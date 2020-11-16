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В наше время стало довольно легко подбирать компьютерные комплектующие. Заходишь на любимый видеохостинг, вбиваешь в поиск название процессора или видеокарты и находишь целую тонну всевозможных тестов в играх, бенчмарках и рабочих приложениях.

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Вот только в реальности многие из каналов, якобы занимающиеся тестированием комплектующих, на самом деле занимаются явной фальсификацией с целью заработать денег на партнёрской программе youtube, а все их "тесты" - всего лишь цифры, взятые с потолка.

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И подобных персонажей сейчас развелось множество. Стоит только ввести в поисковик название видеокарты или процессора, как на пользователя обрушится целая волна каналов вроде NJ Tech, TheSpyHood, Benchmark PC Tech, Benchmark Comparison и прочих подобных. Но что же не так с творчеством данных господ и почему я считаю их всех лжецами, не заслуживающими доверия? Для себя я выделил следующие причины:

1. Отсутствуют какие-либо доказательства наличия тестируемых комплектующих на руках.

Для крупных изданий или популярных блогеров не является проблемой раздобыть комплектующие для тестов, а вот авторы каналов со скромным числом подписчиком вряд ли имеют какие-либо связи с маркетинговыми отделами компаний-производителей. А это значит, что все комплектующие нужно добывать своими силами, тратя на это свои кровные. Ну или одалживать их у знакомых, друзей и подписчиков. Теперь же изучим последние видео с канала NJ Tech.

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Судя по последней активности, в руках автора канала за последние 3 недели побывала целая кипа флагманских видеокарт Nvidia четырёх последних поколений, начиная с GTX 980 Ti и заканчивая дефицитными RTX 3070 и 3080. А кроме того ещё и куча процессоров Intel и AMD нескольких разных поколений. И немало видеокарт Radeon. Раздобыть всё это добро - далеко не самая тривиальная задача для мелкого канала с 60 тысячами подписчиков и средними просмотрами в 10 тысяч под каждым видео.

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Но настоящий трэш и угар творится на канале TheSpyHood, который очень любит цитировать один из самых противоречивых блогеров overclockers.ru. Если верить автору канала, то только лишь за одну последнюю неделю через него прошли все десктопные процессоры Ryzen 5000, вся доступная на данный момент линейка видеокарт RTX 3000, все флагманы RTX 2000 (включая RTX Titan), довольно экзотический FX-9590 (который совсем недавно не смогли протестировать Gecid.com из-за отсутствия на руках хорошей материнской платы под разгон) и полный комплект из трёх поколений (!) процессоров ThreadRipper для рабочих станций.

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И это только последние 7 дней, а если углубиться в историю канала, то можно обнаружить ещё больше дорогих, редких и экзотических железок. Каким образом у него оказались комплектующие стоимостью в несколько десятков тысяч долларов, история умалчивает. Но даже если предположить, что он каким-то образом действительно имеет их в наличии, то есть ещё один момент, вызывающий сомнения.

2. Тесты на каналах появляются с фантастической скоростью.

Тот же TheSpyHood клепает по 2-3 видео в день, причём иногда тестирует огромное множество комплектующих. Взять тот же тест всех ThreadRipper в играх, где он умудрился "протестировать" целых 8 CPU в 10 различных играх, да ещё и в двух разрешениях экрана. При этом с момента выхода предыдущего видео прошло всего каких-то 10-12 часов. Мог ли он справиться со столь масштабным тестом в такие сжатые сроки - тайна, покрытая мраком.

Но даже этому шарлатану далеко до владельца канала Benchmark Comparison. На канале этого товарища и вовсе творится какой-то сюрреализм: видео с невероятно достоверными тестами выходят едва ли не каждый час. Какая энергия, какая страсть!





3. В роликах отсутствуют записи тестовых отрезков с включённым оверлеем программ мониторинга.

Содержание самих видео тоже вызывает вопросы. Фактически, каждый из авторов просто собрал один шаблон ролика, куда потом подставляет цифры и графики. Ни данных мониторинга, ни графиков времени кадра никто зрителям не показывает.

Вы конечно можете мне сказать, что даже крупные каналы или серьёзные IT-издания порой не соответствуют этим стандартам, ведь и они зачастую не вставляют в свои видео записи геймплея. Однако у каналов вроде Gamers Nexus или Hardware Unboxed уже есть какая-никакая репутация, которой они дорожат, а вот у ноунейм-каналов с 25-50 тысячами подписчиков, да ещё и скрывающих свои лица её нет и быть не может.

К тому же с доказательством владения железом у названых каналов всё в полном порядке, ведь в каждом видео отдельный блок всегда посвящён съёмкам тестируемого железа с разных ракурсов, а то и вовсе распаковке комплектующих. Да и стеллажи с залежами видеокарт, процессоров и материнских плат на заднем плане являются очень красноречивым подтверждением наличия на руках всего этого добра.

4. В видео отсутствует информация о методологии тестирования и описание тестового стенда.

Эта претензия меркнет по сравнению со всеми предыдущими пунктами, но всё же стоит уточнить, что результаты тестов могут напрямую зависеть от методики их проведения. Именно поэтому уважающие себя и своих зрителей ютуберы вроде Gecid, PRO Hi-Tech или тех же Hardware Unboxed выделяют под описание методологии отдельное место в своих роликах. А Gamers Nexus и вовсе посвятили этому отдельную статью на своём сайте.

Есть конечно и такие каналы как Benchmark и Testing Games, которые оглашают лишь конфигурацию внутреннего стенда, да ещё и не показывают тестируемое железо своим зрителям. Но у этих хотя бы имеются записи тестовых отрезков с включённым мониторингом, так что их бы я отнёс скорее к категории заслуживающих доверия, хоть и с натяжкой.

А вот все каналы с нарисованными от балды графиками и взятыми из ниоткуда цифрами я бы посоветовал всеми правдами и неправдами избегать, ни в коем случае не доверяя их данным. Эти шарлатаны просто злоупотребляют доверием не разбирающихся в вопросе зрителей, зарабатывая лёгкие деньги с партнёрской программы Youtube.