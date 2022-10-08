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Для одного апгрейда мной был куплен в интернет-магазине накопитель Apacer AS340 Panther 120GB (AP120GAS340G-1). Он имеет форм-фактор 2,5" SATA3.

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Посылка пришла спустя примерно полторы недели. Упаковка выглядит так:

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Раньше упаковка была картонная и сам накопитель имел крышку, которая закрывала разъемы подключения.

Сейчас такого уже нет.

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Обратная сторона упаковки:

Внешний вид самого накопителя:

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Накопитель был установлен в мой игровой системный блок для тестов.

Характеристики накопителя:

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Информация из CrystalDiskInfo:

Приступим к синтетическим тестам.

CrystalDiskMark:

Так себе результат...

AS SSD Benchmark:

AJA System Test:

ATTO Disk Benchmark:

Если сравнить комплексно результаты бенчмарков с результатами других моих SSD накопителей, то можно сделать вывод, что данная модель немного проигрывает им. Но это не особо важно, если накопитель будет использоваться "без экстремизма".

По просьбе "трудящихся компьютерного фронта", сделаю тест реального копирования. У меня в данный момент нет каких-то больших объемов аналогичных файлов. Поэтому буду копировать папки с играми. Не совсем правильно, но сойдет...

Примерно после 32 Гб непрерывного (почти) копирования, скорость значительно упала до уровня 42-49 МБ/с:

Температура во время всех тестов не менялась. Она зашита на значении 40 градусов:

Разбирать его, естественно, не буду. Начинку попробуем проверить с помощью утилит от Вадима Очкина (VLO):

На накопителе стоит контроллер Silicon Motion SM2259XT. Память распаяна Hynix TLC.

А вот обзор на данную модель, сделанный в начале года:

И тут уже стоит совсем другой контроллер и память.

Вот такой небольшой обзор накопителя Apacer AS340 Panther.