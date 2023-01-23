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Итак, сегодня мы будем препарировать...

Диванные Войска и Диванных Экспертов. Но сначала давайте разберем...

Экипировка и средства передвижения Диванных Войск

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Кресло самоходное с функцией самонаведения на ближайший очаг Срача. Имеет тефлоновое покрытие сидения а также реактивные ускорители, автоматически активирующиеся в случае чрезмерного и циклического повышения давления и температуры в районе "пятой точки". Секретная разработка специалистов Pikabu!

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Самоходный диван "Эксперт" - одна из самых востребованных моделей среди всех диванных воинов. Выпускается в 5 модификациях! Авторство разработки оспаривают Двач и Удафф. Именно благодаря ему и появилось наименование данного типа войск. Прародитель мириады мемов.

Излюбленный транспорт Генералов Диванных Войск. На данный момент известно о существовании только двух видов :

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Метла реактивная гибридная "Светлячок-2000" - любимое средство передвижения женских соединений диванных войск. С ее помощью было поставлено 13 диванных рекордов!

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Знакомьтесь - Большой Десантный Транспорт Диванных Войск. Способен доставить до 120 диванных бойцов в любую точку мира! Веселое и незабываемое путешествие гарантированно!

Второе рабочее место Диванных Воителей - они очень любят комфорт, но при этом жертвуют своей безопасностью. Геморрой и просидни - это два бича этих воителей.

Деятельность Диванных Войск. С примерами и комментариями.

Итак, кто же такие "диванные бойцы" ? В первую очередь - это специалисты по всему и ничему. Таких большинство в интернете. Главная цель для них - доказать, что "в интернете кто-то неправ".

Иной раз читая подобные "срачи" так и хочется сказать некоторым его участникам

Но это была самая безобидная их деятельность. "А чо, есть еще и другая ?!" - спросят боты из телеграмма. Конечно. Например - дезинформация и специальные психологические операции ( например - попытки посеять панику). Все это также делается диванными войсками, но уже совсем другого уровня.

"А как же ЦИПСО?!" И эти тоже бывают у нас в гостях. С 24 февраля по июнь 2022г они сидели в комментах на Оверклокерс.ру не вылезая.

Знакомьтесь - "Вежливый_"(добавьте нужное слово) - ветеран засиживания комментов (и не только). Банится с завидной регулярностью, но все еще пытается донести "истину" по методичкам своих кураторов. И пожалуй самый известный "засиживатель" (из оставшихся в живых).

На YouTube этих деятелей в разы больше. Хотя с течением времени брехомет наших оппонентов стал давать сильные сбои и скорее вызывает дикий ржач, нежели ту реакцию, на которую эти деятели рассчитывали.

Это во время Второй Мировой были только агитпоезда, агитснаряды и передачи по радио. Но на текущее время с развитием медиа технологий набор инструментов воздействия на сознание стал куда как шире - старина Йозеф Геббельс захлебнулся бы от радости, увидев все это...

П.С. На взгляд автора в информационной войне побеждает не тот, на чьей стороне больше троллей/ботов и на чьей стороне модераторы/админы, а тот, у кого лучше хакеры :)

А теперь я покажу вам причину, почему на Оверах стало так мало материалов про железо

Как говорится - зацените уровень лайка. Теперь вы видите ЧТО РЕАЛЬНО ИНТЕРЕСУЕТ людей / ботов. И что они с большим удовольствием комментируют. Зачем заморачиваться над технической статьей (обзор / тест и пр.) по компьютерному железу на 3-12 дней, когда можно тупо перепостить заметку из телеги.

(как же это уже все достало)

В комментариях объявляется конкурс на :

Самые отличившиеся будут представлены к медали :

Ну а особо упоротые получат:

Автор ушел проходить курс очищения жидкостью для очищения контактов и снятия излишков информации. Однако не прощаемся.

В ближайшее время вас ждет тест-обзор новинки. Мне тут китайцы подкинули кое-чего. Озорного. Такого мы на Оверах еще не обозревали...