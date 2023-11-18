Я читаю почти все статьи на этом ресурсе, так или иначе, посвященные "железу" или играм. Даже если категорически со статьей не согласен. Но есть такая категория, когда идет явная рекламная акция, посвященная тому или иному интернет-магазину. Не то, чтобы это было плохо (этот аспект просто нужно специально оговаривать при публикации), но вопрос именно в качестве подбора комплектующих. Понятно, что сейчас из-за санкций и курса рубля все сильно подорожало. Но собирая ПК мы сталкиваемся с физическими явлениями и им абсолютно все равно на ваши финансовые возможности. Поэтому в любом ценовом сегменте нужно сохранять определенный баланс.

И вот совсем недавно вышла очередная статья о сборке (шустрой сборке!!!) в пределах 50000 рублей...

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Здесь автор уже перешел все мыслимые и немыслимые границы разумности. И стоит его "поправить"...

Итак, начнем с самого главного: процессора, как основе системы. В качестве оного выбран Ryzen 5 3600. Имею ли я претензии к его выбору? Нет. Если его цена заметно ниже более новых моделей.

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Сам бы я собирал на Intel. Но статьи про сборки я не пишу. Пусть будет AMD. Я не против.

Теперь надо подобрать материнскую плату...

Сколько я спорил с неадекватными фанатами АМД, которые, ради удешевления сборки, брали самые отвратительные платы. Без радиаторов, с дохлым питанием. Но они всему находили объяснение (причем в руки не беря пирометр). Особой популярностью пользовалась плата от Gigabyte...

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Но в данном случае, автор многократно переплюнул такой выбор. Что он нам предложил? Ответ: CBR A520M Challenger. Люди, хоть немного знакомые с компонентами ПК, могут спросить: "А это что такое?"

- "Материнская плата CBR A520M Challenger уже не раз мелькала в моих сборках, и даже в блоге про сборку компьютера из новых и б\у комплектующих я рекомендовал именно ее. На фоне конкурентов со схожей ценой она выделятся радиатором на цепях питания, а это очень важно..." Вот вам ответ, устраивает? Меня нет, ведь я немного знаком с продукцией компании CBR...

Итак, ищем ее в интернете. Нашли. Что там про нее говорится: "Компания CBR (Cyber Brand Retail) основана в 2010 году в Москве и занимается производством различных компьютерных аксессуаров. В настоящее время имеет представительство в Китае и Белоруссии, а также в Евросоюзе. Ассортимент выпускаемой продукции CBR состоит из таких видов компьютерных принадлежностей, как: клавиатуры, мыши, вебкамеры, наушники, колонки, USB-хабы и другое.

В 2018 году бренд CBR присоединился к холдингу Netlab и стал одной из собственных торговых марок (CTM) компании". То есть, перед нами отечественный производитель. Отлично! Давайте поищем в ее каталоге данный продукт:

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Имеется, значит автор не наврал. Но что это? Ай-ай-ай, я нашел такую же из Китая:

Какое удивительное сходство меду платой от CBR и Maxsun... Я думаю, что все понимают: никакой платы от CBR в природе не существует, просто компания заказывает в Китае продукцию и лепит на нее свой лейбл.

Ну, автору статьи все равно. Как и то, что Maxsun ничего стоящего не производит. И в таком случае - уж лучше та Гига...

Переходим к кулеру. Автор опять нас убеждает, что "Поэтому небольшого кулера с парой теплотрубок, такого как ID-COOLING SE-802-SD V3, нам вполне хватит. Это компактная модель с универсальным креплением, подходящим под все новые сокеты и вентилятором диаметром 80 мм..." А сам он пробовал это убожество ставить на Райзен? Я на 200% уверен, что нет. Зато он точно будет шуметь меньше, ведь это не 120 мм вентилятор... А ничего, что этому малышу придется работать на максимальных оборотах и в таком раскладе он гораздо шумнее любого кулера со 120 мм вентилятором? Поэтому делаем вердикт: кулер - хлам!

Минимально - ID-Cooling SE-224-XTS:

Переходим к выбору оперативной памяти. Преимущество системы на Райзен в том, что даже самые дешевые платы всегда позволяли разгонять оперативную память. Учитывая, что Райзен имеет высокую латентность памяти по умолчанию, разгонять ее надо обязательно. А можно ли это сделать с указанной в статье? Я не уверен. Думаю, что и тут нужно купить что-нибудь получше.

Итак, мы собрали "костяк" системы. При правильном подборе комплектующих и их разгоне, R5 3600 может считаться все еще неплохим процессором. Даже можно применить к нему слово "шустрый", пусть и с натяжкой. Но без видеокарты, даже самый мощный процессор ничего не сможет показать в играх. Автор статьи выбирает Radeon RX 6500 XT. Я не против таких видеокарт вообще. Я не против конкретной модели ASRock Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming D 4GB OC. Но вот называть ее "шустрой", это перебор! Для поиграть в старые игры она сгодится, но в новых проектах ловить ей нечего! И никакие видео от бестолковых блогеров это не исправят. В итоге, наша система не имеет права называться "шустрой". В пару к данному процессору можно поставить гораздо более мощную видеокарту. А тут, мы имеем не сбалансированную сборку. Естественно, что в 50000 рублей ничего более мощного не всунуть. Но это уже проблема автора статьи...

Идем по другим компонентам.

В качестве ССД накопителя автор предлагает Apacer AS350 (AP512GAS350-1)... Наверно, можно и его. Все равно, в этом бюджете стоят рандомные компоненты. Но есть один нюанс...

Я не зря покупаю для апгрейда ССД накопители разных производителей. Среди них есть и Apacer, но меньшего объема и другой модели. И к нему у меня уже есть вопросы. Я его купил в августе 2022 года.

И с тех пор он усердно трудится в ноутбуке. В качестве основного носителя с операционной системой. Но даже "подрезанные" Windows 10 и Windows 11 заметно расшатали его здоровье:

Стоит отметить, что в компьютере жены стоит старый ССД на 120 Гб с памятью MLC и его здоровье за гораздо больший срок лучше:

Вот и делайте выводы: стоит ли брать такой ССД или нет...

Переходим к блоку питания. И вот тут ждет наихудший момент сборки: HIPER HPP-450. Автор пишет, что его мощности хватит для данной системы. Я спорить не буду: мощности хватит. Но сам БП просто ужасный! Это хлам, которому не место в сборке с новыми компонентами! Или вы хотите сразу укокошить свое новое железо? Что там стоит внутри? Кто ОЕМ производитель данного девайса? Почему такие важные моменты автор не рассматривает вообще? Почему он постоянно люто экономит на блоках питания во всех своих более-менее бюджетных сборках? Ну, поставь хотя бы Cooler Master MWE Bronze 500W V2.

На этом фоне даже не стоит обращать внимание на весьма прискорбный корпус с верхним расположением БП. Это не худший момент в сборке. Хотя, выбранный Hiper был бы "рад" горячему воздуху, проходящему через его внутренности.

Вот и получилась очень плохая сборка. Да, формально уложились в 50 тысяч. Но это деньги, потраченные зря. Если заменить проблемные компоненты на другие (за исключением видеокарты), то бюджет стремительно скаканет к 60000 рублям. Ну, а для системы, которая вправе называться шустрой, нужна RTX 4070 или аналог от АМД. Итоговый бюджет уж сами считайте...

Если у вас нет таких денег, то тут вам Али-базар (или Озон Глобал) в помощь... Вэлком на 2011-v3 плюс бэушная видеокарта/рефаб.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Что поделать, раз такие времена и цены...