molexandr
Дженсен Хуанг допустил возврат видеокарт GeForce RTX предыдущих поколений с новыми ИИ-возможностями
Генеральный директор NVIDIA назвал это «хорошей идеей»

Дженсен Хуанг посчитал «хорошей идеей» повторное начало производства графических процессоров предыдущих поколений на более старых технологических процессах для борьбы с нестабильностью поставок и связанным с этим ростом цен на рынке видеокарт, сообщает PC Gamer. Ранее один из инсайдеров с достаточно хорошей репутацией заявил о скором возвращении RTX 3060.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

Хуанг не отрицал, что такой сценарий возможен, и даже добавил: «Мы также могли бы внедрить новейшие технологии искусственного интеллекта в графические процессоры предыдущего поколения, это потребует значительных инженерных усилий, но это тоже вполне осуществимо. Я вернусь и рассмотрю этот вопрос. Это хорошая идея».

В данном контексте под технологиями ИИ подразумевается набор DLSS, который, в частности, позволяет повысить игровую производительность за счёт масштабирования изображения из более низкого разрешения, а также генерировать «искусственные» промежуточные кадры.

Комментарий Хуанга интересен, поскольку повышение производительности за счёт ИИ связано с внедрением нового оборудования в видеокарты. Генерация кадров впервые появилась в серии видеокарт RTX 40 семейства Ada Lovelace со специальным аппаратным ускорителем оптического потока. В серии RTX 50 семейства Blackwell компания отказалась от ускорителя оптического потока и перешла на эффективные модели ИИ для генерации кадров. Кроме этого, новые видеокарты поддерживают менее точные и оптимизированные NVIDIA форматы вычислений для повышения производительности вывода ИИ и множество прочих аппаратных новшеств.

Когда Хуанг говорит, что внедрение новых технологий в старые видеокарты потребует инженерных разработок, неясно, подразумевает ли он, что инженеры смогут обойти аппаратные ограничения, и какие именно ограничения NVIDIA потенциально сможет преодолеть.

Видеокарты серий RTX 30 и 20 генерацию кадров не поддерживают, однако представители NVIDIA ранее отмечали, что могут попытаться адаптировать технологию под видеокарты прошлых поколений. С тех пор никаких новостей по этому поводу не появилось. Поэтому не стоит надеяться на какие-либо сдвиги после комментариев Хуанга. К счастью, новые версии апскейлера DLSS 4 изначально совместимы с видеокартами прошлого поколения.

Журналисты считают, что сам факт обсуждения Хуангом этой идеи свидетельствует о том, насколько плачевным сейчас выглядит состояние рынка компьютерного оборудования. Игры на ПК никогда не были дешёвыми, как и игровые системы даже бюджетного уровня, но ситуация, скорее всего, ухудшится, а не улучшится.

Если NVIDIA действительно обеспечит совместимость старых видеокарт с новейшими технологиями ИИ, например, для генерации кадров, владельцы видеокарт RTX прошлых поколений смогут получить дополнительный прирост производительности и отложить апгрейд на более поздний срок с надеждой, что к тому времени цены снизятся.

#nvidia #видеокарты #geforce rtx
Источник: pcgamer.com
Сейчас обсуждают

linux4ever
14:49
>Octa-core ARM Cortex-A78C @ 998 MHz (docked); 1,101 MHz (undocked) Как думаете много разработчиков хотят под это оптимизировать игры, когда в дешевом мобильнике процессор в 3 раза быстрее?
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
linux4ever
14:44
Флехи с низкоуровневым доступом считают в мегабитах, а в новости про мегабайты.
Новые материнские платы AMD AM5 от ASUS оснащены 64 МБ UEFI для поддержки будущих процессоров Ryzen
DeLaKoren
14:38
у моей материнки на x670 чипе 256мб UEFI биос, кого они за дураков держат? или я нубас?)
Новые материнские платы AMD AM5 от ASUS оснащены 64 МБ UEFI для поддержки будущих процессоров Ryzen
lеad
14:35
А за 1000 комплектов можно взять дом в Беверли Хиллз! Офигеть новость
Цена на комплект серверной памяти DDR5 в Китае сравнялась со стоимостью квартиры в Шанхае
Виктор Тарасов
14:34
Жаль крутая компания сделала неочень ..
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Merovingl
14:15
На старте S1 - новый форм фактор (ощущается магия нинтендо) - больше эксклюзивов - интересный дизайн На старте S2 - старый форм фактор (ничего нового, скучно, не ощущается магия нинтендо) - средняя п...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Baron von Tripperbach
13:13
Жёсткий диск в теплице!
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Никита Абсалямов
13:13
Лечитесь...
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
newceyre
12:57
Комфортные 36 фпс - вам на лечение куда скидывать?
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
samsonbl4
12:55
Ну сейчас, когда первый блин у меня есть, который вживую можно потрогать и померить, думаю смогу спроектировать корпус толщиной примерно 65...70 мм, под БП sfx и видюху в два слота толщиной. Может зай...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
