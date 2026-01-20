Европейский союз планирует постепенно отказаться от использования китайского оборудования в различных секторах, включая телекоммуникации, солнечную энергетику и системы безопасности

Европейская комиссия готовится представить инициативу, согласно которой использование китайского телекоммуникационного оборудования станет ограниченным законом. Новое правило сделает добровольный режим ограничений для поставщиков с высоким риском обязательных для всех стран Евросоюза.

Как сообщает Financial Times, эта мера направлена на минимизацию потенциальных киберугроз и затрагивает прежде всего компании Huawei и ZTE, чьи решения активно применяются в европейской телекоммуникационной сети и на объектах возобновляемой энергии.

Отказ от китайской техники будет происходить постепенно. Сроки вывода оборудования будут определяться индивидуально в зависимости от уровня угрозы кибербезопасности, финансовых расходов и наличия адекватных альтернативных предложений на рынке.

Следует отметить, что ранее крупные европейские страны, такие как Германия и Испания, выступали против введения аналогичных мер ввиду значительных экономических издержек и технологических трудностей, связанных с заменой оборудования.

Предложение комиссии появилось на фоне действий США, которые ещё в 2022 году ввели запрет на сертификацию новых продуктов Huawei и ZTE. Эта инициатива заставляет Huawei пересмотреть стратегию развития своего предприятия на территории Европы, в частности недавно открытого производства на востоке Франции в 2025 году.

Политика Евросоюза направлена на повышение информационной безопасности и обеспечение независимости критической инфраструктуры от зарубежных технологий. Однако пока неизвестно, какие именно детали будут реализованы в рамках проекта, и возможные последствия для бизнеса остаются предметом обсуждений.