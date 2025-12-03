В Каталонии археологи обнаружили раковины-трубы, возраст которых составляет около 6 тысяч лет. Это одни из самых древних музыкальных инструментов в Европе.

Международная группа ученых завершила детальное исследование уникальных музыкальных инструментов эпохи неолита — труб из морских раковин, обнаруженных в регионе Восточной Испании. Четыре таких инструмента были найдены среди поселений около Барселоны, датируемых концом V — началом IV тысячелетия до н. э., включая знаменитые шахты Гавы.

Все четыре трубы изготовлены из крупных раковин вида Charonia lampas. Их отличительной чертой является искусственно удаленная верхняя часть, что свидетельствует о сознательном превращении природных объектов в музыкальные инструменты. Анализ состава пищи населения тех времен подтвердил, что моллюски не использовались в кулинарии, а значит, сбор раковин имел сугубо символическое и культурное значение.

Чтобы проверить предположения относительно функций и звучания этих древних инструментов, исследователи привлекли профессионального музыканта-трубача Микеля Лопеса Гарсия. Впервые за многие тысячелетия ученые смогли услышать оригинальный звук, издаваемый этими инструментами. Выяснилось, что раковины обладали мощным звуком, распространявшимся на значительные расстояния, особенно в холмистых ландшафтах каталонского побережья.

Помимо способности передавать сигнал на большие дистанции, трубы продемонстрировали способность изменять высоту звука, открывая перспективы для исполнения простейших мелодических композиций. Этот факт позволяет предположить, что кроме коммуникационных целей, инструмент мог использоваться и в ритуальных практиках.

Соавтор исследования профессор Маргарита Диас-Андреу отметила важность полученных результатов для понимания социальной структуры и экономики неолитического периода. Она подчеркнула, что поселения вокруг месторождений варисцита и земледельческих угодий располагались на значительных расстояниях друг от друга. Использование звукового сигнала могло эффективно организовывать совместные сельскохозяйственные работы, обеспечивать безопасность и обмен информацией между соседними общинами.

Таким образом, древняя технология музыки была частью социального механизма, обеспечивавшего взаимодействие и развитие общин. По словам профессора, открытие способствует лучшему пониманию влияния звука на формирование культуры и повседневной жизни первобытных обществ. Исследование опубликовано в престижном научном издании Antiquity и представляет собой значительный вклад в изучение археологической акустики.