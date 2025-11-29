Появились первые изображения платы.

Изображения будущей материнской платы Sapphire PURE X870A WIFI7 появились в Сети. На фотографиях представлена плата, выполненная в той же бело-серебристо-серой расцветке, что и существующая модель PURE B850A, но рассматриваемый вариант построен на чипсете X870.

Источник изображения: Sapphire, VideoCardz

Новая утечка продолжает более ранние сообщения о появлении на сайтах интернет-магазинов плат PURE X870A WIFI7, но в то время не были опубликованы ни фотографии, ни подробные характеристики. Один французский магазин указал цену платы около 279 евро и отметил её как отсутствующую на складе, что говорит о начале планирования поставок, хотя Sapphire ещё не анонсировала продукт.

На фотографиях показана полноразмерная материнская плата ATX с белой печатной платой, большими серебристыми радиаторами и глянцевыми металлическими вставками на крышке чипсета и слотах M.2. Сверху расположены четыре слота DDR5 DIMM и два 8-контактных разъёма питания EPS, что соответствует схеме питания платы PURE B850A WIFI7.

Что касается слотов расширения, то на изображении PURE X870A представлены два полноразмерных слота PCIe и один слот PCIe x1. Точные версии PCIe и конфигурации линий неизвестны, а Sapphire пока не опубликовала спецификации этой модели. Версия B850 оснащалась тремя полноразмерными слотами PCIe: PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x4 и x2.

Материнские платы Sapphire PURE сочетаются с белыми видеокартами Sapphire той же серии, что позволяет собрать фирменную систему в белой расцветке.