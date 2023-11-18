Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Подбираем комплектующие для ПК правильно (и критикуем рекламные сборки)

На нашем сайте частенько публикуются сборки ПК, разной ценовой категории. И, как правило, все они очень плохие...
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Я читаю почти все статьи на этом ресурсе, так или иначе, посвященные "железу" или играм. Даже если категорически со статьей не согласен. Но есть такая категория, когда идет явная рекламная акция, посвященная тому или иному интернет-магазину. Не то, чтобы это было плохо (этот аспект просто нужно специально оговаривать при публикации), но вопрос именно в качестве подбора комплектующих. Понятно, что сейчас из-за санкций и курса рубля все сильно подорожало. Но собирая ПК мы сталкиваемся с физическими явлениями и им абсолютно все равно на ваши финансовые возможности. Поэтому в любом ценовом сегменте нужно сохранять определенный баланс. 

И вот совсем недавно вышла очередная статья о сборке (шустрой сборке!!!) в пределах 50000 рублей...

реклама



Здесь автор уже перешел все мыслимые и немыслимые границы разумности. И стоит его "поправить"...

Итак, начнем с самого главного: процессора, как основе системы. В качестве оного выбран Ryzen 5 3600. Имею ли я претензии к его выбору? Нет. Если его цена заметно ниже более новых моделей.

реклама



Сам бы я собирал на Intel. Но статьи про сборки я не пишу. Пусть будет AMD. Я не против.

Теперь надо подобрать материнскую плату...

Сколько я спорил с неадекватными фанатами АМД, которые, ради удешевления сборки, брали самые отвратительные платы. Без радиаторов, с дохлым питанием. Но они всему находили объяснение (причем в руки не беря пирометр). Особой популярностью пользовалась плата от Gigabyte...

реклама



Но в данном случае, автор многократно переплюнул такой выбор. Что он нам предложил? Ответ: CBR A520M Challenger. Люди, хоть немного знакомые с компонентами ПК, могут спросить: "А это что такое?"

- "Материнская плата CBR A520M Challenger уже не раз мелькала в моих сборках, и даже в блоге про сборку компьютера из новых и б\у комплектующих я рекомендовал именно ее. На фоне конкурентов со схожей ценой она выделятся радиатором на цепях питания, а это очень важно..." Вот вам ответ, устраивает? Меня нет, ведь я немного знаком с продукцией компании CBR...

Итак, ищем ее в интернете. Нашли. Что там про нее говорится: "Компания CBR (Cyber Brand Retail) основана в 2010 году в Москве и занимается производством различных компьютерных аксессуаров. В настоящее время имеет представительство в Китае и Белоруссии, а также в Евросоюзе. Ассортимент выпускаемой продукции CBR состоит из таких видов компьютерных принадлежностей, как: клавиатуры, мыши, вебкамеры, наушники, колонки, USB-хабы и другое.

В 2018 году бренд CBR присоединился к холдингу Netlab и стал одной из собственных торговых марок (CTM) компании". То есть, перед нами отечественный производитель. Отлично! Давайте поищем в ее каталоге данный продукт:

реклама



Имеется, значит автор не наврал. Но что это? Ай-ай-ай, я нашел такую же из Китая:

Какое удивительное сходство меду платой от CBR и Maxsun... Я думаю, что все понимают: никакой платы от CBR в природе не существует, просто компания заказывает в Китае продукцию и лепит на нее свой лейбл.

Ну, автору статьи все равно. Как и то, что Maxsun ничего стоящего не производит. И в таком случае - уж лучше та Гига...

Переходим к кулеру. Автор опять нас убеждает, что "Поэтому небольшого кулера с парой теплотрубок, такого как ID-COOLING SE-802-SD V3, нам вполне хватит. Это компактная модель с универсальным креплением, подходящим под все новые сокеты и вентилятором диаметром 80 мм..." А сам он пробовал это убожество ставить на Райзен? Я на 200% уверен, что нет. Зато он точно будет шуметь меньше, ведь это не 120 мм вентилятор... А ничего, что этому малышу придется работать на максимальных оборотах и в таком раскладе он гораздо шумнее любого кулера со 120 мм вентилятором? Поэтому делаем вердикт: кулер - хлам!

Минимально - ID-Cooling SE-224-XTS:

Переходим к выбору оперативной памяти. Преимущество системы на Райзен в том, что даже самые дешевые платы всегда позволяли разгонять оперативную память. Учитывая, что Райзен имеет высокую латентность памяти по умолчанию, разгонять ее надо обязательно. А можно ли это сделать с указанной в статье? Я не уверен. Думаю, что и тут нужно купить что-нибудь получше.

Итак, мы собрали "костяк" системы. При правильном подборе комплектующих и их разгоне, R5 3600 может считаться все еще неплохим процессором. Даже можно применить к нему слово "шустрый", пусть и с натяжкой. Но без видеокарты, даже самый мощный процессор ничего не сможет показать в играх. Автор статьи выбирает Radeon RX 6500 XT. Я не против таких видеокарт вообще. Я не против конкретной модели ASRock Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming D 4GB OC. Но вот называть ее "шустрой", это перебор! Для поиграть в старые игры она сгодится, но в новых проектах ловить ей нечего! И никакие видео от бестолковых блогеров это не исправят. В итоге, наша система не имеет права называться "шустрой". В пару к данному процессору можно поставить гораздо более мощную видеокарту. А тут, мы имеем не сбалансированную сборку. Естественно, что в 50000 рублей ничего более мощного не всунуть. Но это уже проблема автора статьи...

Идем по другим компонентам.

В качестве ССД накопителя автор предлагает Apacer AS350 (AP512GAS350-1)... Наверно, можно и его. Все равно, в этом бюджете стоят рандомные компоненты. Но есть один нюанс...

Я не зря покупаю для апгрейда ССД накопители разных производителей. Среди них есть и Apacer, но меньшего объема и другой модели. И к нему у меня уже есть вопросы. Я его купил в августе 2022 года.

И с тех пор он усердно трудится в ноутбуке. В качестве основного носителя с операционной системой. Но даже "подрезанные" Windows 10 и Windows 11 заметно расшатали его здоровье:

Стоит отметить, что в компьютере жены стоит старый ССД на 120 Гб с памятью MLC и его здоровье за гораздо больший срок лучше:

Вот и делайте выводы: стоит ли брать такой ССД или нет...

Переходим к блоку питания. И вот тут ждет наихудший момент сборки: HIPER HPP-450. Автор пишет, что его мощности хватит для данной системы. Я спорить не буду: мощности хватит. Но сам БП просто ужасный! Это хлам, которому не место в сборке с новыми компонентами! Или вы хотите сразу укокошить свое новое железо? Что там стоит внутри? Кто ОЕМ производитель данного девайса? Почему такие важные моменты автор не рассматривает вообще? Почему он постоянно люто экономит на блоках питания во всех своих более-менее бюджетных сборках? Ну, поставь хотя бы Cooler Master MWE Bronze 500W V2.

На этом фоне даже не стоит обращать внимание на весьма прискорбный корпус с верхним расположением БП. Это не худший момент в сборке. Хотя, выбранный Hiper был бы "рад" горячему воздуху, проходящему через его внутренности.

Вот и получилась очень плохая сборка. Да, формально уложились в 50 тысяч. Но это деньги, потраченные зря. Если заменить проблемные компоненты на другие (за исключением видеокарты), то бюджет стремительно скаканет к 60000 рублям. Ну, а для системы, которая вправе называться шустрой, нужна RTX 4070 или аналог от АМД. Итоговый бюджет уж сами считайте...

Если у вас нет таких денег, то тут вам Али-базар (или Озон Глобал) в помощь... Вэлком на 2011-v3 плюс бэушная видеокарта/рефаб.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Что поделать, раз такие времена и цены...

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia cbr
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
4
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
10
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
15
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
13
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
18
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
69
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
23

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Баллистическая ракета с гиперзвуковая ядерной боеголовкой Авангард развернута на Юге России
10
Rolls-Royce подтверждает, что все его нынешние двигатели совместимы с SAF на 100%
6
Семь стран объединились для продвижения французской артиллерийской системы CAESAR
2
"Берешь обломки пластика и печатаешь дрон" — в России собираются делать БПЛА из вторсырья
3
Компании из ОАЭ начнут производство обновлённых лопастей вертолётов семейства Ми
1
Видео показало ночную охоту "Ланцета" с тепловизором и уничтожение цели
9
YouTube ввёл ограничения на публикацию ИИ-контента для собственных функции генерации
+
NVIDIA прекращает производство видеокарт GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4080
6
Android 14: мобильные телефоны Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor и Oppo, которые получат обновление
3
Forbes: экраны MacBook массово выходят из строя
3
Стали известны характеристики флагманского смартфона Oppo Find X7
+
Триллер "Джокер: Безумие на двоих" стартует на больших экранах 4 октября 2024 года
5
Илон Маск прорекламировал свой ИИ Grok, показав, что он знает как превратить листья коки в наркотик
+
Объявлены ближайшие новинки Game Pass
+
Впервые истребитель пятого поколения F-22 Raptors осуществил дозаправку на коммерческом танкере
2
OnePlus OxygenOS 14 получит новую функцию Microsoft Phone Link
1
Starlink заключила сделку на 90 миллионов долларов на предоставление бесплатного интернета в Мексике
1
Россия не останется без процессоров – китайский Loongson сможет работать на отечественной ОС «Альт»
9
У властей Германии могут возникнуть сложности с субсидированием предприятий Intel и TSMC
+
Microsoft начал предупреждать пользователей Windows 11 о необходимости обновления до версии 23H2
1

Популярные статьи

Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
57
Применение AI в робототехнике способно привести к созданию принципиально новых видов оружия
2
"Achilles: Legends Untold" - еще один "дьяблоид" с безобразным управлением, но интересным сюжетом
+
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Ноябрь)
14
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
10
«КАМАЗ» тестирует полностью беспилотный грузовик «Атлант 49»
5
Всё ещё считаете китайскую армию "бумажным тигром" — подумайте ещё раз
6
Американцы не хотят признавать, что их разведчик SR-71 неоднократно перехватывался советскими МиГ-31
+
Германия будет тестировать в зоне СВО новейшие десантно-штурмовые машины
13
Гайд по стандартным 5-звёздочным персонажам в Honkai Star Rail
4

Сейчас обсуждают

Дмитрий Агеносов
11:27
С.г. уже не допускается в официальных документах
Семь стран объединились для продвижения французской артиллерийской системы CAESAR
От LoL до KeK один шаг
11:25
Ты заинтересован - твой тест говно.
Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
Umid Xaydarov
11:23
особено меня удивило что он тут " золотые " нашол в виде валюты. даже если он имел виду кредиты , то зачем отсебятину ненужную писать? на скрине единственая валюта в игре
Honkai : Star Rail - взгляд на игру с 69 ранга Освоения
glavhyilo
11:22
хеллоу буш,я уже подлетаю
Официально объявлена дата выхода ремастера The Last of Us Part 2 - 19 января 2024 года
Анатолий Савинков
11:20
Смартфоны на AuroraOS тоже поставили рекорд по продажам в РФ, но есть нюанс...
Xiaomi реализовала 1 440 000 смартфонов Xiaomi 14 всего за 10 дней, установив новый рекорд
Reigyl Legvic
11:18
Вся проблема Курил в несамостоятельности Японии. Им даются территории, нам даются обещалки на что-либо (т.е. воздух). А слово в политике можно как дать, так и забрать. На них надавят амеры, и они все ...
Япония вновь заявляет о своих претензиях на Курильские острова
Настоящий Мущина
11:12
Покоцанный, ты хорошо вниз головой в унитаз, Лешую дуру макнул. Тут 90% выходящих статей бесполезных и даже вредных.
Honkai : Star Rail - взгляд на игру с 69 ранга Освоения
Urtgard
11:07
Тесты от не заинтересованных людей приведены, в моём случае никакого снижения производительности, как и повышения быть не может, настройки есть, у тех остальных тоже нет подписчиков чтобы заниматься к...
Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
Дмитрий Перцев
11:05
Абсолютно верно.
Баллистическая ракета с гиперзвуковая ядерной боеголовкой Авангард развернута на Юге России
SeTi2019
11:00
Статьи в духе Красной звезды о подвигах времен Великой отечественной... когда ничего не видел, ни в чем не разбираюсь, на фронте не был.... Но статью написал.
Российские истребители-невидимки Су-57 нанесли серию высокоточных ударов по целям ВСУ на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем