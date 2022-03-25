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Call of Cthulhu ( Зов Ктулху) — компьютерная игра в жанре RPG/Survival horror с элементами квеста, разработана компанией Cyanide Studio и изданная компанией Focus Home Interactive. Выпуск игры состоялся 30 октября 2018 года на платформах Windows, PlayStation 4, Xbox One. Игра основана на творчестве такого знаменитого писателя, как Говарда Филлипса Лавкрафта (Howard Phillips "H. P." Lovecraft). А это уже ко многому обязывает.

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Лично я не люблю игры подобного жанра (Survival horror), но в то же время очень уважительно отношусь к творчеству Лавкрафта. Он один из основоположников современный хорроров и ужасов. Его произведения всегда имеют свою, особую атмосферу. И вот ее и хотелось бы увидеть в игре...

Мы будем играть за Эдварда Пирса — детектива, который расследует смерть семьи Хокинсов, погибшей во время пожара в их усадьбе.

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Этот момент особенно важен, т.к. именно распределение очков и делает игру в жанре РПГ. В зависимости от выбранных способностей, вы будете проходить игру определенным стилем. Наиболее подходящая ассоциация у меня возникла с игрой Deus Ex: Human Revolution ( хотя на этом сходство и кончается). По большей части нам предстоит искать улики, беседовать с людьми, вести расследование. Ну и еще немного всего... Для начала, в качестве обучения, нам предстоит изучить свое детективное агентство. реклама Для расследования нам предстоит отправится на остров в городок Даркуотер, который лично мне напомнил некий вариант Инсмута (кто читал, тот понял). Собственно сходство достаточно сильное в сюжетном плане. Стиль Лавкрафта неплохо передается простенькой графикой: цветовая гамма, пейзаж, персонажи. Атмосфера типична для мрачного хоррора...Сделано неплохо...

Вид на Даркуотер с пристани. И уже тут наступает основная часть игры. Обязательно сначала предстоит поговорить со всеми персонажами. Выглядят они все очень странно. Даже корявая лицевая анимация работает на создание атмосферы (я, правда, не уверен, что сделано это специально). Констебль Брэдли - один из важных персонажей игры. реклама Вариантов вопросов в разговоре несколько. Но не все будут вам доступны. Все зависит от вашего красноречия. Этот пункт прокачки очень важен, мы же детектив. Сам жанр вынуждает исследовать буквально все углы в поисках данных, которые потом собираются в разделе улик и, как бы автоматически, оформляются в выводы вашего персонажа. Кроме того, это добавляет вам очков прокачки. Так что зевать не стоит... Из-за наличия определенного "генного кода " РПГ, игра имеет довольно высокий уровень реиграбельности. Например, в первый раз, когда я играл, то много очков вложил в силу. И проник в склад (надо по сюжету), сломав решетку канализации. Для написания статьи, я выбрал другие способности. И пришлось для попадания на склад вступить в "диалог сотрудничества" с местной бутлегершой - Кэтрин Бейкер. А это совсем другой вариант развития событий! По ходу сюжета мы побываем в частично разрушенном замке семьи Хокинсов. Здание с мрачной аурой: Побываем в подземелье и увидим странный ритуал: реклама И уже тут частично раскрывается основной сюжет игры. Особенно понятно станет тем, кто знаком с творчеством Лавкрафта. А вот и первый перерожденец в игре... Потом немного полежим в местной "психушке", поиграв в не особо сложный стелс:

Будет еще несколько миссий, где и побегать и пострелять придется. Но основное - беседы и расследование. Само расследование мне напомнило таковое в игре Бэтмен. Так же при нажатии клавиш, очерчивается некая территория, где надо искать улики. Вывод по найденным уликам делается автоматически Пирсом. "Туман расследования". Пропустить улики в таком режиме невозможно, вы не выйдете из режима "расследование" пока все не найдете. А вот количество тех самых улик и вывод по ним зависит от прокачки умения "расследование". Особо распространятся о сюжете не буду. Кому интересно, найдут подробные обзоры в сети. Теперь перейдем к тестированию. Система: Процессор i7-8700Т (рабочие частоты 3800-3900 МГц) Оперативная память: 16 Гб, таковая частота 2666 МГц (14-16-16-34 cr1) Материнская плата: AsRock B360 Fatality Gaming K4 Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW Разрешение монитора: 1920х1080 Тестирование проводилось в третьей главе, возле особняка Хокинсов. Для записи итогов тестирования была использована программа CapFrameX. Настройки выставлены максимально возможные (Великолепные...). Настройки графики. В самой игре фпс ограничен значением 200. Поэтому обладатели мощных видеокарт не смогут получить максимально возможное количество кадров в разрешении 1080р. Тестовый момент.

График фреймрейта.

График фреймтайма.

Результат тестирования. Проблем в с производительностью нет. Загрузка потоков процессора не равномерное. Но в данной версии игры (последняя) все намного лучше, чем при релизе. Там были сильные просадки по фпс. А вот фризы не исчезли. И непонятно, что их вызывает, локации небольшие, сильных подгрузок быть не должно. Что же касается самой графики, то на 2018 год она явно не передовая. Мне она напомнила игру Thief. Изменение графических настроек не особо сильно меняет визуальную картинку. Великолепные настройки: Высокие настройки: Средние настройки: Низкие настройки: Ссылка на слайдер.











Какой вывод я сделал по данной игре?

Достойное изложение мира Лавкрафта. Это не лучшая игра в данной вселенной, но и далеко не худшая. Правда тем, кто знаком с серией книг про Ктулху, практически с самого начала, будет в довольно высокой степени известен конец сюжета. Тут уже ничего не поделать...

Мои субъективные оценки.

Выдержанность стилистики Лавкрафта : "5-"

Графика : "4-" (простая графика компенсируется дизайном локаций и работой художников)

Оптимизация : "4-" (на данной версии игры)

Персонажи : "4-"

Анимации : "3"

"Пугание" : "3"

Звук : "4"

Реиграбельность : "4-" (можно было сделать и получше)

Если вы поклонник игр жанра RPG или Survival horror, а также любите книги Лавкрафта, то пройти игру определенно стоит.



