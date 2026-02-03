Запуск первой российской частной ракеты в космос запланирован на третий квартал 2026 года. Трансляция будет доступна в режиме онлайн.

Российская частная космическая компания Space Energy сообщила о намерении осуществить запуск своей суборбитальной ракеты сверхлёгкого класса Kamchatka-1 уже в третьем квартале текущего года. Данное заявление было подтверждено главным конструктором компании Георгием Емелиным в интервью, предоставленном РИА Новости.

Источник: YandexART

Первостепенной задачей предстоящего запуска будет преодоление линии Кармана — символической границы космического пространства, находящейся на высоте около ста километров над уровнем моря. Конкретные сроки старта пока не установлены и будут определены с учётом логистических аспектов и согласования с соответствующими государственными инстанциями.

Емелин также акцентировал внимание на том, что на данный момент ни один из существующих космодромов России не обладает необходимой инфраструктурой для запуска ракет подобного типа. В связи с этим в качестве стартовой площадки было принято решение использовать расположенный в Астраханской области полигон Капустин Яр. Здесь планируется создать специальную стартовую позицию, соответствующую характеристикам ракеты. В настоящее время предприятие находится в процессе активного формирования пакета документов, требуемых для утверждения в соответствующих инстанциях.

Технические параметры ракеты были обнародованы компанией в её официальном Telegram-канале. Согласно сообщению, стартовая масса твердотопливной ракеты Kamchatka-1 составит примерно 297 килограммов. Длина ракеты превысит пять метров, а её диаметр будет равен всего 37 сантиметрам.