Интересный дизайн и относительно компактные размеры (для RTX 5090)

Компания GIGABYTE привезла на выставку CES 2026 новую флагманскую видеокарту AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G.

В конструкции видеокарты используется несколько печатных плат, как в эталонной модели Founders Edition, что позволяет двум крупным вентиляторам системы охлаждения Windforce Hyperburst прогонять воздух насквозь. В системе охлаждения скрывается третий небольшой вентилятор Overdrive, который включается в режиме повышенной производительности.

В числе прочих особенностей композитная термопаста с частицами металла (Composite Metal Grease), теплопроводящий гель, испарительная камера и массив теплотрубок, фирменная подсветка вентиляторов RGB Halo. Журналисты Wccftech также отметили, что модель AORUS INFINITY является достаточно компактной, относительно многих других вариантов RTX 5090. В длину видеокарта занимает 33 см.

Пока неизвестно, когда видеокарта появится в продаже и сколько будет стоить.