройках 1070 в не особо сильных замесах с рободинозаврами сильно просаживается. Что будет с 970-й даже представлять не хочется...
Процессора в этой игре тоже не хватает, хотя для бенчмарка на высоких настройках графики нет разницы,что 4690К, что 8400.
Особо старые игры не стал тестировать В них нет проблем для данной системы.
Теперь перейдем к вопросу количества видеопамяти у данной карты. Не буду затрагивать тему "3,5+0,5", но в большинстве игр памяти будет хватать. А там где ее мало и чип уже сдается.
В качестве примера приведу игру DOOM Eternal,которая любит "пожрать" видеопамять.Настройки выставила сама игра.
Как видите, ничего криминального нет, жить очень даже можно.
Какой можно сделать вывод? Жить с такой системой еще можно. Но есть пара моментов:
Если имеются определенные средства, а переезд на новую платформу не планируется, то стоит сменить процессор на i7,даже Xeon с Али Экспресс. Это здорово облегчит вам "жизнь" во многих современных играх.
Стоит ли покупать карту 970? Я бы смотрел на более свежие аналоги (которые и по мощнее) в лице GTX1060 или RX 580 (пусть и с 4Гб памяти).
Идеально: не "майнинговый" вариант RX 580 на 8Гб памяти(мечты-мечты). Карты от АМД заметно будут шустрее в играх на Вулкане или dx12.
970-я все же старовата, да и потребляет энергии поболее чем GTX 1070.
Ну, вот такой небольшой экскурс в не столь отдаленное прошлое.
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