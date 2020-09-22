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Тест термопасты Thermagic ZF-12 - выскочка из Китая

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Привет всем.

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Очень долго думал, но все-таки решил написать небольшую статейку, где выложу свои измышления по поводу термопаст.

Понижение температуры компонентов компьютера - мой пунктик, поэтому пытаюсь понизить ее всеми доступными методами. Но не в ущерб комфорту.

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Самое простое и доступное большинству - подбор хорошей термопасты.

И тут мы погружаемся в дебри различных тестов и обзоров в поисках эталона. А вот с ним не все так однозначно. Кроме самой эффективности придется еще учитывать фактор удобства использования.

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Он наиболее важен при выборе паст с высоким коэффициентом теплопроводности и такие пасты, как правило, довольно густые.

Прежде чем перейти непосредственно к "герою" обзора, несколько примеров об использовании других термопаст.

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"Оставшиеся в живых" Ноктуа слева еще не вскрывалась

 

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Фотографии некоторых утеряны, поэтому буду использовать из интернета.

Arctic MX-4 Thermal Compound: Теплопроводность: 8,5 Вт / мК.Плотность: 2,5 г/см3


Внизу - старый "плохой" вариант. Сверху-более новый.

 Термопаста довольно жидкая и легко наносится. По обзорам всегда держится в лидерах. Но...

(лирическое отступление)

Обладая картой EVGA 1070 FTW, пришлось столкнуться с массовым дефектом в виде нагрева зоны питания. Производитель признал свой косяк и по желанию высылал "рем.комплект", состоящий из новых термопрокладок и термопасты.

Вот тут я и столкнулся первый раз с не очень хорошим качеством мх4. Не стал мазать присланный ноунейм, а взял Арктик (белый тюбик).

Каково же было мое изумление, когда в тестах мх4 не выиграл ни одного градуса у родной (ах,какая хорошая паста на ЕВГАх!). Но спустя некоторое время приобрел другой вариант (новая версия) и обнаружил, что после нанесения температура упала на 4 градуса.

Перепроверил уже на скальпированном процессоре i5-3570К - результат подтвердился. Разница составляет 4гр.

Это уже старые версии паст, и в продаже вы их не найдете, но лично для себя вычеркнул Арктик из списка.

Следующим подопытным стал легендарный Gelid GC-Extrem (Теплопроводность 8.5 Вт/мК) в какой-то ультра бюджетной упаковке


Паста очень густая, самая густая из всех мной опробованных. Но методику нанесения с подогревом самой пасты и поверхности я уже знал. Просто предвкушал заметное снижение температуры на процессоре i5-4690К. Но чуда не произошло. Результат после прогона в Линксе был градус в градус с Ноктуа Н1. После этого перешел на тестирование пасты на карте Гигабайт 970 Гейминг Г1. Убил кучу времени и израсходовал почти весь тюбик, результат не улучшился.

И, по причине большой густоты и немалой цены (в пересчете на граммы), отказался от дальнейшего использования.

Thermal Grizzly Aeronaut - 1g TG-A-001- RS (Теплопроводность 8,5 Вт/(м·К) Плотность 2,6г/см3):

Паста, созданная при содействии оверклокеров, хоть и самая дешевая в семействе, показывала в тестах из интернета очень хорошие результаты. На что я и купился...

Достаточно жидкая, легко наносится. Показала результат на процессоре на уровне Ноктуа. Все бы хорошо, но...

После первых удачных экспериментов она была нанесена на чип видеокарты 1070 и в процессе эксплуатации приобрела дополнительные 5гр за месяц! Естественно,что я все перемазал и снова перепроверил. Увы, термопаста является "лидером" среди моих подопечных по потере своих характеристик.

Prolimatech Nano Aluminium PK-3 (Теплопроводность 11,2 Вт / м)


Купил после советов на форуме в тюбике 1гр. Паста является в моем рейтинге лидером по эффективности. 2 градуса по отношению к Ноктуа при использовании на процессоре 4690К. Осталось провести проверку временем... И она его не выдержала. Потеряв за месяц 2гр, сравнялась с австрийцем.

А вот, во что она превратилась спустя несколько месяцев. Абсолютно густая и не наносится никаким способом. Просто кусок пластилина (ну или оконной замазки)

Phobya NanoGrease Extreme (Теплопроводность: 16 Вт / мК Плотность: 2,7 г / с)


Достаточно густая и плохо наносится, но лучше, чем Гелид. Примерно на уровне Пролиматека. Брал в разгар коронавируса на ОЗОНе по достаточно высокой цене. Рассчитывал на хорошие результаты. И опять-увы.

Результат на уровне Ноктуа, которая заметно дешевле и обладает худшими характеристиками на бумаге.

На данный момент она с мая нанесена на процессор 4690К и проходит длительные испытания. И тут она выступила молодцом - высокая стабильность, роста температуры не замечено.

Результат тестирования на процессоре 4690к (скальпирован) 3 мая 2020г. при 24гр. в комнате

Результат тестирования на процессоре 4690к (скальпирован) 19 сентября 2020г. при 24гр. в комнате

Стоит ли ее покупать? Нет:она и дороже конкурента и хуже наносится.

Ну и главный соперник для упомянутого китайца:

Noctua NT-H1

.Этот вариант продавался еще в пластиковом блистере. Паста хорошо наносится и показывает отличные результаты,что на видеокартах,что на процессорах.

И она, в отличие от кулеров и вентиляторов этой фирмы,не очень и дорогая в пересчете на граммы.

А самое главное, что показывает высокую стабильность своих характеристик,практически не теряя их со временем.

Ну и переходим к "виновнику торжества".

Не собирался я покупать термопасту на Али. Но была нужда в термопрокладках. И тут увидел,что появились модели термопаст с довольно высокими заявленными характеристиками. Стоили они все намного дороже мега популярного ГД 900.

Ну и методом тыка(вернее клюнув на упаковку) выбрал ТЕРМЕДЖИК (Thermagic ZF-12).


Выглядит вживую упаковка достаточно хорошо. Мне даже понравилась больше, чем от ТермалГриззли. Но не за это мы ведь товар покупаем...




Первые впечатления несколько напрягли. С трудом выдавливал первую "колбаску" пасты. Она была засохшей (примерно на длину носика шприца)

Второй момент - паста намного менее густая, чем аналоги с высоким коэффициентом теплопроводности. Наносится просто лопаткой или пальцем в полиэтиленовом пакете (метод, подсмотренный у Нитроксенуса).

Но результат на карте удивил: 1гр против результата Ноктуа.

Немного о методе теста. Включается компьютер и почти сразу запускаю тест,дабы избежать дополнительного подогрева другими приложениями.

В этот раз использовал MSI Kombuster 4, профиль стресс-теста msi-01 со включенным сканером артефактов. Тест длился 10 минут на профиле 1в с частотой по чипу 2000 и 8800 по памяти.

Карта -1070 Евга

Ноктуа при 25,5градусов в комнате

 

Термеджик 12 при 26градусах в комнате

 

Первый тест провел 18 августа и спустя месяц повторил его для ТЕРМЕДЖИКа 12.

В комнате 24градуса. 19 сентября 2020г

 

Было: 66 градусов при 26 градусах в комнате.

Стало: 64 градуса при 24 в комнате.

Очень приятно удивил китаец. Но стану ли я его рекомендовать к покупке?

С одной стороны: он мне лично обошелся примерно в два раза дешевле, чем Ноктуа, заказанная из Москвы и присланная Почтой России. И результаты пока обнадеживают.

С другой стороны: Ноктуа - известный производитель,а тут ноунейм. Кто даст гарантию,что в других партиях они не положат несколько другие ингредиенты?

Так что тут каждый сам решает: стоит или нет.

Тем более, что общий уровень качества термопаст не слишком высок. Производители вероятно не особо заморачиваются с контролем качества. Поэтому у разных людей свои лидеры и аутсайдеры.

Как-то так.

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