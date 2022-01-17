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В интернет-магазине KeysOFF стартовала зимняя распродажа со скидками до 90%. В акции принимают участие лицензии OEM (Original Equipment Manufacturer) для операционной системы Windows, наборы офисного программного обеспечения Microsoft Office, отдельные программы из пакетов MS Office, а также ряд утилит, на которые действуют максимальные скидки.

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Как купить Windows 11 Professional за $15.60

Почти 16 долларов нужно заплатить для того, чтобы приобрести лицензию Original Equipment Manufacturer к операционной системе Windows 11 Professional. В это же время по акции ключ для домашнего издания доступен на один доллар дороже.

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Более чем вдвое дороже стоит лицензия Original Equipment Manufacturer для операционной системы Windows 10 Professional. Зак ключ с учётом скидки нужно заплатить чуть более 7 долларов. При этом вы можете немного сэкономить, если вам нужно приобрести две OEM-лицензии. В таком случае можно купить набор из двух ключей за 11 долларов с копейками, то есть стоимость одного ключа составит порядка 6 долларов.

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В магазине программного обеспечения KeysOFF есть по скидке наборы офисного программного обеспечения Microsoft Office. Издание Professioanl Plus 2019 года стоит почти 29 долларов. На 7 долларов дороже можно приобрести версию 2021 года. При покупке издания 2016 года можно сэкономить те же самые 7 долларов.

Ещё одно интересное предложение – программный комплекс Microsoft Office 2021 Professional Plus для пяти персональных компьютеров. Стоимость составляет 74 доллара, то есть менее 15 долларов за штуку. С точной стоимостью всех восьми продуктов, о которых мы написали выше, вы можете найти ниже в небольшой таблице. Ссылки – там же.

# Продукт Стоимость Перейти в магазин 1 Windows 11 Professional $15,60 Купить 2 Windows 11 Home $16,63 Купить 3 Windows 10 Professional $7,40 Купить 4 Windows 10 Professional (2 ключа) $11,50 Купить 5 Microsoft Office 2016 Professional Plus $21,75 Купить 6 Microsoft Office 2019 Professional Plus $28,93 Купить 7 Microsoft Office 2021 Professional Plus $35,05 Купить 8 Microsoft Office 2021 Professional Plus (5 ключей) $74,02 Купить

Купить ключ активации Windows 10 за $8.16

Лицензии Original Equipment Manufacturer к операционной системы Windows 10 Home не входит в список специальных предложений. Но вы сможете купить по акции ключ примерно за 8 долларов с учётом 50-процентной дополнительной скидки.

Стоимость комплекта из двух лицензий Original Equipment Manufacturer составляет менее 7 долларов за штуку. Тут принцип такой же, как с двумя ключами для операционной системы Windows 10 Professional.

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Также по скидке доступна ОС Windows Server 2019 Standard. Стоимость составляет порядка 16 долларов. Данная версия операционной системы считается частью семейства Windows NT. Она предлагает ряд возможностей, включая гибридное облако, поддержку Kubernetes, подсистему WIndows для Linux, Windows Admin Center, вложенную виртуализацию Hyper-V(KAM).

Ещё одно предложение – лицензия Original Equipment Manufacturer для операционной системы Windows 10 Enterprise 2019 LTSC. Редакция Long-Term Servicing Channel отличается стабильностью системы. Её жизненный цикл составляет 10 лет. Программное обеспечение не нацелено на повсеместное использование в персональных компьютерах общего назначения и корпоративные решения. Система ориентирована на терминалы самообслуживания, промышленные системы с контроллерами, банкоматы.

Для получения скидки в размере 50% нужно при оформлении заказа указать в корзине промокод SOLE50. С ценами на перечисленные выше версии Windows указаны в таблице ниже вместе со ссылками на интернет-магазин программного обеспечения KeysOFF.

# Продукт Промокод Стоимость Перейти в магазин 1 Windows 10 Home SOLE50 $8,16 Купить 2 Windows 10 Home (2 ключа) SOLE50 $13,57 Купить 3 Windows 10 Enterprise 2019 LTSC SOLE50 $9,13 Купить 4 Windows Server 2019 Standard SOLE50 $16,06 Купить БОЛЬШЕ КЛЮЧЕЙ ДЛЯ WINDOWS

Купить ключи для Microsoft Office со скидкой 60%

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Теперь сосредоточимся на программном обеспечении Microsoft Office. Издание Professional Plus 2016 года, которое предлагает классические версии популярных программ, по акции с учётом 60-процентной скидки обойдётся в 25 долларов с копейками.

Издание для дома и учёбы Microsoft Office 2016 Home & Student стоит чуть менее 32 долларов со скидкой. Версия 2019 года доступна по цене около 33 долларов, то есть примерно на полтора доллара дороже. Данное издание предлагает пользователям традиционные программы Word, Excel, PowerPoint и OneNote.

Ещё два предложения – Microsoft Office 2019 Home & Business. Стоимость версии для персональных компьютеров на базе операционной системы macOS составляет почти 105 долларов. Версия для ПК на ОС Windows обойдётся лишь в 45 долларов с копейками. Программное обеспечение рассчитано на одно устройство и предлагает классические версии программного обеспечения Word, Excel. OneNote, Outlook и PowerPoint.

Как всегда, стоимость и скидки на интернет-магазин ключей KeyOFF, вы можете отыскать ниже в таблице. Для того чтобы снизить цену, нужно использовать промокод SOLE60. Купон даёт скидку в размере 60%.

# Продукт Промокод Стоимость Перейти в магазин 1 Microsoft Office 2016 Professional Plus SOLE60 $25,18 Купить 2 Microsoft Office 2016 Home & Student SOLE60 $31,48 Купить 3 Microsoft Office 2019 Home & Student SOLE60 $32,79 Купить 4 Microsoft Office 2019 Home & Business (macOS) SOLE60 $103,73 Купить 5 Microsoft Office 2019 Home & Business SOLE60 $45,10 Купить ЕЩЁ БОЛЬШЕ MICROSOFT OFFICE

Скидки до 90%

И в завершение поговорим о полезном программном обеспечении, которое предлагается по акции в магазине KeysOFF. На 14,3% снижена цена FilePane. Теперь программа для работы с файлами на компьютерах на базе операционной системы macOS стоит порядка 6 долларов.

Ещё одно интересное предложение – OmniPlayer. Продвинутый плеер поддерживает ряд современных форматов, включая создание скриншотов. Бессрочный ключ на программное обеспечение стоит чуть более 20 долларов с учётом 50-процентной скидки.

Столько же стоит Adguard, рекламный фильтр для устройств на базе операционных систем macOS, Android, iOS и Windows. Правда, данное программное обеспечение подешевело сразу на 66,67%.

Наконец, последнее предложение – Alfred 4. Это пакет для автоматизации смартфонов с iOS и персональных компьютеров на macOS. Стоимость составляет почти 36 долларов с учётом скидки в размере 36,33%.

# Продукт Цена Скидка Стоимость по акции Перейти в магазин 1 FilePane $7,16 14,3% $6,14 Купить 2 OmniPlayer (VIP) $20,49 50% $10,24 Купить 3 Adguard $30,74 66,67% $10,24 Купить 4 Alfred 4 $50,36 36,33% $35,86 Купить ЕЩЁ БОЛЬШЕ УТИЛИТ

Как сделать заказ

Проверим, как оформляет заказа в интернет-магазине KeysOFF, на примере лицензии Original Equipment Manufacturer для операционной системы Windows 11 Professional и набора офисных программ Microsoft Office 2019 Home & Business для компьютеров на базе операционной системы компании Microsoft.

Стоимость ключа для Windows 11 Professional составляет 15 долларов 60 центов. Здесь всё в порядке. А вот цена Microsoft Office 2019 Home & Business составляет более 110 долларов. Это нас не устраивает. Жмём Add to Cart, чтобы добавить оба продукта в корзину, и направляемся туда сами.

Общая сумма заказа составляет чуть более 128 долларов. Вводим промокод SOLE60 и получаем скидку на Microsoft Office 2019 Home & Business в размере 60% (почти 68 долларов). Скидка не действует на Windows 11 Professional. Сумма заказа падает до 60 долларов и 70 центов.

Теперь жмём Proceed to Checkout и идём оформлять заказ. При желании можете пропустить процедуру регистрации на сайте KeysOFF. Выбираем пункт Checkout as Guest и заполняем большую форму, куда вводим домашний адрес вместе с индексом, номер телефона, адрес электронной почты, имя и фамилию. К слову, в предыдущем шаге можно было выбрать пункт Register, и тут бы сайт предложил придумать пароль, чтобы автоматически создать учётную запись.

Теперь остаётся выбрать сервис Cwalletco, нажать Place Order и оплатить наши 60 долларов 70 центов с помощью PayPal. При желании вы можете оплатить заказ сразу с карты JCB, VISA или MasterCard. В таком случае нужно ввести номер карты, CVV-код и срок действия.

После оплаты в течение нескольких минут (или чуть дольше) вы получите на указанный адрес электронной почты письмо с ключом для активации операционной системы Windows 11 Professional и инструкцию по активации Microsoft Office 2019 Home & Business. В случае возникновения вопросов задать их можно в живом чате на сайте (пиктограмма в правом нижнем углу) или по адресу support@keysoff.com. Кроме того, в подвале сайта есть ссылки для ознакомления с информацией правового характера.