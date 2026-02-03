Контрактные цены на оперативную память продолжают стремительно расти из-за высокого спроса со стороны компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Некоторые производители оперативной памяти повышают стоимость своей продукции вдвое всего лишь за один квартал.
Согласно свежему отчету аналитической компании DRAMeXchange, цитируемого изданием Wccftech, компания Micron предложила своим клиентам предварительные контракты на поставку серверной памяти в первом квартале текущего года. Стоимость этих предложений оказалась на 115–125% выше, чем в четвёртом квартале прошлого года.
Кроме того, эксперты TrendForce также отмечают стремительный рост цен на рынке оперативной памяти и предполагают, что цена на DRAM поднимется ещё на 90–95% в течение ближайших двух месяцев.
Эти факторы говорят о серьёзном дефиците DRAM-памяти на мировом рынке, что вынуждает клиентов соглашаться на значительное повышение цен.
Основной причиной значительного повышения контрактных цен является огромный спрос со стороны индустрии искусственного интеллекта и дата-центров крупных технологических компаний. Производители устройств вынуждены увеличивать объемы закупок, что создает дефицит полупроводников и комплектующих.
По оценкам экспертов, в ближайшей перспективе ожидается стабилизация ситуации на рынке DRAM, однако этот процесс займет некоторое время, учитывая сложность производства и ограничения производственных мощностей производителей.