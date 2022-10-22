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...И решил я проапгрейдить ноутбук...

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Такие мысли приходят многим в голову. Особенно, когда ноутбук старый и его быстродействие уже явно не устраивает владельца. Сделать что-то кардинальное, сменить процессор, далеко не всегда возможно. По многим причинам. Наиболее простые варианты: увеличение количества оперативной памяти и замена стандартного жесткого диска на более скоростной SSD.

Итак, имеем ноутбук Samsung 350V5C-S0Z . Увеличивать объем оперативной памяти (всего стоит 6 Гигабайт (4+2)) мне не нужно, для моих потребностей и этого количества хватает. А вот ускорить работу и процесс включения хотелось бы. Рецепт давно известен и очень прост: меняем накопитель на более скоростной. Поэтому был куплен SSD накопитель Apacer AS340 Panther объемом 120 Гб.

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Этого с головой хватит для установки операционной системы и небольшого объема программ. В данном ноутбуке накопитель скрыт большой крышкой, которая закрывает еще и слоты оперативной памяти:

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Не забываем перед сменой, отключить батарею ноутбука. Родной жесткий диск выглядит так:

У него уже есть несколько переназначенных секторов. Но и новым он не поражал скоростью. Его я планировал поставить на место CD-привода, используя переходник...

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Переходник выглядит примерно так.

Я-то планировал, да поставщик подвел. Спустя 4 дня после высылки (!) товара на мой адрес, мне сначала сообщили, что дата поставки поменяется. А еще через три дня вернули деньги, объясняя, что товар не может быть доставлен. Поэтому пока HDD полежит в шкафу...

Я уже ставил операционную систему Windows 10 на старую систему с 4 Гб оперативной памяти и для просмотра видеоконтента его хватает. Поэтому решил установить ее вместо Windows 7. Всякого "самовольства" системы я не боялся: версия порезана и уже опробована на других ПК. Проблем с ней нет.

Предварительно проверив поддержку видеокарты HD 7670m в операционной системе на сайте AMD, начал процесс... Немного поматерившись по поводу безобразного биоса (отвык, отвык), устанавливаю систему. Следующий неприятный момент - прискорбная поддержка на сайте Samsung. Но, разобрались.

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После установки нужных программ, приступаю к небольшому тестированию на скорость загрузки операционной системы. Просто замерю время от нажатия на кнопку запуска до момента появления рабочего стола.

На Windows 7 этот процесс занял 36,91 с. по лучшему результату из трех попыток.

Windows 10 загружается заметно быстрее - 27,35 с.

Это целиком заслуга более быстрого накопителя, поскольку в равных условиях, данная версия Windows 7 загружается быстрее "десятки".

На самом деле, разница будет еще больше, т.к. появление рабочего стола не означает работоспособность системы. Например, на "семерке" программа Catalyst Control Center прогрузится еще секунд через 10-15. Некуда ей торопиться... Просто отвратительная программа. На "десятке" она загружается намного быстрее, но туповатость никуда не делась (щелкнув по иконке можно ооочень долго ждать рабочего окна).

Программы также запускаются немного быстрее. Но разница вообще не критична.

Есть мнение, что установка новых операционных систем на старые девайсы, превращает их в тыквы. Я этого не заметил. Совсем. Но потребление оперативной памяти проверил.

Для начала - потребление на рабочем столе (там же указаны параметры системы).

Windows 7 (почти сразу после включения):

Windows 10 (сразу после включения):

Windows 10 (после простоя в течение пары часов):

Никакого криминала, как считают многие.

Просмотр видеоролика. Windows 7:

Windows 10:

А вот тут преимущество... у "десятки"! И этот момент я проверил несколько раз.

Ну и немного "поиграть". Тут в качестве "тестовой площадки" выступает игра Torchlight 1.

Windows 7:

Windows 10:

И тут также никакой разницы, несмотря на более позднюю версию игры, да еще и с модом, которые стояли на "десятке". Вот вам и "отыквление"...

Я, конечно, дам свое объяснение такой ситуации. Может я ошибаюсь, но версия такая: Windows 7 стандартная, без всяких твиков (по крайней мере, так было заявлено). А вот Windows 10 заметно порезана. Из важного - запрещены всякие обновы, удален весь ненужный "контент". Но на стабильности это не сказывается.

В общем, вывод такой: можно немного оживить вашу старую систему. И поменять без последствий старую операционную систему на более новую. При должном умении, никаких отрицательных последствий не будет.

Стоит просто предварительно убедиться, что все нужные драйвера для перехода на "десятку" имеются.



Пока статья лежала в редакции... Пока статья лежала в редакции... Пока публикация статьи ждала своего часа, приехал другой адаптер под установку накопителя на место родного DVD привода. Товар отменно упакован в "пупырку". В комплекте идет адаптер, отвертка, пластиковая "морда" (которая в принципе не нужна) и винтики: Часть комплекта. Сборка не представляет труда: нужно лишь прикрутить сам накопитель, переднюю панель от ноута (та, что стоит на самом DVD приводе) и крепежный винт. В собранном виде адаптер выглядит так: Конструкция хлипенькая, но что требовать за 240 рублей... Работает нормально. И еще пара моментов спустя больше месяца пользования (вынужденное ежедневное) ноутбуком. 1. По поводу малого объема оперативной памяти: да, "забить" все 6 Гб ума не надо. Смотрите, как она загружена при открытых 5 вкладках Google Chome, одной вкладке Yandex Браузер, включенном Telegram и скачивающимся торренте. Практически все занято: Но ничего криминального нет. Благо основное использование сейчас: смотреть Youtube, писать глупые статейки и качать скачиваемое... 2. По поводу малого объема ССД накопителя. 120 Гб хватает при моем использовании с лихвой. Стоят вовсе необязательные бенчмарки Tropics Demo v1.3 и ClearSky Benchmark, куча мониторинговых программ и Офис (тот, что Майкрософт): Даже подтянулся и опять установился браузер Edge (которого не было с самого начала, но вернулся после установки бенчмарка PC Mark 10). А это 560 Мб занятого объема. 3. Если будете брать корзину-переходник под ССД или хард, то не погните ее. Качество у них просто бесподобно плохонькое, погнуть ее или отломать пластиковый переходник легко (не сломал, но очень можно было). 4. ССД выбирайте тот, что похолоднее в тестах. Мой вариант в ноутбуке греется до 40 градусов легко в серфинге при 24 градусах в комнате. Причем, в тестах на ПК, таких температур можно было достичь лишь при бенчмарках на запись/чтение. А вот переезд жесткого диска на "периферию", наоборот, понизил его температуру до 28-32 градусов (на родном месте она была постоянно значительно выше 40 градусов):











