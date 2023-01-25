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Второй эпизод The Last of Us оказался еще лучше первого
Вторую серию посмотрело на четверть больше чем первую. Он действительно так хорош?
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Второй эпизод «Последних из нас» привлек 5,7 миллиона зрителей, что на 22% больше, чем его премьера. 

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Этот прирост рейтингов за вторую неделю стал самым большим в истории оригинальных сериалов HBO. 

Напомним, пилотную серию посмотрели 4,7 млн зрителей, а за два дня — более 10 млн. 

По сообщениям СМИ, первую серию на данный момент посмотрели 18 миллионов человек. 

Режиссером второго эпизода является Нил Дракманн, глава Naughty Dog и директор игры The Last of Us. 

Ранее актриса Анна Торв рассказала о ключевой сцене Тесс, которая имеет много отличий от оригинальной игры. 

И, как мы все знаем, сценаристы сериала придумали предысторию героини, но решили от нее отказаться. Третий эпизод адаптации «Последних из нас» об истории Билла выйдет в воскресенье. 


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А пока вы можете посмотреть его небольшой трейлер. Кроме того, на канале HBO Max в YouTube появилось интересное видео, в котором Педро Паскаль и Белла Рэмси, которые играют Джоэла и Элли, соответственно, отвечают на вопросы фанатов. Актеры рассказывают о кастинге, о том, как они познакомились, о своих навыках выживания и многом другом.

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#the last of us #bella #pedro pascal #последний из нас
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