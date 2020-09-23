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Приветствую всех.

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Хоть и в последние годы произошел некоторый прорыв в разработке процессоров и видеокарт, большинство в нашей небогатой стране все еще "сидят" на относительно слабых системах. И, карта уровня 1060/580, являются недостижимым уровнем и мечтой многих.

Поэтому в голову пришла идея проверить более-менее современные игры на относительно старой видеокарте GTX 970 и процессором i5-4690К.

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Система уже не в состоянии обеспечивать достаточный уровень производительности на максимальных/высоких настройках.

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Процессор работает на частоте 4500 МГц при 1,296 в. и память ( Kingston HyperXKHX1600C10D3/8G) практически в стоке-1800 МГц (11-11-11-28 cr1).





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Видеокарте прошил кастомный биос,где убрал буст частоты карты,увеличил поверлимит.

Система (Windows 10 LTSC) стоит на ССД накопителе SanDisk SDSSDP128G(128 ГБ, SATA-III)

Игры на жестком диске - TOSHIBA HDWD110(1 ТБ, 7200 RPM, SATA-III)

Показания из AIDA GPGPU

Синтетика 3DMark TimeSpy

Настройки в играх будут кастомные, подходящие, по возможности, под систему. Разрешение для всех случаев: 1920х1080. Для каждой игры буду приводить пояснения.

Карты захвата не имеется, а программы, пишущие видео, режут и без того скромную производительность. Поэтому придется довольствоваться скриншотами и результатами программы CapFrameX.





Assassins Creed Syndicate: на мой взгляд последний "настоящий" ассассин. В последней версии оптимизация находится на более-менее приличном уровне и можно спокойно играть на четырех ядерном процессоре. А вот видеокарта уже не способна обеспечивать стабильные 60 кадров на максимальных или ультра-настройках.

Ограничимся высокими. В скриншоте приведен простой забег по улице Лондона.







Assassins Creed Origins- это последняя игра из серии, в которой можно получить приемлемую производительность при хоть какой-то графике.

Настройки выбраны средние (но с более мощной видеокартой можно выставлять высокие).

Кроме результата самого бенчмарка, сделал замер производительности при забеге по центральной улице Александрии.





Следующая игра, которая очень требовательная к видеосистеме-Control.

Настройки преимущественно средние, но этого в самой игре будет явно не достаточно.

Просто пробежал по коридору- результат на скриншоте.

Это удручающее значение. В замесах все будет очень печально.





Deus Ex Mankind Divided: очень требовательна к видеокарте. Ни о каком сглаживании не может быть и речи.

Настройки выставил кастомные.

скриншот из самой игры (комплекс Утулек) Фпс в этой игре еще сильно зависит от стиля прохождения. Если играть "по стелсу", то ситуации будет получше. При игре в стиле "БаттлФилд" при взрывах, стрельбе карта будет испытывать шок. Да и процессор будет не в восторге от большого количества "неписей". При игре в стиле "БаттлФилд" при взрывах, стрельбе карта будет испытывать шок. Да и процессор будет не в восторге от большого количества "неписей".





Gears 5: в эту игру особо не играл, поэтому ничего по поводу производительности сказать не могу.

Но кое-какие замечания будут. По самому бенчмарку все очень даже неплохо

Но в игре ситуация не такая радужная. Идет упор в процессор.

Особенно это заметно в массовых баталиях. 4 потока мало для игры.





Metro Exodus: еще одна игра, которая может предъявить очень высокие требования к карте. По самому процессору особых нареканий нет: проходил игру на нем в паре с 1070.

Упор был только несколько раз (на "свадьбе" в поезде, при побеге от людоедов из бункера).

На мой взгляд, бенчмарк не информативен и не дает представление о реальной производительности в игре.

Выставил высокие,но этого будет мало при вооруженных столкновениях.

Локация Каспий.

И очень плохо, что настройки в игре очень скудные. Играть комфортно будет только на средних настройках.





Mortal Shell: подражатель серии Дарк Соулс. Для небольшой студии неплохая вышла игра, но крайне короткая.

Графика меня устраивает, но на максимальных настройках есть локации, где даже 1070 просаживается до 45-47 кадров.

Поэтому выбрал настройки средние.

Измерял фпс на локации, прозванной одним блогером "Мазутный завод".





Rise of the Tomb Raider: обширные настройки позволяют найти свои, чтоб и картинка была нормальная и число кадров не падала ниже 60кадров.

Процессорные настройки вполне играбельны, нагрузку на карту снизил сглаживанием.

Скриншот с локации Геотермальная долина:





Shadow of the Tomb Raider: игра плохо играбельна на dx11. Поэтому строго-dx12.

В населенных пунктах идет упор и в процессор и в видеокарту.

Рынок Пайтити Общий вид В свое время я прошел игру на этом процессоре и карте 1070.Можно получить почти стабильные 60 кадров для процессорозависимых локаций,скрутив настройки.





Sniper Elite V2 Remastered: никаких проблем нет.





Tomb Raider Game of The Year Edition: .игра не новая и с ней проблем тоже нет.





Не стал даже пробовать тестирование в таких "кривульках", как Бордерлендс 3 и Хорайзон Зеро Даун. Слишком они не оптимизированные для данной карты.

"Горизонт" я буквально на днях прошел и постоянно плевался в сторону игроделов. Так делать нельзя!

На высоких настройках 1070 в не особо сильных замесах с рободинозаврами сильно просаживается. Что будет с 970-й даже представлять не хочется...

Процессора в этой игре тоже не хватает, хотя для бенчмарка на высоких настройках графики нет разницы,что 4690К, что 8400.





Особо старые игры не стал тестировать В них нет проблем для данной системы.

Теперь перейдем к вопросу количества видеопамяти у данной карты. Не буду затрагивать тему "3,5+0,5", но в большинстве игр памяти будет хватать. А там где ее мало и чип уже сдается.

В качестве примера приведу игру DOOM Eternal,которая любит "пожрать" видеопамять.Настройки выставила сама игра.

Немного помочил душегубов.

Как видите, ничего криминального нет, жить очень даже можно.





Какой можно сделать вывод? Жить с такой системой еще можно. Но есть пара моментов:

Если имеются определенные средства, а переезд на новую платформу не планируется, то стоит сменить процессор на i7,даже Xeon с Али Экспресс. Это здорово облегчит вам "жизнь" во многих современных играх.

Стоит ли покупать карту 970? Я бы смотрел на более свежие аналоги (которые и по мощнее) в лице GTX1060 или RX 580 (пусть и с 4Гб памяти).

Идеально: не "майнинговый" вариант RX 580 на 8Гб памяти(мечты-мечты). Карты от АМД заметно будут шустрее в играх на Вулкане или dx12.

970-я все же старовата, да и потребляет энергии поболее чем GTX 1070.

Ну, вот такой небольшой экскурс в не столь отдаленное прошлое.