За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Мнение высказанное в данной статье сугубо предвзятое мнение автора. Прошу камнями не забрасывать.

реклама

Когда-то у меня была отличная сбалансированная видеокарта GeForce GTX 750 Ti. Это была лучшая видеокарта начального уровня с 2014 по 2016 года, еще ее называли «Народной видеокартой».

Она явно уступала GTX 660, которая была мейнстримом того поколения, но благодаря возможности обновления драйверов и высокому запасу разгона GTX 750 Ti была практически эквивалентна GTX 660 по производительности. На то время среди видеокарт, которые могли запускать игры, выпущенные до 2016 года, с максимальными или средними настройками, она была самой дешевой среди видеокарт, и это было доказательством лучшего соотношения цены и качества. Она могла похвастаться эталонным стандартным TDP в 60 Вт и отличным соотношением производительности, не требующим вспомогательного питания, но после появления GTX 1050 она отошла от лучших стоимостных показателей.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

В 2021 году, когда возникла нехватка видеокарт из-за добычи криптовалюты, было принято решение снова запустить в производство GTX 750 Ti спустя 7 лет с момента ее выпуска. В мае 2021 года она вышла по цене от 9000 до 10 000 рублей.

GeForce GTX 750 Ti конечно была очень хорошей картой, но речь не о ней.

реклама

В какой-то момент мощности видеокарты стало не хватать и в 2017 году я купил и монитор Philips 274e и GeForce GTX 1060 3Gb.

Почему 3 гигабайта памяти, а не 6? Потому, что у модели с 3 гигабайтами памяти разница в производительности с 6-гигабайтной моделью составляет всего около 5%.

Среди шедевров NVIDIA, появившаяся в июле 2016 года GTX 1060 была настоящим лидером по соотношению цены и качества.

реклама

GTX 1060 выпускалась без разъема SLI, но для меня это не было необходимым условием. Гораздо более весомый показатель это то, что GeForce GTX 1060 потребляет 120 Вт — что на 30 Вт меньше чем у ближайшего конкурента Radeon RX 480 с его 150 Вт.

Популярный бенчмарк 3DMark не может без сомнений отдать пальму первенства GeForce GTX 1060 либо конкуренту Radeon RX 480.

реклама

Если сравнивать с GTX 960, то NVIDIA показывает производительность в среднем в два раза выше.

Наиболее близкими к GTX 1060 конкурентами в бенчмарке 3DMark являются GeForce GTX 980 и Radeon R9 390X — но и они всего на 5–7% быстрее.

Почти во всех игровых тестах главным соперником GTX 1060 является Radeon RX 480, но и он уступает новинке от 2 до 27% FPS, хоть разрыв сильно варьируется в зависимости от игры.

Единственная игра, где GTX 1060 сильно не дотягивает до прямых конкурентов это DOOM с поддержкой API Vulkan.

Наконец, в игровых тестах GTX 1060 еще ближе подтягивается к двум сильным соперникам — GeForce GTX 980 и Radeon R9 390X.

Система охлаждения работает достаточно тихо хоть и далеко не бесшумно, кулеры крутятся на скорости 1950 об/мин, поддерживая температуру GPU в районе 71–72 С.

Разгон

Вопрос разгонять или нет никогда не стоит перед бюджетными видеокартами. Если есть возможность получить больше за те же деньги, то почему бы ей не воспользоваться?

Мои опыты конечно были немного скромнее, но по обзорам в интернете видеокарта гналась до 2088 Мегагерц по чипу и 8800 по памяти. Видеокарта взяла лишние 400 МГц, а это не шутки. Конечно, стабильно держать такую частоту из-за скромного питания она не смогла, и регулярно опускалась до более низких 2033-2055 МГц, но результаты всё равно впечатляют. Почти во всех играх наблюдается заметный прирост далеко за границей в 60 кадров. По средним показателям прирост в производительности от разгона в районе 14% – 17%.

NVIDIA не просто перешагнула на ступень выше, а сразу на две. Видеокарта идеально подойдёт тем, кто играет на 1080p мониторах.

Итоги

Видеокарта GeForce GTX 1060 остается для многих актуальна и сейчас. Конечно для современных игр ее явно не хватит, но даже в Cyberpunk 2077 можно поиграть на минималках если есть большое желание. Для большинства же не игроманов 1060 станет отличным выбором за очень гуманную цену.