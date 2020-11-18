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Предыдущий материал, в котором я описал переход с AMD Ryzen 1600X на 3600X, собрал неплохой отклик у аудитории. Но среди более чем 500 комментариев, попадались и весьма спорные утверждения.

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Например, пара недалеких пользователей сайта обвинила меня во лжи:

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Отметился даже самый противоречивый автор overclockers.ru:

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О качестве его материалов, изобилующих фейковыми сравнениями, я предпочту умолчать.

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Чтобы посрамить своих хейтеров, которые наверняка пускают слюни, сидя на железе 15-летней давности, я решил написать эту статью.

Итак, в начале ноября я сменил свой старенький 1600X на 3600X. Покупал, конечно же, в любимом магазине "Ситилинк". Собственно, там была самая низкая цена в городе на момент покупки:

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Полная конфигурация теперь выглядит следующим образом:

Процессор: Ryzen 5 3600X (сток 3.8-4.4 GHz)

Кулер: Arctic Cooling Freezer 33

Материнская плата: ASUS Prime B350-Plus

Оперативка: 2x8 Gb Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15 DDR4-3000Mhz CL15 (15-17-17-17-35)

Видеокарта: AsRock AMD Radeon RX 5700 8Gb (референсная версия)

SSD: OCZ Vertex 4 (128Gb) и Samsung 860 QVO (1TB)

БП: Corsair CS 750W Gold

Корпус: Zalman Z9 Plus

Монитор: 24" AOC G2460PF 144Hz (Freesync)

Чтобы у вас не осталось сомнений в реальности происходящего, прикладываю пару снимков самой системы в сборе.

Кабель-менеджмент мне никогда не давался, но в остальном неплохо. Самое главное - хорошая продуваемость. Для этого стоят три стандартные вертушки на 120 мм от Zalman. А на днище дополнительно прикрепил 140 мм пропеллер от Thermalright, который обеспечивает приток холодного воздуха к видеокарте.

А вот и мое рабоче-игровое место:

Стол называется ИКЕА Фредде. Очень удобное и продуманное решение, рекомендую.

В предыдущем материале меня обвинили в отсутствии тестов в актуальных играх. Что ж, исправляюсь! Давайте начнем с новинки - Assassin's Creed: Valhalla. Эта серия всегда отличалась требовательностью к процессору. 1080р, высокие настройки графики. Только тени и облака поставил на "средние" - данные настройки почти ни на что не влияют, зато отжирают FPS.

Идем дальше, Watch Dogs: Legion. Тоже свежачок, который местным комментаторам вряд ли удалось попробовать. Игру ведь до сих пор не взломали. 1080р, высокий пресет:

Бенчмарк не отражает реальной производительности в игре - в некоторых локациях случаются жесткие просадки по FPS. Например, в районе реки Темза он держится в районе 60 (при среднем 91):

Red Dead Redemption 2, кастомный пресет настроек графики из темы в конференции. Игра идет очень плавно:

Поиграл немного в Warzone. Как я отмечал ранее, разница есть лишь по минимальному FPS. Визуально это заметно по отсутствию фризов. Стало комфортнее.

Ещё хотел протестировать в Call of Duty: Black Ops Cold War, но не успел. Игра весит под 100 Гб, скачивалась у меня до глубокой ночи.

***

Таким образом, после замены процессора, моим бутылочным горлышком стала видеокарта. Пока что её хватает для всех игр в 1080р. Но если играть не на мониторе, а на 4К-телевизоре с геймпадом, то начинаются проблемы. Для красивой картинки приходится выставлять минимум 1440р. А при таком разрешении не везде достигаются комфортные 60 кадров в секунду.

Следующим кандидатом на апгрейд будет именно видяха. Но спешить я не буду - как минимум еще год-два она прослужит. К тому же, цены на железо совсем не радуют.

Раунд!