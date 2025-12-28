Вооружения настолько много, что некоторые эксперты даже подозревают, что это может быть реквизит для съемки фильма

В период рождественских праздников появились фотографии китайского грузового судна среднего размера, загруженного контейнерными пусковыми установками ракет. На палубе корабля также установлены соответствующие датчики, что фактически превращает его в тяжело вооруженный военный корабль. Об этом сообщалось на сайте The War Zone 25 декабря.

Китайское грузовое судно с многочисленными контейнерами и модульными пусковыми установками ракет на палубе. Источник: Hqy1228

На носу корабля установлен 30-мм зенитный ракетный комплекс Type 1130, предназначенный для противодействия таким угрозам, как крылатые ракеты. Также видны пусковые установки противотанковых ракет Type 726. Палуба буквально покрыта вертикальными пусковыми установками. Видны пятнадцать контейнеров, каждый с четырьмя пусковыми ячейками, всего 60 вертикальных пусковых установок. Это составляет две трети от вместимости американских лодок типа «Арли Бёрк».

Крупные радиолокационные установки предполагают, что корабль предназначен не только для хранения арсенала, но и в качестве патрульного судна, обеспечивающего противовоздушную оборону в определенном районе. Некоторые пользователи даже подозревают, что это может быть реквизит для фильма. Маркировка на контейнерах также необычна. Она гласит (в переводе) что-то вроде: «План морского обновления китайской нации и морского сообщества с общим будущим для человечества». Неизвестно, каков истинный смысл этой фразы.

Однако очевидно, что Китай с его огромным флотом грузовых судов выиграет от такой стратегии, которая может превратить любое грузовое судно в военный корабль. В то же время Китай вынуждает ВМС США применять аналогичный подход для противодействия потенциальной опасности.