Генеральный директор NVIDIA назвал это «хорошей идеей»

Дженсен Хуанг посчитал «хорошей идеей» повторное начало производства графических процессоров предыдущих поколений на более старых технологических процессах для борьбы с нестабильностью поставок и связанным с этим ростом цен на рынке видеокарт, сообщает PC Gamer. Ранее один из инсайдеров с достаточно хорошей репутацией заявил о скором возвращении RTX 3060.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

Хуанг не отрицал, что такой сценарий возможен, и даже добавил: «Мы также могли бы внедрить новейшие технологии искусственного интеллекта в графические процессоры предыдущего поколения, это потребует значительных инженерных усилий, но это тоже вполне осуществимо. Я вернусь и рассмотрю этот вопрос. Это хорошая идея».

В данном контексте под технологиями ИИ подразумевается набор DLSS, который, в частности, позволяет повысить игровую производительность за счёт масштабирования изображения из более низкого разрешения, а также генерировать «искусственные» промежуточные кадры.

Комментарий Хуанга интересен, поскольку повышение производительности за счёт ИИ связано с внедрением нового оборудования в видеокарты. Генерация кадров впервые появилась в серии видеокарт RTX 40 семейства Ada Lovelace со специальным аппаратным ускорителем оптического потока. В серии RTX 50 семейства Blackwell компания отказалась от ускорителя оптического потока и перешла на эффективные модели ИИ для генерации кадров. Кроме этого, новые видеокарты поддерживают менее точные и оптимизированные NVIDIA форматы вычислений для повышения производительности вывода ИИ и множество прочих аппаратных новшеств.

Когда Хуанг говорит, что внедрение новых технологий в старые видеокарты потребует инженерных разработок, неясно, подразумевает ли он, что инженеры смогут обойти аппаратные ограничения, и какие именно ограничения NVIDIA потенциально сможет преодолеть.

Видеокарты серий RTX 30 и 20 генерацию кадров не поддерживают, однако представители NVIDIA ранее отмечали, что могут попытаться адаптировать технологию под видеокарты прошлых поколений. С тех пор никаких новостей по этому поводу не появилось. Поэтому не стоит надеяться на какие-либо сдвиги после комментариев Хуанга. К счастью, новые версии апскейлера DLSS 4 изначально совместимы с видеокартами прошлого поколения.

Журналисты считают, что сам факт обсуждения Хуангом этой идеи свидетельствует о том, насколько плачевным сейчас выглядит состояние рынка компьютерного оборудования. Игры на ПК никогда не были дешёвыми, как и игровые системы даже бюджетного уровня, но ситуация, скорее всего, ухудшится, а не улучшится.

Если NVIDIA действительно обеспечит совместимость старых видеокарт с новейшими технологиями ИИ, например, для генерации кадров, владельцы видеокарт RTX прошлых поколений смогут получить дополнительный прирост производительности и отложить апгрейд на более поздний срок с надеждой, что к тому времени цены снизятся.