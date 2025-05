8 ГБ сильно ограничивают возможности GeForce RTX 5060 Ti в режимах с высоким разрешением и высокими настройками графики.

Недавно выпущенная компанией NVIDIA 8-гиговая версия видеокарты GeForce RTX 5060 Ti произвела плохое впечатление на авторов ресурса TechSpot и YouTube-канала Hardware Unboxed. В своей недавней публикации специалисты называют её «ужасной ловушкой для любителей игр» и считают, что видеокарта плохо перенесёт старение из-за ограниченного объёма видеопамяти. Уже сейчас это приводит к необходимости снижать настройки качества графики, дальше ситуация усложнится.

В нескольких тестах NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ продемонстрировала производительность ниже, чем Intel Arc B580 с 12 ГБ видеопамяти, хотя позиционируется как продукт более высокого уровня. Для справки, за рубежом цена GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ начинается от 380 долларов США, а Arc B580 в среднем доступна за 330 долларов США, хотя в продаже можно найти модели по цене, близкой к рекомендованной — около 250 долларов США.

В The Last of Us Part 2 при очень высоких настройках графики и масштабировании в режиме качество видеокарта Intel Arc B580 демонстрирует более высокую производительность и в разрешении 4K и в разрешении 1440p. Только снижение настроек графики до высоких позволяет NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ убедительно обойти оппонента (на 18% в среднем). Источник изображений: TechSpot



Тестирование показало, что при отсутствии ограничений со стороны видеопамяти, GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ в среднем примерно на 40% быстрее Arc B580. Однако в сценариях с высокой загрузкой видеопамяти — всё более распространённых в современных играх — видеокарта Intel демонстрирует лучшие результаты. Например, B580 при определённых настройках в The Last of Us Part II и Horizon Forbidden West может значительно превзойти GeForce RTX 5060 Ti. Хотя обе столкнулись с трудностями в 4K, проблемы RTX 5060 Ti с загрузкой текстур высокого разрешения делают её практически непригодной для использования в определённых играх, таких как Space Marine 2.

Тот же сценарий в Horizon Forbidden West: Intel Arc B580 обеспечивает достаточный уровень производительности в 4K с масштабированием в режиме производительность, а NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ — нет. Видеокарта NVIDIA берёт верх только в 1440p с масштабированием в режиме качество и на средних настройках графики. Источник изображений: TechSpot



NVIDIA быстрее, но текстуры не подгрузились. Источник изображения: TechSpot

Для тестирования использовалась высокопроизводительная система с поддержкой PCIe 5.0, оснащtнная процессором AMD Ryzen 9 9800X3D и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000 CL30. Авторы отмечают, что результаты не являются рекомендацией к приобретению той или иной видеокарты, а только лишь демонстрируют то, что 8 ГБ — недостаточный объём видеопамяти для новых игровых видеокарт 2025 года, цена которых превышает 200 долларов США.