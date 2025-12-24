Сайт Конференция
Блоги
link1pc_bl0g
ФПК планирует запустить спутниковый интернет в поездах дальнего следования с 2027 года
Подготовка к проекту уже началась: подписаны соглашения с партнёрами, а также изготовлено приёмное оборудование для поездов

Федеральная пассажирская компания с 2027 года планирует начать внедрение спутниковой связи в российских пассажирских поездах. Об этом сообщил генеральный директор ФПК Владимир Пястолов в рамках форума «Pro.Движение».

Проект предусматривает использование технологий низкоорбитального спутникового покрытия, которые обеспечат высокую скорость передачи данных и минимальное время отклика. Как отметил руководитель компании, подготовительные работы уже начались: заключены договоры с операторами и производителями оборудования, а первые образцы приёмников для подвижного состава уже изготовлены.

Первые шаги в развитии системы будут предприняты в 2027 году. Однако для полного внедрения потребуется несколько лет с момента начала реализации проекта. Планируется установить спутниковый интернет на самых дальних направлениях, включая участки дорог, где мобильная связь ограничена или отсутствует. Это значительно повысит уровень комфорта для пассажиров в регионах с низкой плотностью мобильной инфраструктуры.

Пока что детали о стоимости услуг для пользователей, скорости соединения и конкретных маршрутах первых испытаний остаются в секрете. Однако ожидается, что новая система обеспечит надежное подключение там, где ранее доступ к интернету был затруднен или невозможен.

#ржд #спутниковый интернет #поезда #фпк
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter