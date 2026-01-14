Сайт Конференция
kosmos_news
Американский стартап GRU Space предлагает забронировать номер в будущем отеле на Луне за $250 000
Компания планирует предложить «супер-премиальный» опыт путешествий, начиная с 2032 года.

Американский стартап GRU Space объявил в понедельник, 12 января, о новом туристическом предложении: за 250 000 долларов можно забронировать место в «первой американской лунной базе и отеле». Ожидается, что первые четыре гостя смогут заселиться в отеле уже в 2032 году.

Так изображен гостиничный номер на Луне в рекламном видеоролике. Источник: GRU SpaceПервоначально отель будет представлять собой цельнонадувную конструкцию, полностью изготовленную на Земле. Он будет построен с использованием космического корабля SpaceX Starship или аналогичного космического аппарата. Его планируется доставить на лунную поверхность и установить там с помощью роботов.

В настоящее время о внутреннем устройстве отеля известно немного. Запланированы системы удаления CO2 и генерации кислорода, очистка воды и отопление, система аварийной эвакуации. Основатель GRU Space Скайлер Чан намерен построить рядом с отелем сооружения, используя материалы, найденные на лунной поверхности.

По словам Чана, реголит, или лунная пыль, практически неисчерпаем. Используя геополимеры, то есть керамические связующие, реголит будет преобразован в стабильный строительный материал. Связующее и необходимая вода первоначально должны будут импортироваться с Земли. В 2029 году запланирована тестовая миссия для проверки осуществимости концепции надувной конструкции и производства «лунных кирпичей».

После того, как будет построен отель, а на Луне созданы дороги, склады и подобная инфраструктура, Скайлер Чан хочет сразу же отправиться на Марс.

«Я понял, что нам нужно создать третий столп: индустрию космического туризма», — говорит Чан.

Поэтому его конечная цель — создать целую внеземную экономическую систему будущего. Бизнес-модель Чана полностью основана на растущем социальном неравенстве: сверхбогатым нужны новые возможности, чтобы отличаться от обычной публики в свободное время и придавать смысл своей жизни через «значимые впечатления», согласно аналитическому отчету GRU Space.

Стоимость проживания в отеле для одного человека должна снизиться с более чем 400 000 долларов за ночь до примерно 83 000 долларов в течение нескольких лет, что позволит GRU получать огромную прибыль.

#космос #луна #отель #gru space
Источник: arstechnica.com
2
Показать комментарии (2)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter