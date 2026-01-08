На YouTube и других онлайн-платформах неотключаемая реклама больше не будет длиться дольше 5 секунд

В последнее время реклама во время проигрывания коротких видео на YouTube, кажется, становится всё длиннее и навязчивее. Особенно раздражает, когда ее нельзя закрыть или пропустить. Во Вьетнаме, начиная с 15 февраля 2026 года, неотключаемая реклама будет сокращена, сообщает Vietnam News.



Те, кто не хочет видеть рекламу на YouTube, конечно же, могут подписаться на премиум-сервис, чтобы смотреть видео без прерываний. На других платформах это невозможно. Блокировщики рекламы не предлагают решения внутри приложений, поэтому у пользователей не остается другого выбора, кроме как ждать, пока реклама закончится.

Вьетнам ужесточает контроль за длинными неотключаемыми рекламными объявлениями с помощью нового законодательства. На YouTube и других онлайн-платформах пользователи должны иметь возможность закрыть эти объявления максимум через 5 секунд.

Новое правило также запрещает заставлять пользователей ждать перед закрытием статических рекламных объявлений. Вводящие в заблуждение кнопки «Закрыть» во всплывающих объявлениях больше не будут допускаться. Реклама должна закрываться одним щелчком мыши.

Пользователи могут сообщать о рекламе, нарушающей новые правила, или блокировать её. Онлайн-платформы обязаны удалить её в течение 24 часов после запроса властей. В противном случае платформы могут быть заблокированы в стране.

Хотя реклама имеет решающее значение для финансирования онлайн-платформ, таких как YouTube, это шаг к предоставлению потребителям большего контроля над своим пользовательским опытом. Многие пользователи Reddit призывают к принятию аналогичного правила в своих странах.

Для рекламодателей и создателей контента этот шаг Вьетнама, вероятно, станет неприятной новостью. Монетизация на таких платформах, как YouTube, часто зависит от продолжительности просмотра рекламы.