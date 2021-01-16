Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Досиживаем на GTX 970 до лучших времен

Кратко расскажу об обслуживании карты Gigabyte GTX 970 G1 Gaming и проверим, на что она способна в некоторых ресурсоемких играх.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3060 Ti - вдвое дороже чем ты думаешь
RTX 2060 - втрое дороже чем ты думаешь из за майнинга
RTX 3070 в продаже - см цену
RTX 3090 дороже 250 тр
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Майнинг вносит свои коррективы на рынке видеокарт...

реклама

Не исключено, что на карты поколения Maxwell снова обратят свое внимание не особо требовательные "игруны". Покупка такой карты даст возможность продержаться до нормализации ситуации на рынке видеокарт.

Я не буду анализировать вторичный рынок и сразу перейдем к ситуации, когда вы уже купили с рук видеокарту GTX 970 от производителя Gigabyte.

анонсы и реклама
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
RX 580 - 40 тр
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде чем везде
<b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b>
Ryzen 5800X за копейки в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке


Общий вид видеокарты.

 

реклама

Для начала, выбранную карту стоит проверить в тяжелых бенчмарках и протестировать память с помощью сканера артефактов программы MSI Kombustor 4. Это будет вовсе не лишним.

Не стоит верить словам, что "карта буквально вчера разбиралась и обслуживалась", приготовьтесь к проведению простого ТО.

реклама

Стоит запастись хорошей термопастой и термопрокладками.

Термопаст на рынке много под любой бюджет. Для неподготовленного пользователя лучше выбрать ту, что легко наносится, например, Noctua NT-H1 . Я использовал уже ранее протестированную Thermagic ZF-12. Она не потеряла своих качеств со временем и не вступает в реакцию с металлами. Но рекомендовать ее не стану, все-таки покупки на АлиЭкспресс в определенной степени лотерея.

реклама

Выбор термопрокладок также зависит от вашего бюджета. Очень хорошо показали себя прокладки от Гелид. Они и сейчас стоят на питании карты.

GELID GP-Extreme на радиаторе питания видеокарты.

 Система питания на видеокарта достаточно мощная.

 Толщина термопрокладки в этом месте примерно 2 мм. Оригинальные были немного тоньше. На памяти стояли прокладки толщиной 0,7 мм. Будет ошибкой поставить более толстые в 1 мм. Это приведет к повышению температуры чипа и искривлению платы после сборки видеокарты. Лучше остановиться на термопрокладках толщиной 0,5 мм.


Гелидовские выдержали всего три разбора видеокарты и порвались. Сейчас стоят дешевые китайские.

 Контакт будет похуже, но ничего критичного.


При разборе карты сначала поочередно выкручивайте 6 винтов на бекплейте. Четыре из них находятся вокруг самого чипа и еще два - в районе питания карты.

Гигабайт ради удешевления применяет прямой контакт теплотрубок к кристаллу чипа.


Состояние теплотрубок далеко от идеального.

 

Это на словах обеспечивает более быстрый теплоотвод. Но на деле мы сталкиваемся с далеко не идеальной подгонкой. Можно рассмотреть глубокие борозды между ними.


Глубина канавок между теплотрубками

 

Ну и на другой фотографии хорошо видны следы на самом кристалле от теплотрубок.

Следы в нижней части чипа - от теплотрубок

 


После очистки радиатора и чипа от следов термопасты, неплохо пройтись по теплотрубкам нашатырным спиртом, это удалит потемнение (окислы) меди.


Вата становится приятного синего цвета...

 Идею подал один товарищ - Leshiy2371.


После установки новых термопрокладок и нанесения термопасты, собираем карту, не забыв предварительно соединить разъем вентиляторов.


Разъем подключения вентиляторов.

 Подсветку можно подключить уже потом, разъем хорошо доступен и с помощью пинцета сделать это не составит труда.


Разъем подключения подсветки логотипа карты.

 Отдельным пунктом может идти обслуживание вентиляторов. Но на моей карте они в хорошем состоянии и лезть туда не имеет смысла. Если на выбранной карте к вентиляторам имеются вопросы, требуйте снижения цены. Саму цену на рем.комплект можно найти на АлиЭкспрессе, там подобного товара хватает (учтите, что обычно в наборе идет сразу три вентилятора, поэтому 500 рублями не отделаться)



Карта уже откровенно слабая для современных игр. Поэтому есть смысл заняться разгоном чипа. Но, не стоит использовать увеличение напряжения. Карты уже старые и гробить их в наши планы не входит.

Также можно разогнать память. Опять же не забываем, что половина чипов находится "на спине" платы и просто прикрыты бекплейтом, без всякого охлаждения. Поэтому разгоняем без экстремизма.

Для разгона можно использовать программу MSI Afterberner. Потом результат сохранить либо в профиле, либо просто перепрошить биос видеокарты. Я так и сделал: безбустовый биос с увеличенным до 300 вт поверлимитом.


 Некогда популярный показатель ASIC показывает весьма посредственное качество кристалла - 65,8%

 Модифицированный биос карты.

 Увеличение поверлимита будет не лишним, т.к. карта в разгоне обладает приличным аппетитом.




Тест на артефакты памяти

 Потребление карты в "бублике" почти 250 ватт.

 



Посмотрим, что она может показать в современных играх. Я уже делал тесты с этой видеокартой. Поэтому повторяться не буду. Из уже тестированных, будет только Shadow of the Tomb Raider, потому что сменился процессор и теперь не будет упора в него.

Тестовая система:

Видеокарта Gigabyte GTX 970 G1 Gaming. Процессор: Xeon E3-1240 v3. Оперативная память 16 Гб в разгоне до 1800 МГц. Операционная система Windows 10 (LTSC).


Shadow of the Tomb Raider.

Для начала прогоним бенчмарк на максимальных настройках со сглаживанием ТАА.


Настройки графики максимальные

 

На таких настройках играть не комфортно, идет упор в производительность видеокарты. Сделаем настройки "условно средними":


Игровые настройки, сглаживание ТАА

 

Проверка производительности пройдет на локации Кувак-Яку. Запись фреймрейта будет осуществляться с помощью программы MSI Afterburner.

Карта в таком режиме потребляет почти 170 вт. Видеопамяти хватает. Именно поэтому и была выбрана данная игра, как некий усредненный эталон.


Тестовая локация.

 


Теперь проверим в Horizon Zero Dawn.

Эта игра даже после нескольких патчей остается плохо оптимизированной.

Результат на максимальных настройках в бенчмарке:


 Потребление видеопамяти в самом бенчмарке находится на пределе. Игра занимает ее полностью.


 Но для игры такие настройки не подходят. Выставим так:


Игровые настройки

 Это даст нам 60 кадров при беге по обширным локациям, но будут просадки фпс при сильных замесах с рободинозаврами и при нахождении в крупных населенных пунктах.

В тестовом забеге потребление карты составило примерно 160 вт.


Энергопотребление видеокарты в тестовом отрезке.

 

А вот видеопамяти потребляет почти 3800 Мб. 

Потребление видеопамяти после 30 минут игры.

 


Но есть категория игр, где такая старая видеокарта будет испытывать проблемы с недостатком видеопамяти. Это игры серий DOOM и Wolfenstein.


Рассмотрим на примере Wolfenstein Youngblood.

Игра запускается только на высоких настройках. На более высоких сразу предупреждает о нехватке видеопамяти. Если пренебречь им, то вам гарантирован 100% вылет драйвера или зависание самой игры.


Настройки графики в игре.

 

На высоких настройках играется очень комфортно. Мы видим хороший показатель количества кадров. Никаких проблем.

В таком режиме видеокарта потребляет около 190 ватт. Игра занимает около 3600 Мб

 Тестовый отрезок.

 


Итоговый результат тестовых прогонов:


Сводные результаты тестирования.

 


Какой вывод?

Жить с такой видеокартой можно, но трудно. А пока и нет никакого выбора: видеокарты стремительно исчезают из магазинов. Даже после падения курса криптовалют, еще некоторое время сохранится высокая цена на карты (наши продавцы обладают просто нечеловеческой медлительностью к снижению цен на товары).

Какие видеокарты стоит брать? 

Во - первых: стоит рассматривать конкретный вариант покупки.

Во - вторых: обязательная проверка.

Ну и наиболее хорошие варианты. Это Gigabyte G1 Gaming (версия Windforce имеет на одну теплотрубку меньше)и поздняя версия xtreme,

MSI Gaming.

Эти карты наиболее часто встречались в продаже и имеют хорошее питание, охлаждение. Они отлично разгонялись. Можно поискать и более редкие (возможно, более дорогие) Zotac AMP! Extreme,

EVGA FTW.

А также KFA2 (Galax) HOF.

Если выбирать среди 980-х, то добавится и очень неплохая Palit Jetstream,

Asus Matrix (отличное питание и очень посредственное СО).

А можно и не покупать карты и просто переждать это дурное время…


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.7 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WiFi
13
Mafia Remastered: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
7
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
62
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS Radeon RX 590 в связке с процессором Ryzen 5 3600X
14
Репортаж с презентации ноутбуков ASUS на CES 2021
4
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
27
Репортаж с презентации ноутбуков ROG на CES 2021
2
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700КF & GeForce RTX 2080 Super VS Ryzen 7 3800XТ & Radeon RX 5700 XT
14
Обзор и тестирование процессорной СВО Arctic Liquid Freezer II-420
63
Project Cars 3: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
7

Интересные материалы

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
7 января 2021 25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
3 января 2021 27
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 46
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 73
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
13 января 2021 27
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
4 января 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

16 смартфонов Huawei и Honor получили стабильную прошивку EMUI 11
3
28 смартфонов Xiaomi получили публичную прошивку MIUI 12.5
7
Названы самые загружаемые игры для PlayStation 4 и PlayStation 5 в 2020 году
1
NVIDIA и AMD рассказали, когда видеокарты вернутся в магазины – сроки и новая ценовая политика
38
Расширение серии GeForce RTX 30 под угрозой — NVIDIA заморозила новые модели Ti и Super
68
Samsung Galaxy S20 ощутимо подешевел – один из лучших флагманов на рынке со скидкой 15 000 рублей
+
Озвучены сроки следующих поставок PlayStation 5 – в некоторых странах консоль доступна уже сегодня
+
США создали еще одну замену российскому двигателю РД-180
177
Ярлык повредит ваш жесткий диск — критическая уязвимость Windows 10 так и не исправлена
19
NVIDIA может начать производство специализированных видеокарт для майнеров серии GeForce RTX 3000
42
25% налог Трампа на видеокарты - новая причина роста цен
118
AMD рассказала о процессорах и видеокартах следующего поколения – Zen4, DDR5, 5-нм и новый сокет AM5
71
WhatsApp утверждает, что не может читать персональную переписку
10
150 млрд $ в Биткоинах лежит на мёртвых кошельках - 3 печальные истории утраты доступа к деньгам
20
Крупное обновление Windows 10: что ждёт пользователей
13
Xiaomi отреагировала на занесение в черный список США
8
Российские магазины распродают последние игровые видеокарты – предложения и цены
61
Республика Беларусь хочет полностью перейти на электромобили быстрее стран Европы
88
Диван-консоль: стартап, упрощающий жизнь геймеров, собрал на Kickstarter один миллион долларов
9
В Epic Games Store стартовала раздача Star Wars Battlefront II
18

Популярные статьи

5 причин, почему я отказался от Windows 10 на рабочем компьютере и вернулся на Windows 7
134
10 захватывающих стратегий последних 10 лет, которые вы могли пропустить
7
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
62
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WiFi
13
Mafia Remastered: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
7
5 интересных смартфонов китайских брендов, выпущенных в декабре 2020
1
Binned Chips DDR2: отбор чипов памяти под разгон - теория ddr2 800
11
Досиживаем на GTX 970 до лучших времен
+

Сейчас обсуждают

Ярослав Бугайов
04:11
На виндовсе 10 всегда весело. То индикатор заряда пропадёт, то звук отрубит, то внезапно диск позагружает. И всё за первый месяц использования на устройстве. Никогда не знаешь, что ждёт тебя в следующ...
5 причин, почему я отказался от Windows 10 на рабочем компьютере и вернулся на Windows 7
Bernigan
04:01
Блин, вот же где то жизнь заеись, а у нас твари всё разрисовывают. Где то кто то думает о своём городе
За рекламу Cyberpunk 2077 впервые оштрафовали – компания заплатила 78 500 долларов
Yolanda Tarska
03:59
Из-за 192 битной шины там 12гб, или 6, это мало, а тогда уже 12...
NVIDIA может полностью отменить выход видеокарты GeForce RTX 3080 Ti с 20 Гб видеопамяти
Евгений Андронов
03:33
В отличии от прошлых всратых "не играли, жду, лучшие" тут чувствуется какая то работа была проделана. Хвалю.
10 захватывающих стратегий последних 10 лет, которые вы могли пропустить
Евгений Андронов
03:28
3060Ti за 70 тысяч
Российские магазины распродают последние игровые видеокарты – предложения и цены
fokuslotus
03:10
да не Байден президент ,а Камалла харрис. Сам Байден об этом говорил напрямую.
Xiaomi отреагировала на занесение в черный список США
Сергей Михальков
03:04
Вы я смотрю вообще в этой теме не разбираетесь. В компаниях, где 100500 сотрудников обновления не блокируются, там ставится WSUS и установка обновлений регулируется им. Меня бесят недоучки, которые ни...
5 причин, почему я отказался от Windows 10 на рабочем компьютере и вернулся на Windows 7
Максим Романовский
02:46
SAM немного не про это. Просто тут в комментах к новостям о SAM часто указывали, что де это не личная разработка АМД. Типа эта технология заложена в PCI-e. Я согласен с их утверждением, но нужно догов...
Технология бесплатного буста AMD-SAM способна увеличить fps в некоторых играх на 30% – Оverclock3d
Batareykin
02:45
а кто в онлайн в сталкера гоняет, онлайн там еще есть кто живой?
Разработчики STALKER 2 поделились новыми подробностями – главный герой и дух культовой серии
Alex pwnz
02:38
ты то куда лезешь, х*уесосина?
5 причин, почему я отказался от Windows 10 на рабочем компьютере и вернулся на Windows 7
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем