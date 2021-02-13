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Кто периодически читает мои записи, тот наверняка еще помнит, что не так давно у меня уже был тест видеокарты GTX 1650 Super в исполнении Palit StormX. Сегодня же мне в руки попал вариант видеокарты без приписки Super, но в исполнении все той же Palit StormX.

Отличаются эти видеокарты, на самом деле, значительно. По факту разница в количестве исполнительных блоков между стандартной версией GTX 1650 и GTX 1650 Super даже больше, чем разница между GTX 1650 Super и уже располагающейся в линейке выше GTX 1660. Стоит, однако, отметить, что GTX 1660 имеет на борту уже 6GB видеопамяти, тогда как оба варианта GTX 1650 довольствуются лишь 4BG видеопамаяти, но разных стандартов, GDDR5 в случае со стандартной GTX 1650 и GDDR6 в случае с версией GTX 1650 Super, что в итоге за счет более высокой тактовой частоты дает последней заметно большее значение пропускной способности при той же ширине шины, приближая ее по этому значению, опять же, к более старшей в линейке GTX 1660.

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Но проще всего, как ни странно, проводить параллели с прошлым поколением видеокарт. Если GTX 1650 Super – это прямой аналог GTX 1060 6GB по количеству исполнительных блоков, то стандартный вариант GTX 1650 ближе скорее к GTX 1050 Ti, хоть и имеет в своем распоряжении большее число вычислительных процессоров. Для большей наглядности стоит посмотреть на сравнительную таблицу базовых характеристик этих видеокарт.

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Видеокарта мне досталась в варианте OEM, то есть без коробки, в плотном пупырчатом пакете черного цвета с краткой документацией внутри. Честно говоря, последний раз видеокарту в подобном исполнении я покупал лет 15 назад. С тех пор, как правило, даже самые бюджетные видеокарты были в коробках.

На изображениях в интернете может сложиться впечатление, что GTX 1650 Palit StormX и GTX 1650 Super Palit StormX – это примерно одно и то же, если говорить о внешности. В реальности же эти видеокарты довольно сильно отличаются по своим габаритам, навскидку раза так в полтора. GTX 1650 Palit StormX в живую очень компактная, размерами она чуть больше, чем 2.5” жесткий диск, Пластиковый кожух тоже выглядит несколько иначе. Занимает видеокарта один слот, вернее один слот в корпусе занимает планка, внутри корпуса сама видеокарта за счет выпирающего охлаждения занимает примерно полтора слота.

GTX 1650 Palit StormX



GTX 1650 Super Palit StormX



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Охлаждает видеокарту небольших размеров круглый алюминиевый радиатор, продуваемый небольшим вентилятором 65мм в диаметре. Контактирует радиатор только с самим чипом видеокарты, никакого дополнительного охлаждения подсистемы питания или микросхем памяти я не обнаружил. Хотя память скрыта от глаз, она находится как раз под радиатором и понять, имеется ли там какой-то контакт, я не смог. Но никаких намеков на это или присутствие термопрокладок я не обнаружил. Что логично, у старшего варианта GTX 1650 Super Palit StormX память тоже ничем дополнительно не охлаждается. В обоих случаях все элементы на плате, включая подсистему памяти и микросхемы памяти просто продуваются воздушным потоком создаваемым вентилятором.

Несмотря на скромную систему охлаждения, греется видеокарта не сильно, в среднем мы имеем температуру в пределах 60-63 градусов, обороты вентилятора при этом повышаются с минимальных 30% до примерно 40-42%. У старшей GTX 1650 Super Palit StormX, несмотря на более габаритную систему, значения температуры и оборотов вентилятора были выше, как и издаваемый шум. К сожалению, как и в старшем варианте, здесь вентиляторы не отключаются при отсутствии нагрузки и постоянно вращаются на минимальном значении в 30%, что, к сожалению, слышно на общем окружающем шумовом фоне. Сам по себе уровень шума вентилятор создает невысокий, но характерный, выделяющийся на фоне. Количество оборотов, к сожалению, у данной видеокарты, как и у старшего варианта, не отображаются. Поэтому приходится довольствоваться лишь процентными значениями.

Тесты видеокарты я буду проводить в тех же самых играх, на тех же самых настройках и в тех же самых условиях, что и в прошлый раз. Это даст нам возможность сравнивать полученные результаты с уже имеющимися результатами и понять, какое место данная видеокарта займет в сравнении с GTX 1060 3GB и GTX 1650 Super. На всякий случай я напомню и укажу отдельно на графиках, что GTX 1060 3GB была в разгоне (рабочие частоты видеокарты в тестах составляли 2139 МГц по ядру и 9300 МГц по памяти). GTX 1650 Super работала в штатном режиме. GTX 1650 также будет работать в штатном режиме.

Все тестовые отрезки были взято из этой записи. С настройками можно ознакомиться здесь. Все замеры производились программой FRAPS.

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Тестовая конфигурация выглядит следующим образом:

Ryzen 3 3100 @3800 MHz+ be quiet! Pure Rock Slim

ASUS TUF B350M-Plus Gaming (Bios ver. 5602, AGESA 1.0.0.6)

32GB (4x8) @2933CL16 Kingston HyperX (HX424C15FB2K2/16 + HX430C15FB3K2/16)

GTX 1650 (WHQL 460.89)

SSD WDS500G2B0A 500GB

NZXT S340

Cooler Master V1000

Ультра пресет настроек, разрешение 1920x1080. GTX 1650 расположилась на третьем месте, GTX 1060 3GB в разгоне располагается на втором. Все три видеокарты выстроились в достаточно ровную линеечку. GTX 1650 Super опережает GTX 1060 3GB на 16%, та в свою очередь опережает GTX 1650 на 19%. Все три видеокарты обеспечивают достаточный для игры комфортный уровень показателя фреймрейта.

Ручные настройки графики, двукратный мультисемплинг, разрешение 1920x1080. GTX 1650 вновь оказывается на последнем месте, однако здесь у GTX 1060 3GB уже были некоторые проблемы с нехваткой видеопамяти, что сказывается на минимальном показателе фреймрейта, игра на этой видеокарте периодически статтерит. У GTX 1650, несмотря на более низкий средний показатель, проблем с минимальным значением нет. GTX 1650 Super опережает GTX 1060 3GB на 17% по среднему и на 57% по минимальному показателю фреймрейта. Та в свою очередь опережает GTX 1650 на 12% по среднему показателю фреймрейта, но уступает на 21% по минимальному.

Максимальный пресет графики, четырехкратный мультисемплинг, разрешение 1920x1080. Один из немногочисленных примеров, в котором GTX 1060 3GB за счет разгона все-таки удалось хоть немножко, но обойти GTX 1650 Super. Хотя опережение это крайне условное. GTX 1650 уступает им примерно на 20%. Играбельный фреймрейт обеспечивают все три видеокарты.

Максимальный пресет настроек графики, разрешение 1920x1080. В Far Cry 5 расклад сил снова прежний, однако в этой игре отставание GTX 1650 от GTX 1060 3GB уже не столько заметное. Приемлемый фреймрейт обеспечивают все видеокарты, хотя на GTX 1650 данное значение уже держится на грани и может просаживаться ниже 60 кадров.

Максимальные настройки графики, без сглаживания, дополнительные настройки отключены, разрешение 1920x1080. GTX 1650 Super и GTX 1060 3GB (в разгоне, напомню) идут ноздря в ноздрю, хотя GTX 1650 Super все же немножко вырывается, особенно по максимальному показателю фреймрейта. Младшая GTX 1650 уступает им не так сильно. Все три видеокарты обеспечивают комфортный уровень фреймрейта.

Средний пресет графики, тесселяция отключена, HairWorks отключен, разрешение 1920x1080. Здесь мы снова наблюдаем похожий на Battlefield 1 расклад сил с относительно равномерным отрывом между всеми тремя видеокартами. Но GTX 1650 Super отрывается от двух остальных видеокарт более заметно. Комфортно поиграть получится на всех трех видеокартах.

Ручные настройки из прошлой записи, разрешение 1920x1080. В Resident Evil 2 Remake GTX 1650 удалось практически сравняться с разогнанной GTX 1060 3GB, а GTX 1650 Super обходит ее на 19%. Комфортно поиграть получится на всех трех видеокартах.

Максимальные настройки графики, сглаживание FXAA, разрешение 1920x1080. Вторая игра в тесте, в которой GTX 1060 3GB удалось выбиться в лидеры, пусть и формально и только за счет разгона. Фактически GTX 1060 3GB и GTX 1650 Super сравнялись, чего не скажешь о младшей GTX 1650, которая весьма значительно уступила остальным видеокартам. Поиграть получится на всех трех видеокартах, но на GTX 1650 значение фреймрейта может опускаться даже ниже значения в 50 кадров.

Максимальные настройки графики, сглаживание TAA, разрешение 1920x1080. Еще одна игра, в которой GTX 1060 3GB и GTX 1650 Super предельно близки по своей производительности, тогда как младшая GTX 1650 в значительной степени им уступает. Комфортная игра возможна на всех трех видеокартах.

Выводы

Во-первых, глядя на результаты держим в голове, что GTX 1060 3GB была в разгоне, тогда как GTX 1650 работала в штатном режиме, так что фактическое распределение между этими двумя видеокартами в равных условиях будет другое. Во-вторых, нужно понимать, что игры, использовавшиеся в тестах преимущественно старые, выпущенное еще до появления архитектуры Turing, в эпоху тотального использования DirectX 11 API. Все эти игры были оптимизированы под преимущества устаревших архитектур и не дают нам реальной картины производительности свежих видеокарт. В прошлой записи теста GTX 1650 Super я более подробно затронул эту тему, но кратенько напомню, что новые архитектуры (Turing, а теперь еще и Ampere) привнесли с собой определенные архитектурные изменения и улучшения, которые при условии их задействования могут дать заметное преимущество по отношению к ныне уже устаревшим архитектурам, включая Pascal. К таким улучшениям относятся и возможность параллельного исполнения INT и FP вычислений, тогда как ранее данные операции выполнялись поочередно, плюсом видеокарты на архитектуре Turing научили исполнять FP16 вычисления с удвоенной скоростью, да и INT вычисления стали значительно быстрее. Не стоит забывать и о поддержке таких технологий, как, например, VRS и Mesh Shading.

В прошлый раз для наглядности я использовал бенчмарк Neon Noir Ray Tracing, который использует свой собственный метод реализации трассировки лучей на видеокартах без использования аппаратных блоков, и этот пример очень хорошо продемонстрировал нам преимущество свежей архитектуры. Причем если в прошлый раз мы еще не могли наблюдать реального применения данного решения, то сейчас у нас уже есть живой пример в виде игры Crysis Remastered, который использует этот метод уже непосредственно в игре. Так что использование данного бенчмарка вполне жизнеспособно и реалистично. Поэтому предлагаю вновь обратиться к нему.

Как и ожидалось, в данном бенчмарке GTX 1650 выступает лучше, чем в старых играх. В стоке она выступает наравне с разогнанной GTX 1060 3GB, а в небольшом разгоне обходит ту уже на 9%. Говоря о разгоне, то в данном случае ждать чего-то особенного было бы, пожалуй, странно. По ядру видеокарта достигает в среднем примерно ~2000 МГц, как и старшая GTX 1650 Super из прошлого теста. Что касается памяти, то уже на значении порядка +600 МГц появляются артефакты. Так что стабильным рабочим значением я установил 500 МГц, с небольшим запасом стабильности. В итоге эффективная частота памяти возросла с 8000 МГц до 9000 МГц. Для сравнения, на старшей GTX 1650 Super, на борту которой установлена GGDR6 память (плюс имеется 6-pin дополнительное питание), удавалось поднять рабочую эффективную частоту со штатных 12000 МГц до 14600 МГц.

В целом же видеокарта оставляет весьма приятные впечатления, как для бюджетного компактного варианта, занимающего минимальное пространство в корпусе и не требующего дополнительного питания. Кстати говоря, существует версия видеокарты с памятью GDDR6, работающей с эффективной частотой в 12000 МГц, как и у GTX 1650 Super. Другой вопрос - есть ли какой-то смысл в такой памяти на видеокарте такого уровня. Думаю, что вряд ли. Стоит ли покупать такую видеокарту - вопрос индивидуальный. Если вы не особенно требовательный геймер и у вас FHD монитор с частотой обновления в 60-75 Гц, то вполне. Причем гнаться за какими-то топами в данном случае не имеет особого смысла, более или менее простенький нефереренсный вариант обеспечит достаточно эффективное и тихое охлаждение.