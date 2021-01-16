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Майнинг вносит свои коррективы на рынке видеокарт...

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Не исключено, что на карты поколения Maxwell снова обратят свое внимание не особо требовательные "игруны". Покупка такой карты даст возможность продержаться до нормализации ситуации на рынке видеокарт.

Я не буду анализировать вторичный рынок и сразу перейдем к ситуации, когда вы уже купили с рук видеокарту GTX 970 от производителя Gigabyte.

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Общий вид видеокарты.

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Для начала, выбранную карту стоит проверить в тяжелых бенчмарках и протестировать память с помощью сканера артефактов программы MSI Kombustor 4. Это будет вовсе не лишним.

Не стоит верить словам, что "карта буквально вчера разбиралась и обслуживалась", приготовьтесь к проведению простого ТО.

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Стоит запастись хорошей термопастой и термопрокладками.

Термопаст на рынке много под любой бюджет. Для неподготовленного пользователя лучше выбрать ту, что легко наносится, например, Noctua NT-H1 . Я использовал уже ранее протестированную Thermagic ZF-12. Она не потеряла своих качеств со временем и не вступает в реакцию с металлами. Но рекомендовать ее не стану, все-таки покупки на АлиЭкспресс в определенной степени лотерея.

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Выбор термопрокладок также зависит от вашего бюджета. Очень хорошо показали себя прокладки от Гелид. Они и сейчас стоят на питании карты.

GELID GP-Extreme на радиаторе питания видеокарты. Система питания на видеокарта достаточно мощная. Толщина термопрокладки в этом месте примерно 2 мм. Оригинальные были немного тоньше. На памяти стояли прокладки толщиной 0,7 мм. Будет ошибкой поставить более толстые в 1 мм. Это приведет к повышению температуры чипа и искривлению платы после сборки видеокарты. Лучше остановиться на термопрокладках толщиной 0,5 мм.



Гелидовские выдержали всего три разбора видеокарты и порвались. Сейчас стоят дешевые китайские. Контакт будет похуже, но ничего критичного.





При разборе карты сначала поочередно выкручивайте 6 винтов на бекплейте. Четыре из них находятся вокруг самого чипа и еще два - в районе питания карты.

Гигабайт ради удешевления применяет прямой контакт теплотрубок к кристаллу чипа.





Состояние теплотрубок далеко от идеального.

Это на словах обеспечивает более быстрый теплоотвод. Но на деле мы сталкиваемся с далеко не идеальной подгонкой. Можно рассмотреть глубокие борозды между ними.





Глубина канавок между теплотрубками

Ну и на другой фотографии хорошо видны следы на самом кристалле от теплотрубок.

Следы в нижней части чипа - от теплотрубок





После очистки радиатора и чипа от следов термопасты, неплохо пройтись по теплотрубкам нашатырным спиртом, это удалит потемнение (окислы) меди.





Вата становится приятного синего цвета... Идею подал один товарищ - Leshiy2371.





После установки новых термопрокладок и нанесения термопасты, собираем карту, не забыв предварительно соединить разъем вентиляторов.





Разъем подключения вентиляторов. Подсветку можно подключить уже потом, разъем хорошо доступен и с помощью пинцета сделать это не составит труда.





Разъем подключения подсветки логотипа карты. Отдельным пунктом может идти обслуживание вентиляторов. Но на моей карте они в хорошем состоянии и лезть туда не имеет смысла. Если на выбранной карте к вентиляторам имеются вопросы, требуйте снижения цены. Саму цену на рем.комплект можно найти на АлиЭкспрессе, там подобного товара хватает (учтите, что обычно в наборе идет сразу три вентилятора, поэтому 500 рублями не отделаться)









Карта уже откровенно слабая для современных игр. Поэтому есть смысл заняться разгоном чипа. Но, не стоит использовать увеличение напряжения. Карты уже старые и гробить их в наши планы не входит.

Также можно разогнать память. Опять же не забываем, что половина чипов находится "на спине" платы и просто прикрыты бекплейтом, без всякого охлаждения. Поэтому разгоняем без экстремизма.

Для разгона можно использовать программу MSI Afterberner. Потом результат сохранить либо в профиле, либо просто перепрошить биос видеокарты. Я так и сделал: безбустовый биос с увеличенным до 300 вт поверлимитом.





Некогда популярный показатель ASIC показывает весьма посредственное качество кристалла - 65,8% Модифицированный биос карты. Увеличение поверлимита будет не лишним, т.к. карта в разгоне обладает приличным аппетитом.









Тест на артефакты памяти Потребление карты в "бублике" почти 250 ватт.





Посмотрим, что она может показать в современных играх. Я уже делал тесты с этой видеокартой. Поэтому повторяться не буду. Из уже тестированных, будет только Shadow of the Tomb Raider, потому что сменился процессор и теперь не будет упора в него.

Тестовая система:

Видеокарта Gigabyte GTX 970 G1 Gaming. Процессор: Xeon E3-1240 v3. Оперативная память 16 Гб в разгоне до 1800 МГц. Операционная система Windows 10 (LTSC).





Shadow of the Tomb Raider .

Для начала прогоним бенчмарк на максимальных настройках со сглаживанием ТАА.





Настройки графики максимальные

На таких настройках играть не комфортно, идет упор в производительность видеокарты. Сделаем настройки "условно средними":





Игровые настройки, сглаживание ТАА

Проверка производительности пройдет на локации Кувак-Яку. Запись фреймрейта будет осуществляться с помощью программы MSI Afterburner.

Карта в таком режиме потребляет почти 170 вт. Видеопамяти хватает. Именно поэтому и была выбрана данная игра, как некий усредненный эталон.





Тестовая локация.





Теперь проверим в Horizon Zero Dawn .

Эта игра даже после нескольких патчей остается плохо оптимизированной.

Результат на максимальных настройках в бенчмарке:





Потребление видеопамяти в самом бенчмарке находится на пределе. Игра занимает ее полностью.





Но для игры такие настройки не подходят. Выставим так:





Игровые настройки Это даст нам 60 кадров при беге по обширным локациям, но будут просадки фпс при сильных замесах с рободинозаврами и при нахождении в крупных населенных пунктах.

В тестовом забеге потребление карты составило примерно 160 вт.





Энергопотребление видеокарты в тестовом отрезке.

А вот видеопамяти потребляет почти 3800 Мб.

Потребление видеопамяти после 30 минут игры.





Но есть категория игр, где такая старая видеокарта будет испытывать проблемы с недостатком видеопамяти. Это игры серий DOOM и Wolfenstein.





Рассмотрим на примере Wolfenstein Youngblood.

Игра запускается только на высоких настройках. На более высоких сразу предупреждает о нехватке видеопамяти. Если пренебречь им, то вам гарантирован 100% вылет драйвера или зависание самой игры.





Настройки графики в игре.

На высоких настройках играется очень комфортно. Мы видим хороший показатель количества кадров. Никаких проблем.

В таком режиме видеокарта потребляет около 190 ватт. Игра занимает около 3600 Мб Тестовый отрезок.

Итоговый результат тестовых прогонов:





Сводные результаты тестирования.





Какой вывод?

Жить с такой видеокартой можно, но трудно. А пока и нет никакого выбора: видеокарты стремительно исчезают из магазинов. Даже после падения курса криптовалют, еще некоторое время сохранится высокая цена на карты (наши продавцы обладают просто нечеловеческой медлительностью к снижению цен на товары).

Какие видеокарты стоит брать?

Во - первых: стоит рассматривать конкретный вариант покупки.

Во - вторых: обязательная проверка.

Ну и наиболее хорошие варианты. Это Gigabyte G1 Gaming (версия Windforce имеет на одну теплотрубку меньше)и поздняя версия xtreme,

MSI Gaming.

Эти карты наиболее часто встречались в продаже и имеют хорошее питание, охлаждение. Они отлично разгонялись. Можно поискать и более редкие (возможно, более дорогие) Zotac AMP! Extreme,

EVGA FTW.

А также KFA2 (Galax) HOF.

Если выбирать среди 980-х, то добавится и очень неплохая Palit Jetstream,



Asus Matrix (отличное питание и очень посредственное СО).

А можно и не покупать карты и просто переждать это дурное время…



