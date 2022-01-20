Я проанализировал данные по тестированию видеокарты в режиме PCI-E 3.0 и PCI-E 4.0 с сайта TechPowerUp. Для сравнения взял и другую видеокарту с 4Гб набортной памяти - RX 570.

Взяв за основу тесты в 25-ти играх, составил такой график:

В зависимости от проекта, старая карта то проигрывает новинке, то опережает ее. Учитывая, что карты поколения Polaris адекватно работали и с dx12, и с Vulcan, можно сделать однозначный вывод, что шина довольно серьезно снижает производительность новой карты. Кроме того, в некоторых играх разница между режимами PCI-E 3.0 и PCI-E 4.0 довольно значительная. И вот тут собственно и переходим к вопросу, который меня занимает еще со времени выхода старшей "сестрички" - RX 6600XT (которая также была кастрирована по шине).

Фото с сайта IXBT.com. реклама Зачем компания AMD это делает? Они думают, что люди, нацелившиеся на новинку, срочно побегут в магазин за платформой, поддерживающей вариант 4.0? Это вряд ли. И кто сказал, что человек вообще обратится к новой платформе от AMD, учитываю довольно неоднозначную ценовую политику на всю линейку процессоров Ryzen? Кроме того, вместо покупки карты, процессора и материнской платы (в таком подходе), может стоит просто взять более дорогую и производительную карту и не парить себе мозги? Что происходит в компании, что они стали выпускать в нижнем сегменте игровых видеокарт откровенную дрянь, я не понимаю.





Вообще, политика AMD на рынке видеокарт в последние годы была довольно странной. Начало, можно сказать, было положено выпуском "топов" в виде видеокарт R9 FURI/FURI X.

Фото с сайта Overclockers.ru Карта выставлялась, как флагман, имела высокотехнологичную память HBM, но ее объем составлял всего 4 Гб, что для флагмана было просто смешно (сейчас адепты принимаются строчить о том, что не надо такую память приравнивать с "обычной"). Но, как бы то ни было, догнать уровень тогдашнего флагмана от NVidia в лице GTX 980ti, продукт от AMD не смог. Первый раз обжегшись на дорогущей памяти, компания не успокоилась и снова "наступила на те же грабли" в виде RX Vega 56 и RX Vega 64.

Фото с сайта Overclockers.ua. реклама Карты вышли неплохими, но не ровня новому флагману GTX 1080ti.

Таким образом, компания отдавала лидерство в чужие руки без особого сопротивления. Но и этого было мало и она снова выпускает непонятное "изделие №7" - Radeon VII.

Фото с сайта 3DNews. Видно с двух попыток до руководства не дошло, что перспектив в этом сегменте рынка подобная память не имеет. Позже, пересмотрели свою стратегию и стали выпускать достойные карты. Если отвлечься от "божественных лучей", то RX 6900XT неплохо смотрится в бою с флагманами "зеленых" - RTX 3080-3090.

Но, зато в сегменте "затычек" полный провал...На фоне RX 6500XT, даже "последний Паскаль" GTX 1030 выглядит отлично сбалансированной картой. А RX 580 на 8Гб просто эталон баланса, производительности и цены (на момент их продаж).

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Фото с сайта 3DNews. Я понимаю, что компании очень тяжело воевать на два фронта одновременно. Много сил и средств отдано для развития процессорного сегмента. Но конкурентов ведь это не волнует! Не будь сейчас майнинговой лихорадки, AMD теряла бы рынок видеокарт очень даже стремительно. Не стоит забывать, что просто мериться силой с Intel и NVidia бессмысленно. Это немного разные весовые категории. Если бы AMD была не американской компанией, ее уже сжили со свету во времена "всёраскрывающегося FX". Но от этого потребителю не станет легче и цены не упадут.

Я очень надеюсь, что данный продукт будет последним в линейке абсурда и идиотии от компании AMD.



Резюме обзоров новинки (Гуглоперевод) Резюме обзоров новинки (Гуглоперевод) TechPowerUp : "Глядя на данные о производительности, полученные в этом обзоре, я подозреваю, что даже при PCIe 4.0 x4 производительность RX 6500 XT значительно снижается. По моей оценке, это около 6–10%, что не так уж и много, особенно в этом сегменте, но это все же производительность, которую можно было бы легко достичь лишь при минимальном увеличении стоимости. Если бы разница в стоимости была существенной, все давно бы сократили свои интерфейсы PCIe Вы должны учитывать, что очень немногие доступные в настоящее время процессоры действительно поддерживают Gen4. Для AMD вам нужен Ryzen 3000 «Zen 2» или Ryzen 5000X «Zen 3», и они должны быть основаны на материнской плате B550 или X570 (серия 400 не поможет). Intel не выпускала процессоры Core i3 на основе «Rocket Lake», в результате чего начальная цена процессора обоих брендов для целевого покупателя RX 6500 XT остается на уровне 200 долларов. С другой стороны, каждая платформа с 2016 года поддерживает PCIe Gen 3. Было бы лучше, если бы вместо PCIe 4.0 x4 разработчики SKU выбрали PCIe 3.0 x8. Это позволило бы этой SKU соответствовать целевой производительности на более широком диапазоне платформ". Ссылка на текст. Guru3D : "Если вы этого не заметили, проверьте еще раз результаты, где Radeon 5500 XT указан в наших диаграммах. Выпущенная в декабре 2019 года, эта карта имела 8 ГБ, 128-битную шину памяти и работает примерно так же, как сегодняшний протестированный продукт. у него также была стартовая цена 169 долларов. Итак, два года спустя Radeon RX 6500 XT работает на том же уровне класса начального уровня с разницей в 2%. Забавные вещи, когда дело доходит до киберспортивных игр низкого уровня, но теперь они начинаются со 199 долларов США, а реалистичные розничные цены достигают 250-300 долларов США. Насколько я понимаю, этот релиз немного скомкан, так как был сделан неправильный выбор. Пропускная способность памяти чрезвычайно ограничена в 64-разрядном режиме, хотя кэш-память L3 объемом 16 МБ значительно компенсирует это, пока не закончится. Самым большим ограничивающим фактором является фактический объем графической памяти. В наши дни в любой игре легко превысить использование 4 ГБ видеопамяти, и когда это происходит, все становится заикающимся беспорядком". Ссылка на текст.



