На этот раз видеокарту можно рассмотреть вблизи.

Несмотря на отсутствие крупных презентаций настольных видеокарт на выставке CES 2026, компания ASRock представила на своём стенде несколько новинок. Наибольший интерес у журналистов TechPowerUp вызвала однослотовая версия Intel Arc Pro B60 Passive 24 GB с пассивным охлаждением.

Источник изображения:TechPowerUp

Благодаря однослотовой конструкции видеокарта подходит для рабочих станций и серверов с плотной компоновкой. В ASRock подтвердили, что эта пассивная модель предназначена только для корпоративных клиентов и не будет продаваться в рознице. Для обычных потребителей ASRock предлагает модель Intel Arc Pro B60 Creator 24 GB, которая оснащается двухслотовой системой охлаждения с центробежным вентилятором. Ещё одна видеокарта от ASRock для профессионального применения — Radeon AI Pro R9700 Creator 32 GB.

Источник изображения:TechPowerUp

На стенде ASRock также были представлены несколько потребительских видеокарт, включая Radeon RX 9070 XT Monster Hunter Wilds Edition, которую разработали в сотрудничестве с Capcom.