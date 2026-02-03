На фоне огромного спроса со стороны компаний из отрасли искусственного интеллекта и нехваткой DRAM, Micron повысила контрактные цены на оперативную память на 115–125% по сравнению с 4 кварталом 2025 года

Контрактные цены на оперативную память продолжают стремительно расти из-за высокого спроса со стороны компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Некоторые производители оперативной памяти повышают стоимость своей продукции вдвое всего лишь за один квартал.

Источник: micron.com

Согласно свежему отчету аналитической компании DRAMeXchange, цитируемого изданием Wccftech, компания Micron предложила своим клиентам предварительные контракты на поставку серверной памяти в первом квартале текущего года. Стоимость этих предложений оказалась на 115–125% выше, чем в четвёртом квартале прошлого года.

Кроме того, эксперты TrendForce также отмечают стремительный рост цен на рынке оперативной памяти и предполагают, что цена на DRAM поднимется ещё на 90–95% в течение ближайших двух месяцев.

Эти факторы говорят о серьёзном дефиците DRAM-памяти на мировом рынке, что вынуждает клиентов соглашаться на значительное повышение цен.

Основной причиной значительного повышения контрактных цен является огромный спрос со стороны индустрии искусственного интеллекта и дата-центров крупных технологических компаний. Производители устройств вынуждены увеличивать объемы закупок, что создает дефицит полупроводников и комплектующих.

По оценкам экспертов, в ближайшей перспективе ожидается стабилизация ситуации на рынке DRAM, однако этот процесс займет некоторое время, учитывая сложность производства и ограничения производственных мощностей производителей.