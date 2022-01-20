AMD RX 6500XT: что ты такое
Буквально на днях вышли обзоры новейшей видеокарты от "красной компании" - Radeon RX 6500XT. Данную видеокарту стоит рассматривать, как продукт в самом низу игрового сегмента. Видеокарта несет на себе 4 гигабайта памяти GDDR 6, но имеет очень узкую шину, всего 64 бит. И как показали тесты многочисленных ресурсов, данный аспект накладывает очень серьезные ограничения на производительность видеокарты в старых системах, которые не имеют поддержку PCI-E версии 4.0
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Теоретически это выглядит так:
Я проанализировал данные по тестированию видеокарты в режиме PCI-E 3.0 и PCI-E 4.0 с сайта TechPowerUp. Для сравнения взял и другую видеокарту с 4Гб набортной памяти - RX 570.
Взяв за основу тесты в 25-ти играх, составил такой график:
В зависимости от проекта, старая карта то проигрывает новинке, то опережает ее. Учитывая, что карты поколения Polaris адекватно работали и с dx12, и с Vulcan, можно сделать однозначный вывод, что шина довольно серьезно снижает производительность новой карты. Кроме того, в некоторых играх разница между режимами PCI-E 3.0 и PCI-E 4.0 довольно значительная. И вот тут собственно и переходим к вопросу, который меня занимает еще со времени выхода старшей "сестрички" - RX 6600XT (которая также была кастрирована по шине).
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Зачем компания AMD это делает? Они думают, что люди, нацелившиеся на новинку, срочно побегут в магазин за платформой, поддерживающей вариант 4.0? Это вряд ли. И кто сказал, что человек вообще обратится к новой платформе от AMD, учитываю довольно неоднозначную ценовую политику на всю линейку процессоров Ryzen? Кроме того, вместо покупки карты, процессора и материнской платы (в таком подходе), может стоит просто взять более дорогую и производительную карту и не парить себе мозги? Что происходит в компании, что они стали выпускать в нижнем сегменте игровых видеокарт откровенную дрянь, я не понимаю.
Вообще, политика AMD на рынке видеокарт в последние годы была довольно странной. Начало, можно сказать, было положено выпуском "топов" в виде видеокарт R9 FURI/FURI X.
Карта выставлялась, как флагман, имела высокотехнологичную память HBM, но ее объем составлял всего 4 Гб, что для флагмана было просто смешно (сейчас адепты принимаются строчить о том, что не надо такую память приравнивать с "обычной"). Но, как бы то ни было, догнать уровень тогдашнего флагмана от NVidia в лице GTX 980ti, продукт от AMD не смог. Первый раз обжегшись на дорогущей памяти, компания не успокоилась и снова "наступила на те же грабли" в виде RX Vega 56 и RX Vega 64.
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Карты вышли неплохими, но не ровня новому флагману GTX 1080ti.
Таким образом, компания отдавала лидерство в чужие руки без особого сопротивления. Но и этого было мало и она снова выпускает непонятное "изделие №7" - Radeon VII.
Видно с двух попыток до руководства не дошло, что перспектив в этом сегменте рынка подобная память не имеет.
Но, зато в сегменте "затычек" полный провал...На фоне RX 6500XT, даже "последний Паскаль" GTX 1030 выглядит отлично сбалансированной картой. А RX 580 на 8Гб просто эталон баланса, производительности и цены (на момент их продаж).
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Я понимаю, что компании очень тяжело воевать на два фронта одновременно. Много сил и средств отдано для развития процессорного сегмента. Но конкурентов ведь это не волнует! Не будь сейчас майнинговой лихорадки, AMD теряла бы рынок видеокарт очень даже стремительно. Не стоит забывать, что просто мериться силой с Intel и NVidia бессмысленно. Это немного разные весовые категории. Если бы AMD была не американской компанией, ее уже сжили со свету во времена "всёраскрывающегося FX". Но от этого потребителю не станет легче и цены не упадут.
Я очень надеюсь, что данный продукт будет последним в линейке абсурда и идиотии от компании AMD.
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