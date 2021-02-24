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Кто периодически читает мои записи, тот наверняка еще помнит, что не так давно у меня уже был тест видеокарты GTX 1650 с памятью GDDR5 в исполнении Palit StormX и тест видеокарты GTX 1650 Super в исполнении все того же Palit StormX . Сегодня же мне в руки попал вариант видеокарты без приписки Super, но в исполнении все той же Palit StormX.

В конце прошлой записи из теста видеокарты GTX 1650 GDDR5 я затронул тему о том, что существует вариант GTX 1650 с памятью GDDR6 и предположил, что для видеокарты такого уровня подобная память, скорее всего, будет избыточна. Сегодня я, вооружившись вариантом видеокарты GTX 1650 с памятью GDDR6 проверю это предположение и мы вместе с вами по результатам тестов сделаем выводы, имеет ли смысл оснащать видеокарту такого уровня памятью стандарта GDDR6.

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Тестировать я буду видеокарту от ASUS в исполнении PHOENIX (новая версия), которая оснащается одним фирменным вентилятором Axial-tech (таким сейчас оснащаются почти все современные видеокарты от ASUS) и позиционируется производителем как компактная видеокарта. По правде говоря, ее компактность заключается лишь в ее длине 178 мм. В высоту и глубину видеокарта вполне себе взрослых размеров. Да и в длину, если сравнить ее с той же GTX 1650 Palit StormX видеокарта от ASUS заметно так крупнее.

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Система охлаждения видеокарты представляет из себя крупный алюминиевый цельный радиатор с большим количеством толстых ребер, занимающий всю площадь видеокарты. В отличие от варианта от Palit, где радиатор контактирует только с чипом GPU, радиатор на видеокарте от ASUS контактирует (через термопрокладки) и с микросхемами памяти, и с подсистемой питания. Видеокарта также оснащена разъемом дополнительного питания на 6-pin.

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Что касается технических характеристик, то по части GPU это все та же GTX 1650, по части же видеопамяти она повторяет старшую GTX 1650 Super. Оснащение видеокарты памятью стандарта GDDR6 позволило ей поднять пропускную способность со стандартных 128 ГБ/с до уровня 192 ГБ/с, как у старшей GTX 1650 Super. Обращаю ваше внимание, что значения энергопотребление бралось из общих для видеокарт паспортных данных. Фактически же ASUS GTX 1650 GDDR6 PHOENIX потребляет примерно на 20-30 ватт больше, чем стандартная GTX 1650 и приближается к значениям в 100 ватт.

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И прежде, чем перейти непосредственно к самим тестам, хотелось бы отметить один интересный факт, всплывший во время эксплуатации данной видеокарты. Запустив утилиту GPU-Z я обнаружил, что видеокарта построена на базе старшего чипа TU106, ровно того самого, который лег в основу RTX 2060. Для сравнения, GTX 1650 Super от Palit StormX основан на чипе TU116. А вариант GTX 1650 с памятью GDDR5 от того же Palit StormX базируется на TU117. Для сравнения привожу вам два снимка из программы для ASUS GTX 1650 GDDR6 и Palit GTX 1650 Super. Обратите внимание, интересным отличием является не только более старший вариант чипа у младшей видеокарты, но и его физический размер и количество транзисторов.





Имеет ли это какое-то практическое значения, честно говоря, не знаю. Поэтому просто принимаем данную информацию как интересный факт.

Тесты видеокарты я буду проводить в тех же самых играх, на тех же самых настройках и в тех же самых условиях, что и в прошлый раз. Это даст нам возможность сравнивать полученные результаты с уже имеющимися результатами и понять, какое место данная видеокарта займет в сравнении с GTX 1650 GDDR5 и GTX 1650 Super. Все видеокарты во время теста эксплуатировались в штатном режиме. Частота графического процессора для всех карт во время тестов составляет в среднем около 1900 МГц.

Все тестовые отрезки были взято из этой записи. С настройками можно ознакомиться здесь. Все замеры производились программой FRAPS.

Тестовая конфигурация выглядит следующим образом:

Ryzen 3 3100 @3800 MHz + be quiet! Pure Rock Slim

ASUS TUF B350M-Plus Gaming (Bios ver. 5602, AGESA 1.0.0.6)

32GB (4x8) @2933CL16 Kingston HyperX (HX424C15FB2K2/16 + HX430C15FB3K2/16)

GTX 1650 GDDR6 (WHQL 461.40)

SSD WDS500G2B0A 500GB

NZXT S340

Cooler Master V1000

Ультра пресет настроек, разрешение 1920x1080. Вариант GTX 1650 с памятью GDDR6 расположилась "почти" посередине между GTX 1650 с памятью GDDR5 и старшей GTX 1650 Super. Хотя, конечно, к своему прямому конкуренту видеокарта все же заметно ближе. GTX 1650 Super обходит GTX 1650 GDDR6 на 25%. GTX 1650 GDDR6 обходит GTX 1650 GDDR5 на 11%. Все три видеокарты обеспечивают достаточный для игры комфортный уровень показателя фреймрейта.

Ручные настройки графики, двукратный мультисемплинг, разрешение 1920x1080. Ситуация в целом повторяет предыдущую. GTX 1650 GDDR6 расположилась посередине, но ближе к своему прямому конкуренту в лице GTX 1650 GDDR5. GTX 1650 Super обходит GTX 1650 GDDR6 на 22%. GTX 1650 GDDR6 обходит GTX 1650 GDDR5 на 8%. Все три видеокарты обеспечивают комфортный показатель фреймрейта.

Максимальный пресет графики, четырехкратный мультисемплинг, разрешение 1920x1080. А вот здесь уже ситуация заметно поменялась и GTX 1650 GDDR6 умудряется оказаться ближе к старшей GTX 1650 Super, нежели к своему младшему брату-близнецу. Это в особенности бросается в глаза по показателю максимального показателя фреймрейта. По среднему фреймрейту GTX 1650 Super обходит GTX 1650 GDDR6 на 4%. GTX 1650 GDDR6 обходит GTX 1650 GDDR5 на 14%. Все три видеокарты обеспечивают комфортный показатель фреймрейта в данной игре.

Максимальный пресет настроек графики, разрешение 1920x1080. В Far Cry 5 GTX 1650 GDDR6 вновь оказалась ближе к своему прямому конкуренту с памятью GDDR5. GTX 1650 Super обходит GTX 1650 GDDR6 на 20%. GTX 1650 GDDR6 обходит GTX 1650 GDDR5 на 8%. При этом младший вариант с памятью GDDR5 опускается чуть ниже 60 кадров по среднему значению фреймрейта, вариант с памятью GDDR6 оказывается чуть выше этого значения.

Средний пресет графики, тесселяция отключена, HairWorks отключен, разрешение 1920x1080. В Metro Exodus ситуация напоминает DiRT Rally, в которой видеокарта GTX 1650 с памятью GDDR6 практически сравнялась со старшей GTX 1650 Super по показателю максимального фреймрейта. Однако по среднему показателю все не так радужно, видеокарта находится примерно посерединке между двумя другими видеокартами. GTX 1650 Super обходит GTX 1650 GDDR6 на 18%. GTX 1650 GDDR6 обходит GTX 1650 GDDR5 на 16%. Комфортно поиграть удастся на всех трех видеокартах.

Ручные настройки из прошлой записи, разрешение 1920x1080. В Resident Evil 2 Remake GTX 1650 с памятью GDDR6 оказывается посередине между остальными участниками, ближе к своему младшему конкуренту. GTX 1650 Super обходит GTX 1650 GDDR6 на 16%. GTX 1650 GDDR6 обходит GTX 1650 GDDR5 на 8%.

Максимальные настройки графики, сглаживание FXAA, разрешение 1920x1080. В Rise of The Tomb Raider GTX 1650 GDDR6 вновь оказывается где-то посерединке, чуточку ближе к младше видеокарте. GTX 1650 Super обходит GTX 1650 GDDR6 на 18%. GTX 1650 GDDR6 обходит GTX 1650 GDDR5 на 15%. При этом значение среднего фреймрейта выше 60 кадров показывают только GTX 1650 Super и GTX 1650 GDDR6.

Максимальные настройки графики, сглаживание TAA, разрешение 1920x1080. И вновь мы наблюдаем, как видеокарта GTX 1650 с GDDR6 памятью оказывается между GTX 1650 Super и GTX 1650 с памятью GDDR5, располагаясь несколько ближе именно к младшему варианту. GTX 1650 Super обходит GTX 1650 GDDR6 на 21%. GTX 1650 GDDR6 обходит GTX 1650 GDDR5 на 15%. Комфортно поиграть получится на всех трех видеокартах.

Выводы

Глядя на некоторые результаты немножко даже не верится, что такое может быть. Только благодаря более скоростной видеопамяти GTX 1650 GDDR6 местами умудряется не просто отрываться от GTX 1650 GDDR5, но и даже оказываться ближе к старшей GTX 1650 Super. Держим в голове тот факт, что GTX 1650 GDDR6 и GTX 1650 GDDR5 отличаются только видеопамятью, тогда как GTX 1650 Super отличается от них более мощным GPU, обходя оба младших решения на 43% по количеству вычислительных ядер CUDA. Оттого результаты выглядят еще более удивительными и впечатляющими. Пожалуй, стоит признать, что я сильно ошибался в своем предположении о том, что для видеокарты такого уровня более скоростная видеопамять может быть избыточна. Кроме того, исходя из результатов и различиях в GPU, смею предположить, что старшую GTX 1650 Super на самом деле тоже сдерживает видеопамять, и с более скоростной (более широкой шиной) она показывала бы более высокие и логичные результаты.

И, конечно же, я не забыл про бенчмарк Neon Noir Ray Tracing, оставив его напоследок.





Результаты здесь уже не вызывают никаких удивлений, скорее закономерность. GTX 1650 с памятью GDDR6 в штатном режиме показывает тот же результат, что GTX 1650 с памятью GDDR5 в разгоне. Разгон же GTX 1650 с памятью GDDR6 ставит ее, очевидно, еще выше, но до старшей GTX 1650 Super все еще далековато. GTX 1650 Super даже в штатном режиме обходит GTX 1650 GDDR6 с разгоном на 20%. К слову о разгоне. Искать предельные значения по GPU я не стал, установил стандартные 2000 МГц, чтобы все три видеокарты были в равных условиях. По памяти же сходу удалось получить рабочие 14000 МГц. Пробовать выше не стал, т.к. думаю, что и этот результат вполне достойный для данной видеокарты.

Напоследок затрону температурный режим видеокарты и вот здесь все оказалось не так просто и очевидно. Несмотря на более крупную и серьезную систему охлаждения, видеокарта греется даже сильнее, чем оба других варианта от Palit StormX, в среднем мы имеем температуру порядка 65-67 градусов. Причем как ни странно, самой холодной оказалась самая компактная GTX 1650 с памятью GDDR5 от Palit StormX, ее температуры едва ли переваливают за показатель в 60 градусов. GTX 1650 Super от Palit StormX по температурам близка к варианту GTX 1650 от ASUS и прогревается примерно до 63-65 градусов. И тут мне в голову приходит несколько теорий по этому поводу. Во-первых, радиатор на обеих видеокартах от Palit StormX не имеют контакта с памятью и подсистемой питания, там весь радиатор целиком охлаждает только GPU, тогда как в варианте от ASUS радиатору приходится охлаждать и GPU, и GDDR6 память и зону VRM. Во-вторых, это уже больше из области теории заговора, но допускаю, что TU106 сам по себе может быть более прожорливым несмотря на равное количество вычислительных процессоров. Что касается оборотов вентилятора, то здесь такая же странная ситуация. Напомню, что мониторинг показателя количества оборотов в минуту на видеокартах от Palit StormX нет, только процентное значение. И там значения оборотов в среднем достигали 40-45%. На ASUS это значение под нагрузкой может достигать 65-70%, что соответствует 1800-2200 оборотам в минуту, благо на видеокарте от ASUS мониторинг количества оборотов присутствует. При этом шум становится заметным в основном именно с этих значений. До 60-65% он остается скорее фоновым. Если же говорить о шуме в целом, то именно по уровню, опять же, как ни странно, самой тихой оказалась самая маленькая GTX 1650 с памятью GDDR5 от Palit StormX. Маленький вентилятор на ней не создает именно высокого уровня шума, но создает характерное для небольших вентиляторов "звучание" в работе. Вентилятор на ASUS создает привычный звук "потока воздуха", но делает это громче. GTX 1650 Super от Palit StormX оказывается где-то посередине между ними и по уровню, и по характеру.



