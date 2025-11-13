Государственный центр вирусологии «Вектор» в рамках проекта «Виром России» провёл исследование образцов из 50 российских регионов и обнаружил более 60 ранее неизвестных вирусов

Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» обнаружили примерно шестьдесят ранее неизвестных вирусов в результате исследования проб, полученных из разных уголков России. Это заявление было сделано в рамках форума «Золотая долина» в Новосибирске, где с докладом выступил руководитель центра Александр Агафонов.

По словам ученого, новые вирусы были выявлены в рамках проекта «Виром России». В кратчайшие сроки ученые получили материал из более чем пятидесяти регионов страны, исследовали генетику каждого обнаруженного патогена и даже смогли определить некоторые из них, обладающие биологическими особенностями.

Главной целью дальнейшего изучения станет выявление возможных изменений вирусов и оценка риска появления опасных штаммов, потенциально способных вызвать пандемии. Ученые подчеркивают, что важно заблаговременно анализировать угрозы здоровью населения и разрабатывать эффективные меры профилактики.

Кроме того, специалисты планируют внедрение технологий искусственного интеллекта для сокращения количества лабораторных исследований и ускорения процесса разработки новых препаратов и вакцин против будущих болезней.

Ранее Роспотребнадзор официально опроверг слухи о распространении в России неизвестных патогенов. Было подтверждено, что случаи заболевания респираторно-синцитиальным вирусом являются привычными сезонными проявлениями и не представляют опасности для общественного здравоохранения.